Domino’s Türkiye’ye Hintli ortak

Türkiye’de 74 milyar liralık yeme-içme pazarı içerisinde pizzanın payı 1.8 milyar TL. Bu pazarın en önemli oyuncusu ise sektörün yarısını kontrol eden Domino’s Pizza. Türkiye’de uzun zamandır var olan Domino’s Pizza, Türkiye, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan’ı tek şirket üzerinden yönetiyor. Bu şirketin adı DP Eurasia. 2018’de 1.1 milyar liralık ciro yapan, bu rakamı 2019’da 1.4 milyar TL’ye çıkaran DP Eurasia, 2019 verilerine göre 765 şubeye sahip. Bunun 550’si Türkiye’de, 203’ü Rusya’da, geri kalanı ise Gürcistan ve Azerbaycan’da. 4 ülkedeki franchise haklarını elinde bulunduran DP Eurasia’yı 2010 yılında özel sermaye fonu Turkven satın almıştı. Turkven ile büyüyen ve strateji değiştiren DP Eurasia’nın hisseleri 2017’den bu yana Londra Borsası’na kote. Geçen yılın sonunda Borsa İstanbul’a girmeye hazırlanan DP Eurasia’yla ilgili yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak isteriz.

Hindistan’ın en önemli fast food şirketlerinden Jubilant Foodworks, DP Eurasia’ya ortak oldu. Hintli dev, bu satın almayı ise DP Eurasia’nın yüzde 33’ünü elinde bulunduran Hollanda merkezli Fides Food Systems Coöperatief UA'yı satın alarak gerçekleştirecek. Hintli dev, bu satın alma işlemi için 34.7 milyon dolar ödeyecek. Böylece Hintli Jubilant, Fides Food’u alarak Domino’s Pizza’nın Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan’daki operasyonlarının önemli hissedarlarından biri olacak. Hintli Jubilant’ın Yönetim Kurulu Başkanı Shyam Bhartia ve kardeşi Hari Bhartia, “Hindistan'da Domino’s ile 25 yıldan fazla bir süredir ortağız. Bu deneyimle, DP Eurasia’nın işine değer katmayı ve hissedarlarımız için değer yaratmayı umuyoruz” dedi.

Şirketin başında milyarder kardeşler var

Gelelim Hintli dev Jubilant hakkında kısa bilgiye. Hintli milyarder kardeşler Shyam ve Hari Bhartia tarafından 1995 yılında kurulan Jubilant Foods, Domino’s Pizza’nın Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş ve Nepal'deki operasyonlarının sahibi. Bu ülkelerdeki restoran sayısı ise 1.314. Hintli şirket ayrıca Hindistan’da 32 şubesi bulunan Dunkin' Donuts ve Hong's Kitchen markaları da yönetiyor. Hisseleri Hindistan Borsası’nda işlem gören Jubilant Foods’un çalışan sayısı 32 bine, cirosu ise 600 milyon dolara yaklaşıyor. Jubilant ayrıca ilaç, tarım, sağlık, enerji, otomotiv gibi sektörlerde de faaliyet gösteriyor.