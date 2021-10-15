Doları düşürmezsen, enflasyonu dizginleyemezsin!

5 Ekim’de dolar 8,87 TL seviyesindeyken sormuştum: “içtenlikle cevap verin; kur düşsün istenmiyor mu?” Cevap kısa sürede kur hareketi ile geldi. Bugün 14 Ekim ve dolar 9,14 TL. Kurdaki aşama aşama tırmanışı izliyoruz. Artık HATA söz konusu değil, yükseK kur TERCİHİ aşikâr…

Para politikası araçlarının hiçbiri kullanılmıyor. Faiz tersine işliyor. Sözlü yönlendirme; tersine işliyor. Rezervler; sanki hiç yokmuş gibi hareket ediliyor. Üstelik tam dere geçilirken at değiştiriliyor. Kurun 9,14TL’ye tırmandığı gün Merkez Bankası yardımcıları değişiyor. Peki, neden? Neyi yanlış yaptılar?

Naci Ağbal da gece yarısı görevden alınmıştı. Bakanlar, kabine değişikliği… Şimdi Merkez’in yönetimi… Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile PPK Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK üyeliğine Yusuf Tuna atandı.

Kur tercihi mevduatları dolara çeviriyor

Faizin enflasyonun üzerine çıkmasından bu yana para piyasalarında sular durulmuyor. Merkez Bankası Başkanının enflasyon yokmuş gibi hareket etmesi, çekirdek enflasyona vurgu yapması, para politikası metninden “sıkı paraya” ilişkin söylemlerin kalkması, faiz indirimlerinin devam edeceğine dair mesajlar gerilimi tırmandırdı.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Kur enflasyonu etkileyecek mi?

Hem de nasıl… Enflasyon %19,58 seviyesinde. Salgında tırmanan enflasyon, kur hareketi ile kalıcı hale geldi. En büyük riskte yapışkan enflasyondur ve artık ekonomiye yapıştı kaldı.

Bundan sonra neler olabilir?

Yabancı raporlarda kırılganlık vurgusu artmaya başlayacaktır. Yüksek enflasyonun tüm sonuçlarını yaşayacağız. Ücretler hızla eriyecek, gelir dağılımı daha da bozulacak, oligarklar türeyecek, dış şoklara daha açık hale geleceğiz.

NOT

DUMANI GÖRMEDİNİZ YANGINI GÖRÜN BARİ

Kur hareketlerinin yükselişe meylettiği günden bu yana sürekli uyarıyorum. Enflasyonist ortam Türkiye için en büyük risktir. Zira sanayinin üretimini, ülkedeki katma değeri, var olan sermayemizi alır ve götürür. Bizi kredi kulvarında aşağı çeker. Likidite arenasında sıkıntıya iter. İş yapamaz hale getirir.

Gözümüzün önünde paramız her gün eriyor. Böyle bir ortam tüm ülkenin cebinin yanmasıdır. Hadi dumanları görmediniz. Yangını da mı görmüyorsunuz? Sizin cebinizdeki para erimiyor mu? Merak ediyorum, sahi siz paralel evrene mi geçtiniz?