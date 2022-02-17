Döner ile gazoz eşleşti Almanya’da 100 milyon adeti bulan satışımız var

GEÇEN gün bir toplantı için Hakan Güldağ, Didem Eryar Ünlü, Ertan Türkmen, Ömer Faruk Çiftçi, Esra Özarfat ve Gökhan Türkoğlu ile birlikte İnegöl’e gittiğimizde Uludağ İçecek Türk A.Ş.’nin fabrikasına uğradık.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, biz fabrikaya girerken Turquality sunumunu tamamladığını belirtti:

- Hazır sunumdan yeni çıktım, size tarihçemizi kısaca özetleyeyim. Uludağ İçecek’in tarihi, 1870’li yıllarda faaliyet göstermeye başlayan ve ruhsatı 1912’de Sultan Mehmet Reşat Han tarafından verilen Keşiş Dağı Maden Suyu İşletmesi’ne dayanıyor.

O noktada 6 Eylül 1931 tarihli belgeyi gösterdi:

- Dağın adı 1925’te Uludağ olarak değişti. 1931’de alınan ruhsatımızda Atatürk’ün imzası yer alıyor: “Uludağ Maden Suyu üzerindeki bilcümle hukuk ve menafiinin ‘Uludağ Maden Suları Türk Limited Şirketi’ne satılması… Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal.”

Ardından yakın döneme döndü:

- Şirketimiz için 2001’i dönüm noktası olarak görüyorum. Benim için 2001 öncesi ve sonrası var. 2001’e kadar 4 ürünümüz vardı.

2001’de yeni içeceklere girme kararı aldıklarını bildirdi:

- Bugün 56 ürünle ülkemizin en güçlü ulusal içecek şirketi konumundayız. İşimizin yüzde 75’ini 2001’den sonra çıkardığımız ürünler oluşturuyor.

2001’den buyana Bursa’daki iki fabrikaya 200 milyon Euro yatırım yaptıklarını kaydetti:

- İki tesisimizde de teknoloji düzeyi oldukça ileride. İnanılmaz iki tesiste üretim yapıyoruz.

Bu süreçte pazarlama tarafında da kritik karar aldıklarını vurguladı:

- Nüfusu 1 milyonu aşan şehirlerde dağıtım birimleri kuruyoruz. Dağıtım için kendimize ait 800 dolayında kamyonumuz var. Sahada 1400 kişilik ekibimiz görev yapıyor.

1977-2001 döneminde Almanya’da da üretim yaptıklarını ifade etti:

- Daha sonra tüm üretimi Bursa’ya kaydırdık. Bugün Bursa’dan 43 ülkeye 35 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz.

İhracat pazarları arasında Almanya’nın 1 numara olduğunu vurguladı:

- Başlangıçta Almanya’daki Türkler ürünlerimizi daha çok tüketir diye düşünmüştük. Şu anda oradaki tüketicilerimizin yüzde 50’sini Almanlar oluşturuyor. Almanya’da döner ile gazoz çok iyi eşleşti. Almanya’da 100 milyon şişelik satışa ulaşıyoruz.

Frutti adlı meyve aromalı maden suyu markasına değindi:

- Irak’a yılda 60 milyon şişe ürün satıyoruz. Büyük bölümü Frutti’den oluşuyor. Irak, Frutti’nin bir numaralı ihracat pazarı.

Pazara çıkan yıllık ürün miktarı üzerinde durdu:

- 43 ülke ve Türkiye’de yılda 1.5 milyar adet ürün satışımız söz konusu.

Uludağ İçecek’in 2021 cirosunu paylaştı:

- 2021 yılını 1 milyar 375 milyon liralık ciro ile geride bıraktık.

Uludağ İçecek, kolalı içecek devlerinin karşısında yelpazesini farklı ürünlerle çeşitlendirip öne çıkacağı alanlar yaratıyor.

Genişleyen yelpaze, ihracatta da tetikleyici rol oynuyor…

Gazoz Almanya’da 79 cent’e rafta yer alıyor

ULUDAĞ İçecek fabrika turunda Ömer Kızıl’a şirketin CEO’su Mete Öz de eşlik etti. Ömer Kızıl’a ihracatta katma değeri nasıl ölçtüklerini sordum, şöyle örnekledi:

- Kolalı içeceğin bir numarası olan markanın kolası Almanya’da 59 Euro/Cent’e raflarda yerini alırken bizim gazozumuzun perakende fiyatı 79 Euro/Cent’e yer buluyor.

79 Euro/Cent’i TL’ye çevirip Almanya’da 13-14 liraya satılan gazozun Türkiye’deki fiyatını karşılaştırma amaçlı sordum, yanıtladı:

- 6.5 lira…

TL bazında bakılınca Uludağ İçecek’in, gazozu Almanya’da Türkiye’dekinin iki katı fiyata satabildiği görülüyor…

Mete Gazoz’u, Spor Hizmetleri Genel Müdürü önerdi

SPOR Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, 2016 yılında Levent Kızıl’ı aradı:

- Levent Bey, İbrahim Kutluay’la yaptığınız “Gazoz olma efsane ol” reklamlarınızı görüyorum. Şu anda Trabzon’dayım. Burada okçulukta önü çok açık olan bir çocuk gördüm. Adı da Mete Gazoz. Bu çocuğu desteklemek size çok uyar.

Levent Kızıl, Mehmet Baykan’ın önerisini kardeşi Ömer Kızıl başta olmak üzere Uludağ İçecek yönetiminde gündeme getirdi. Uludağ İçecek, 2017’den itibaren sponsorluk programına Mete Gazoz’u da aldı.

Hakan Güldağ ile Ertan Türkmen, Mete Gazoz ve ailesiyle komşu olduklarını söyleyince Ömer Kızıl konuyu açtı:

- Mete Gazoz’u 2017’den beri destekliyoruz. O günlerde bu sponsorluğu tanıtımda kullanmayı da aklımıza getirmedik.

Mete Gazoz’un olimpiyat başarısı yolculuğu sırasında Uludağ İçecek’i arayanların olduğunu bildirdi:

- Arayanlar, “Mete Gazoz’u neden desteklemiyorsunuz?” diye soruyordu. Biz de kendilerine, “Mete Gazoz’u 2017’den beri desteklediğimizi” anlatıyorduk. Olimpiyat başarısıyla birlikte tanıtımda da kullanmaya başladık.

Yeri gelmişken iki sponsorluk üzerinde durdu:

- Yıllardır Bursaspor’un sponsoruyuz. Ayrıca Frutti markamızla Bursaspor Basketbol’un sponsoruyuz. Frutti markamızla Almanya’da EuroLeague sponsorları arasındayız.

Fabrikanın çatısındaki GES, 4.2 megavat elektrik üretiyor

ULUDAĞ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, odasının penceresinden otoparkı işaret etti:

- Otoparkın üstüne güneş panelleri koyduk. Oradan elektrik üretiyoruz.

İnegöl’deki fabrikanın 55 bin metrekare kapalı alanı olduğunu vurguladı:

- Bu fabrikanın çatısı da güneş panelleriyle kaplı. 4.2 megavat elektrik üretme kapasitesi oluştu. Fabrika çatısındaki GES’ten elde ettiğimiz elektrik tüketimimizin yüzde 35’ini karşılıyor.