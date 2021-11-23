Doludizgin dolar ile günlükçülerin merkezi olduk

Gündemimizde döviz kurları var. Zira kurlardaki hareket durulmuyor. Dolar/TL son üç aydır yaşadığı yükseliş ivmesinde zirve seviyelerde ve demir attı. 22 Ekim’de 9,60 TL olan dolar 22 Kasım’da 11,15’te... Üstelik tırmanmasını yavaşlatacak herhangi bir niyet veya takoz da yok.

Döviz kurlarının oynak ve yükselen seyrinin ekonomiye bir dizi olumsuz etkisi vardır. 1-Yatırımlar finanse edilemez hale gelir. 2-Verimlilik ve ekonomideki büyüme yavaşlar. 3-Geleceğe yönelik belirsizlikler daha fazla fiyatlanır. 4-Yabancı yatırımı beklerken günübirlikçilerin merkezi haline gelirsin. 5-Üretim maliyetleri artar.

Günübirlik turizm

2021 Ekim’inde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı 3.471.540 oldu. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %99,25 artmış. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkemize gelen 21.055.764 yabancı ziyaretçinin 76.268’i (% 0,36) günübirlikçi... Oran düşük gibi ama artıyor.

Güveni kaybedersen çok şey de kaybedilir

TÜİK ve Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre %7,3 oranında azaldı. Ekim’de 76,8 olan endeks, bu ay 71,1 oldu. Böylece Endeks verilerinin tutulmaya başlandığı 2004’ten beri en düşük seviyeyi gördü. Bundan önce 2009 Ocak’ında 74,4 puan ile en düşük düzeye inmişti.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Artan döviz ithalat ürünlere olan talebi nasıl etkiliyor?

Döviz kurlarındaki artışın ithalatı yavaşlatma etkisi, ihracatı artırma etkisinden daha yüksektir.

İş dünyası için önemli olan nedir?

İstikrarlı kur ve iş ortamıdır.

KURUN İHRACATTA BELİRLEYİCİLİĞİ DÜŞÜK

İhracattaki artışın ana belirleyicisi, dış talepteki artıştır. İkinci faktör işgücü maliyetleri... Üçüncüsü iç talep seviyesindeki değişiklikler... Dördüncüsü döviz kurları... Beşinci unsur ise firma büyüme tercihleridir.

İhracatta belirleyiciliği bu kadar düşük olan kurlara bel bağlamak, ekonomik cahillikten başka bir şey değildir. Kurdaki tırmanışı şirin göstermek için “rekabetçi kur” yakıştırması, beyhudedir. Almadığımız bilete büyük ikramiye çıkmış ve tedarik zincirleri, navlun krizi bizi Avrupa’nın tercihi yapmıştır.

Rekabetçi kur avuntusunun maliyetini hep birlikte göreceğiz zira her 100 dolarlık ihracatın üçte ikisi için ithalat yapmak zorunda isek, rekabetçi dediğimiz kur, kuyruğunu ısıran yılana dönüşecektir.