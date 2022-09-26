Doların engellenemeyen yükselişi

Şahin Fed ve dirençli ABD ekonomisi doları desteklemeye devam ediyor. Geniş tanımlı nominal dolar endeksi son 50 yılın en yüksek seviyesinde. Doların yükselişini küresel risk iştahının bozulduğunu teyit eden güçlü bir ayı sinyali olarak görüyoruz. Tarihsel olarak gelişmekte olan ülke varlıkları doların güçlendiği senaryoda en kırılgan varlık grubu.

Ancak bu kez durum farklı. Sene başından beri performansa bakıldığında, sterlin ve yen %20, Euro %15 kayıpla, çoğu gelişmekte olan ülke parasından daha çok değer kaybediyor. Fed’den önce faiz artırmaya başlayan Brezilya reeli değer kazanıyor.

Doların yükselişi devam eder mi? Yoksa bu seviyelerden tarihsel ortalamalara dönmesi için pozisyon alınır mı? Milyar dolarlık bu sorunun maalesef analitik bir cevabı yok.

Ancak doların yükselişini destekleyen üç ana dinamikte bir zayıflama yok. (i) Fed G10 merkez bankalarına göre daha şahin olmaya devam ediyor. (ii) ABD ekonomisi dünyaya göre daha dirençli olmayı sürdürüyor. (iii) Risk iştahındaki zayıflama doları destekliyor.

Doların zayıflamasını tetikleyecek gelişme ne olur? (i) Beklenenden daha düşük bir ABD enflasyon verisi. (ii) ABD ekonomisinin dünyadan pozitif ayrışmayı bırakması. (iii) Küresel risk iştahının güçlenmesi. Bu senaryoların ne kadar gerçekçi olduğuna bakalım.

Önümüzdeki aylarda enflasyon cephesinde pozitif sürpriz görebiliriz. Küresel durgunluk endişeleri ile yavaşlayan talep ve emtia fiyatlarındaki gerileme enflasyonu aşağı çekebilir. Güçlü dolar enflasyonun düşüşünü kolaylaştırıyor. Ancak, Fed’in bir iki gözlemle şahin duruşunu değiştirmesi beklenmemeli.

Ekonomi cephesinde durum değişir mi? Sanmıyoruz. Eylül ayı öncü PMI verileri tam tersine Avrupa ve İngiltere kötüleşirken ABD’nin daha dirençli olduğunu söylüyor. ABD ekonomisi yavaşlarsa Fed durur mu? Sert bir durgunluğa girmeden durmasını beklemeyiz.

Risk iştahında bir güçlenme beklenmeli mi? Küresel durgunluk endişelerine rağmen faizlerin arttığı ve doların güçlendiği bir ortamda risk iştahının güçlenmesini beklemeyiz.

Türkiye varlıkları bu ortamda dünyadan pozitif ayrışmaya devam eder mi? Sanmıyoruz. En büyük dış ticaret ortağımız Avrupa’nın durgunluğa girmek üzere olması, dış borcumuzun büyük kısmını oluşturan doların zirve yapması ve küresel faizlerin yükselmesi iyimser olmamamızı zorlaştırıyor.

Geçmiş veri, yavaşlayan ekonomi, yükselen faiz ve güçlenen dolar ortamında, nakit pozisyonların ve portföylerde dolar ağırlığının artırılmasını söylüyor.