Dondurma dolabı iyi yerlerde 90 bin lira ciroya ulaşıyor

GOLF Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ergün Akkaya, bu yıl sezona girilirken şirketin tarihçesini ve göreve ilk geldiği günleri gözden geçirdi:

- 2003’te ilk üretim Alman Schöller ile başlamıştı. Zamanla Schöller ile yollar ayrıldı. Ben o dönemde Kerevitaş’ta idim.

2015 yılının başlarını anımsadı:

- Murat Ülker beni çağırmış, “Golf Dondurma’da sana ihtiyaç var. Seni Golf Dondurma’nın başında görmek istiyoruz” demişti.

Golf Dondurma’da göreve başladığı ilk aylarda ortaklık yapısında önemli değişim gerçekleştiğini düşündü:

- O dönemde Natura Gıda olan şirketin yüzde 55’ini Turkven ile Ünlü & Co’nun kurduğu Ice Cream Investment devraldı. Şirketin yüzde 18.75’i MKS Marmara Entegre, yüzde 15.98’i Yıldız Holding, yüzde 10.88’i de gerçek kişilerde kaldı.

Turkven ve Ünlü & Co’nun şirketten çekilme kararı sonrası ortaklık yapısının şöyle değiştiğini irdeledi:

- Şu anda şirketimizin çoğunluk hisseleri yüzde 82 ile Albaraka’nın fonu Değer A.Ş.’ye ait. Yıldız Holding’in eski üst düzey yöneticilerinden Zeki Sözen’in yüzde 2 dolayında hissesi var. Benim de yüzde 2’ye yakın bir payım söz konusu.

Sektörde hakim durumda olan Algida ile aralarındaki önemli yatırım farkına odaklandı:

- İlk fabrikamız Bursa Akçalar’da kurulmuştu. Sonra bir de Kahramanmaraş’ta yatırım yapılmıştı. Biz Maraş dondurmasını Kahramanmaraş’ta üretiyoruz. Üstelik Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası, bize Maraş Dondurması için coğrafi işaret kullanma izni de verdi.

Bir de bölgesel riske kurban giden yatırım aklına geldi:

- Suriye ile ilişkilerin iyi olduğu dönemde 40 milyon dolarlık yatırım yapılmış. Suriye’nin durumu malum. Yani, o yatırım ister istemez zarar hanesine yazıldı.

Ergün Akkaya ile geçen gün görüntülü platformda buluştuk, sektörü ve şirketi konuştuk:

- 17 yıllık genç bir markayız. 2003’te 10 milyon litrelik üretimle başlayan yolculuğumuz bugün Bursa ve Kahramanmaraş fabrikalarında 200 milyon litreyi bulan üretim kapasitesi ile devam ediyor.

2015’te göreve gelmesinin ardından büyüme trendinin başladığını vurguladı:

- 83 bin noktada dondurma dolaplarımız var. Dolap başına sezonluk ciro 2 bin 121 liradan ortalama 14 bin liraya çıktı. İyi yerlerde sezonluk cirosu 80-90 bin lirayı bulan dolaplar var. 2020 yılını 140 milyon dolar ciroyla geride bıraktık.

Şirketin istihdam verisini de paylaştı:

- Golf Dondurma’da 3 bin kişi ekmek yiyor.

Türkiye’de dondurmanın asıl tüketim sezonunun 3-4 ay olduğunu belirtti:

- Sektörümüzde 23 Nisan’da hareketlilik başlar, 30 Ağustos’ta sezon biter.

Cami avluları hariç, Türkiye’de 270 bin noktada dondurma satışının gerçekleştiğini kaydetti:

- Bunların 30 binini ucuz marketler oluşturuyor. Söz konusu noktaların 4’te birinde varız. Biz market markaları için üretim de yapıyoruz. Örneğin, BİM’in dondurmasını biz üretiyoruz.

Türkiye dondurma pazarının geçen yıl 236 milyon litreye ulaştığına işaret etti:

- İç pazardaki toplam ciro 5.4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Türkiye dondurma pazarı 400 milyon litrelik büyüklüğe, 2-2.5 milyar dolarlık parasal hacme doğru yol alır diye düşünüyorum.

Bu noktada Rekabet Kurulu’nun kararına değindi:

- Rekabet Kurulu, piyasanın lideri olan markanın dondurma dolaplarının yüzde 30’luk bölümünü rakiplerine açma kararı verdi. Bu kararın pazara nasıl yansıyacağını göreceğiz.

Golf Dondurma, Ergün Akkaya’nın yönetiminde önemli ölçüde atağa kalkmış görünüyor.

Bu durum, sektörde rekabetin yoğunlaşacağı işaretleri veriyor.

Yaşanan rekabet, Türkiye dondurma pazarını 400 milyon litre ve 2-2.5 milyar dolara doğru taşır mı?

Yüzde 100 keçi sütünü gençler sevmiyor

GOLF Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ergün Akkaya, Maraş Dondurması’nda “altın oran”ı tutturmak için 100 dolayında ürün denemesi yaptıklarını belirtti:

- Yüzde 100 keçi sütünden yapınca gençler istemiyor, onlara ağır geliyor. Dolayısıyla keçi sütü, inek sütü ve salep miktarını iyi ayarlamak gerekiyor.

Ürün tadımı ile ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Kesinlikle fabrikadaki, şirketteki yönetici tadımlarıyla ürün kararı vermemek lazım. Pahalı yöntem olsa da tüketici tadımları ile yol alınmalı.

Salepi nereden aldıklarını sordum, yanıtladı:

- Kahramanmaraş’tan alıyoruz. Yalnız 90 liraya da salep var, 2 bin liraya da…

Maraş Dondurması’nda yakaladıkları büyüme oranına işaret etti:

- Golf Maraşım satışları geçen yıl yüzde 24 büyüdü.

Kutu

Kilo başına ihracat

1.17 dolar düzeyinde

GOLF Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ergün Akkaya,Arnavutluk’tan Suudi Arabistan’a, Umman’dan Bosna Hersek’e Filistin ve İsrail’e toplam 20 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti:

- Dondurma soğuk zincir bozulmadan taşınması gereken bir ürün. O nedenle ihracatı zor ve meşakkatli.

Yılda 6 milyon litre dondurma ihracatı yaptıklarını kaydetti:

- Yıllık ihracat gelirimiz 7 milyon dolar dolayında. Bir ara Irak’a iyi ihracat yapıyorduk. Tekrar açılırsa 10 milyon doları yakalarız.

Almanya, Hollanda ve Fransa’ya ihracat için de görüşmelerinin sürdüğünü vurguladı:

- İngiltere’de bir zincir marketle görüşmelerimiz sürüyor. 14 ürün gönderdiler, onların üretim denemelerini yapıyoruz. Anlaşırsak 12 milyon poundluk ihracat söz konusu olacak.