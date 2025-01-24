Donald Trump sonrası fon tercihleri nasıl şekillenecek?

2025 yılında da finansal piyasalar, 2024 yılındaki gibi oldukça volatil günler yaşayacak ve farklı ürünleri portföyde bulundurmak avantaj olacak. Bu baş döndüren oynaklıkta önemli pay sahiplerinden biri Donald Trump. Seçim kampanyası, tarihi zaferi ve yemin törenine kadarki süreçten hem ABD piyasaları hem de kripto dünyası nasibini aldı. Borsa İstanbul’a etkisi ise Kasım ayındaki seçimler sonrası daha çok işlem hacmi artışı olarak gerçekleşti.

Fon dünyasında yurt içi tarafta TCMB’nin faiz indirim döngüsüne başlamasının tahvil faizlerini düşürmesi ve bunun bir sermaye kazancı oluşturması ile borçlanma araçları fonları öne çıktı. Ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi de bu tarafı destekledi. Para piyasası fonlarından, borçlanma araçları fonlarına geçişler hızlandı. 2 Ocak – 22 Ocak arası borçlanma araçları fonlarına 20 milyar liradan fazla net nakit girişi oldu. TCMB’nin 23 Ocak tarihli toplantısında da beklentiler dahilinde faiz indirildiğini gördük. 6 Mart’taki sonraki toplantıya kadar yine borçlanma araçları fonları ve para piyasası fonlarındaki yarışa tanıklık edeceğiz.

2 Ocak – 22 Ocak arasındaki getirilere bakacak olursak en iyi getiriye sahip olan borçlanma araçları fonu ile en iyi getiriyi sağlayan para piyasası fonu arasında kayda değer bir fark var.

Diğer yatırım fonlarının Ocak ayındaki (2 Ocak -22 Ocak arası) getirilerine baktığımızda;

Kendi kategorisinde zirvede olanların;

olarak sıralandığını görüyoruz. Bu zaman zarfında kripto tarafının ön planda olmasının blockchain fonlarını etkilediğini, petrol tarafının hareketli olmasının da enerji fonlarını etkilediğini gördük. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın enerji üretimini artırma planlar mevcut. Petrol ve gaz üretim izinlerini hızlandırmayı planlıyor. 1 Şubat sonrası ise Kanada ve Meksika’dan yapılan petrol ithalatına %25 gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı. Bu durum da ham petrol ithalatında maliyet artışı sağlayacak. Özetle petrolün kısa vadede dalgalı seyrine devam etme olasılığı kuvvetle muhtemel olsa da uzun vadede Trump’ın planları gerçekleşirse petrol fonları bu yılı da 2024 yılı gibi sakin geçirebilir. Örneğin yukarıdaki tabloda 2 Ocak – 22 Ocak arası getirisi %6,60 olan AES’in son 1 yıl getirisi %27.

Blockchain fonlarına olan ilgi ise 2025 boyunca devam edebilir. SEC Başkanı Gary Gensler görevini bıraktı ve Başkan Vekili görevine getirilen Mark Uyeda, SEC’in kripto varlıklar için kapsamlı ve net bir yasal düzenleyici çerçeve geliştirmeye adanmış bir kripto görev birimi oluşturduğunu duyurdu. Donald Trump’ın coin çıkartması ve ulusal bir ‘Stratejik Bitcoin Rezervi’ kuracağını açıklaması da bu alanda planlarının kısa vadeli olmadığını gösteriyor. TEFAS’a açık Blockchain fonlarında daha çok yabancı hisse senetlerini ve yabancı borsa yatırım fonlarını gördüğümüz düşünüldüğünde bu fonlarda hareketli bir yıl olası.

Altın ve Gümüş fonları ise daha çok jeopolitik gündemden ve FED’in faiz indirim beklentilerinden etkileniyor. 2025 yılında, 2024 yılına göre jeopolitik tansiyon daha düşük olabilecek olsa da dünya genelinde yüksek faiz ortamının sona eriyor olması bu tarafı canlı tutmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Özetle yatırımcının risk iştahına göre borçlanma araçları / blockchain / altın ve gümüş fonlarına portföyünde yer ayırabileceği bir yıl olabilir. Aracı kurumların 2025 strateji raporlarına göre 2025 sonu BIST hedef fiyatı genellikle 14 bin puan etrafında şekilleniyor. Yurt içi hisse senedi fonları da 2025’i, 2024 yılından daha iyi geçirebilir.