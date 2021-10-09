Dönüşüm çanları çalıyor

Tunç DİPTAŞ

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Bazı anlar vardır, farklı fikirler üretip, harekete geçmenizi sağlar. Bazı öğretiler vardır, yepyeni bakış açısı kazandırır. Bazı tavsiyeler vardır, tüm yaşamınızı etkiler, dönüşüm yaşamınızı sağlar.

Çok satan ama sevilmeyen marka

Microsoft’un CEO’su Satya Nadella geçtiğimiz günlerde röportajı sırasında üç anısını paylaştı. Bu üç hikâyenin kendi hayatını nasıl etkilediğini, etrafındakilere nasıl ilham verdiğini, liderliğini nasıl pekiştirdiğini heyecanla anlattı. 2014 yılında başına geçmişti Microsoft’un. Ondan beklenen geleneksel bir şirket kültürüne sahip, insanları rakamlardan ibaret gören Microsoft’u dönüştürmekti. 25 yaşında genç bir mühendis olarak girdiği şirketi 20 sene sonra farklılaştırma görevi ona düşmüştü. İşinin zor olduğunu biliyordu. Karşısında yıllardır yenik düştüğü Apple vardı.

Apple’ın insan odaklı, insanlara ilham veren, farklılık yaratmaya cesaretlendiren şirket kültürünün yakınına bile gelememişlerdi. Üstüne bir de Google çıkmış, yıllarca çalışanlarının gurur duyduğu bir şirket olmuştu. Tüketici, Microsoft ürünlerini almaya devam ediyordu ama markayı sevmiyordu. Bu yüzden de her yıl satış rakamları düşüyordu. Bugüne kadar yapılanların tersi bir şeyler yapmalıydı. Bilgi ve tecrübesinin yeterli olmayacağını biliyordu.

Unutamadığı karikatür

Geçmişte yaşadıklarını düşünmeye başladı. Kendisini ve çalışanları hareketlendirecek, onlara ilham verecek bir hikâye arıyordu. Aklına bir Google çalışanı tarafından çizilmiş karikatür geldi. Manu Cornet isimli Fransız bilgisayar programcısı, altı büyük teknoloji şirketinin organizasyon şemasını karikatürize edip halkla paylaşmıştı. Bu karikatür dünya çapında yankı buldu.

Cornet, Google ve Facebook’un organizasyon şemasını çizerken çalışanların, takımların ve departmanların birbiriyle nasıl işbirliği içinde çalıştığını anlatırken, Apple’ın yaratıcılığa dayalı, kişileri özgürleştiren yapısını öne çıkarmıştı.

Microsoft’ta ise tek bir kişiye rapor veren birçok takım söz konusuydu. Ancak bu takımlar iş birliği içinde olmak yerine birbirlerine silah doğrultmuştu. Satya buradan başlamaya karar verdi. Kararlıydı, birbirine temsili silah doğrultmuş bu takımları barıştıracaktı. Bu aslında kendisinden önceki CEO, Steve Balmer’ın yarattığı bir kültürdü.

Balmer, sinirli karakteriyle bilinen, herkesi birbiriyle acımasız rekabet içerisine girmeye özendiren, hedeflerin tutturulmasını fazlasıyla önemseyen bir kişiliğe sahipti.

Bu yaklaşım, yer yer satışları yükseltse de uzun dönemde şirketi zarara sürükledi. Steve Balmer görevinden ayrılmadan önce Satya Nadelle’ye önemli bir tavsiyede bulundu: “Asla beni ya da Bill Gates’i taklit etme! Kendin ol ve kendi liderlik vasıflarını öne çıkar.”

Satya, bu sözü unutmadı ve kendi gibi bir şirket kültürü oluşturmaya inandı. İnsanlara önem veren, onların ihtiyaçlarını anlayan, rakamlar yerine insanları önemseyen bir liderlik sergileyecekti. Hedefi en kısa zamanda birbirine güvenen, işbirliği içinde çalışan takımlar yaratmaktı. CEO olduğu ilk gün bu hedefini bir mektup yayınlayarak dünya çapında Microsoft çalışanları ile paylaştı.

Gelişime açık zihinler

2006 yılında Stanford’da Carol Dweck tarafından bir araştırma yayınlandı. Bu araştırma çocuklar, gençler ve yetişkinler üzerinde yapılmış ve gelişime açık zihinler yaratmanın önemine işaret ediyordu. Kitapta Dweck katı bir düşünce yapısı yerine gelişime açık bir aklın önemini vurguluyor, bunu başaran öğrencilerin okulda, çalışanların iş hayatında fark yarattığını sonuçlarla belgeliyordu.

Satya Nadella, bu araştırmanın yer aldığı kitabi baz alarak şirket kültürünü değiştirmeye karar verdi. Şirket çalışanlarına sürekli bu zihin yapısını anlatıyor, duvarlara bununla ilgili yazılar astırıyordu. Bütün bunları düşünürken aklına başka bir anısı geldi.

Bill Gates bir gün birçok yöneticiyle birlikte Nadella’yi toplantıya çağırdı. Toplantıda Azure ismi verilen bulut bilişim sisteminin geleceği tartışılıyordu. Nadella’nin toplantı sırasında aklına önemli bir fikir geldi. Microsoft’un başarısız olan “Bing” arama motorunun Azure sistemine entegre edilmesi gerektiğini düşündü. Ancak bunu dillendiremedi.

Bill Gates’in herhangi bir yöneticiyi dinleyebilmesi için onun çok akıllı olduğuna inanması gerekiyordu. Bu baskı altında Nadella fikirlerini yöneticilerle paylaşamamıştı. Bu anısı onu başka bir karar almaya itti. Microsoft’ta bütün toplantıların insanların görüşlerini paylaşmaya cesaretlendirilmesiyle başlaması gerektiğine karar verdi. Her fikrin dinlenilmesi için güven ortamı sağladı.

Nadella’nin başarısı

Bütün bu değişimlere rağmen Nadella da henüz mükemmel bir yapı kurabilmiş, geleneksel yapıdan kurtulup dönüşümü sağlayabilmiş değil. Ancak Microsoft 2014 yılından beri şirket değerini 300 milyar dolardan 1 trilyon dolara çıkardı. Nadella da sürekli olarak en başarılı ve en etkileyici 25 CEO arasında gösteriliyor. Nadella, başarısını geçmişten aldığı derslere ve “insan odaklı liderlik” yaklaşımına borçlu.