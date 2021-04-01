Dolaylı dolaylı oyyy bizim eller…

GÜNEY YILMAZ - Adana Mali Müşavirler Odası Başkanı

Vergi sisteminde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 ayrı vergi türü vardır. Kişilerden dolaylı yollarla, tüketim / harcama üzerinden alınan vergilere dolaylı vergi, gelir-kazanç veya servet üzerinden alınan vergilere de ‘dolaysız vergi’ denmektedir. KDV, ÖTV, Harçlar ve Damga Vergisi dolaylı vergilerdendir. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi, Değerli Konut Vergisi ise dolaysız vergilerdendir.

Gelişmiş bir ekonomide dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki ağırlığının fazla olması vergi adaleti açısından istenmez. Adaletli bir vergi sisteminde kayıt-dışılığın çok çok az ve dolaysız vergilerin ağırlıklı olması gerekmektedir. Bu ağırlık oranları bir ekonomide vergi adaletini gösterdiği gibi, gelişmişlik düzeyi açısından da oldukça önemli bir kıstastır.

Ülkemizde 2020 yılı Genel Bütçe İstatistikleri’ne göre tüketim ve harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerine oranı %64,6, gelir, kazanç veya servet üzerinden alınan dolaysız vergilerin oranı ise %35,4!!! Yani bu ülkenin toplam vergi gelirini sağlayan esas unsur tüketim ve harcamadır. 2000’li yıllardan 2020’ye kadar da dolaylı vergiler sürekli olarak artmıştır. 2000 yılında %45,6 olan oran, 2011’de %58, 2020’de de %64,6 olmuştur.

Ülkemizde her hükümet sürekli olarak sanayileşme, ileri teknoloji ve üretim kelimelerini sıkça telaffuz eder, programlar, paketler, hamleler vb. açıklar. Buna rağmen gelinen sonuç ortadadır. Elbette gelişmekte olan ekonomilerde bu anlaşılır bir durumdur da… Sanayileşmek için sanayiciyi teşvik edersiniz, az vergi alırsınız, teşvik, muafiyet vb. uygularsınız. Diğer taraftan da kayıt-dışılığa açık-kapalı göz yumarsınız, yasal kılıf olarak ta matrah artırımı, aflar, uzlaşmalar vb. çıkarırsınız. Böylece genel anlamda üretimden / sanayiden çok daha az vergi alırsınız… Gerçeği söyleseler sorun da yok, gelişebilmemiz için bunlara göz yumacağız dersiniz olur biter.

Benzerlik kayıt-dışılık için de aynıdır. Sürekli kayıt-dışılıkla mücadele programları da açıklanıyor, dillerden düşürülmüyor. Tezatlık tam da burada ortaya çıkıyor. Çünkü geçiminizi dolaylı vergiler üzerinden sağlıyorsanız, kısaca söyleyelim sanayileştiğinizi, ürettiğinizi iddia edemezsiniz! Kayıt-dışılığı da beslersiniz! Vergi gelirini artırmak için üretim umurunuzda olmaz, yaşasın tüketim dersiniz. Ev, araba vb. kredi kolaylıklarının ve hane halkının özellikle bankalara bu kadar borçlu olmasının başka bir izahı da yoktur. Sanayiciyi, üreticiyi de rahatsız etmezsiniz, kayıt- dışılıkla mücadele de komik bir müsamereye dönüşür.

Dolaylı- Dolaysız vergi parametreleri gelişmiş olan ekonomilerde ise oldukça farklı düzeydedir. 2010 -2017 yılları arasında dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı AB-28 ortalaması %34,7’dir. AB-19 ortalaması ise daha düşük olarak %32,7’dir. Aynı yılların tamamında en düşük dolaylı vergi oranları, %30’un altında olarak Almanya’dadır. Çok gelişmiş bir ekonomi ve vergi sistemi = en az Dolaylı vergi = Almanya… Bu bir tesadüf değildir sanırım…

Kaynaklar:

https://muhasebat.hmb.gov.tr/ merkezi-yonetim-butce-istatistikleri

https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/772108