Dönüşüm yönetimi: Mimarlıktan öğrenilecekler

Şirketler son yıllarda “dönü­şüm” kelimesini neredeyse her strateji sunumunun merke­zine koyuyor. Ancak sahaya ba­kıldığında bu dönüşümün çoğu zaman yeni bir teknoloji yatırı­mı ya da organizasyon şeması değişikliğiyle sınırlı kaldığı gö­rülüyor.

Oysa gerçek dönüşüm, ne yaptığınızın ötesinde nasıl düşündüğünüzü değiştirmekle başlıyor. Bugün liderlik dünya­sında en kritik kırılma noktası da tam burada. Artık en doğru soruyu sorabilenler öne çıkıyor: “Gerçekten neyi dönüştürmeye çalışıyoruz?”

Bu sorunun cevabı çoğu za­man tahmin edilenden daha basit. Daha fazla üretmek, da­ha hızlı büyümek ya da daha bü­yük olmak değil mevcut kaynak­ları daha akıllı kullanmak, kar­maşıklığı azaltmak ve değeri yeniden tanımlamak… Tam da bu noktada farklı alanlar, yöne­tim dünyasına beklenmedik bir ayna tutuyor. Bunlardan biri de mimarlık.

Sürdürülebilir Mimarlık Kü­resel Ödülü (Global Award for Sustainable Architecture), bu yıl ilk kez Türkiye’de Mimar Si­nan Güzel Sanatlar Üniversite­si ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası sempozyumda sa­hiplerini buldu.

2006 yılında mimar Jana Revedin tarafından kurulan, UNESCO ve UIA hi­mayesinde yürütülen program, bu yıl Architecture is Transfor­mation- Mimarlık Dönüşüm­dür temasıyla mimarlığın de­ğişen rolünü yeniden gündeme taşıdı. İlk bakışta bu ifade mi­marlık disiplinine ait gibi gö­rünse de biraz yakından bakıl­dığında bugünün yönetim an­layışını tarif ettiği fark ediliyor. Çünkü burada söz konusu olan dönüşüm; daha az kaynakla da­ha fazla etki yaratmak.

En sade çözüm

Yeni mimarlık yaklaşımı, yö­neticilerin uzun süredir konuş­tuğu ama uygulamakta zorlan­dığı bir gerçeği sahada hayata geçiriyor: Daha azla daha fazla­sını yapmak.

Bu yaklaşımın merkezinde ise üç temel unsur var: Yerel bil­gi, disiplinlerarası düşünme ve toplumsal etki. Kazanan pro­jelere baktığınızda, hiçbirinin “en büyük” ya da “en pahalı” ol­madığını görüyorsunuz. Aksi­ne, en doğru problemi tanımla­yan ve en sade çözümü üreten projeler öne çıkıyor.

Aslında bu, şirketler için de tanıdık bir tab­lo. Çünkü artık rekabet avanta­jı, kaynakların ne kadar anlamlı kullanıldığından geliyor. Prog­ramın kurucusu Jana Revedin, dönüşüm kavramını yalnızca bir sonuç olmadığını ifade ede­rek sürekli sorgulanması gere­ken bir süreç olarak tanımlıyor. Revedin, “Dönüşüm nedir? Biz her zaman bunu soruyoruz.

Ne gösteriyoruz? Dönüşüm, her öl­çekte düşünmektir. Peyzajdan kente, mimarlıktan tasarıma kadar… Coğrafya, ekoloji, klima­toloji gibi disiplinlerle birlikte düşünmektir. Çünkü artık tek bir disiplinle çözüm üretmek mümkün değil” diyor. Bu yakla­şım, aslında iş dünyasının uzun süredir gündeminde olan ancak uygulamada karşılık bulmakta zorlanan bir gerçeğe işaret edi­yor: Dönüşüm ancak farklı di­siplinlerin birlikte çalıştığı bir yapı içinde anlam kazanıyor.

Okuma yeteneği

Revedin’in özellikle vurgu­ladığı başlıklardan biri de bu­günün en kritik yönetim be­cerilerinden biri haline gelen “okuma” yeteneği. Dönüşümün doğru analizle başladığını be­lirten Revedin, “Bu bir yakla­şım meselesi. Önce var olanı çok dikkatli gözlemlemek, son­ra onu derinlemesine analiz et­mek gerekir. Bir yerin kültü­rünü anlamak için sadece me­kana değil, zamanına, ritmine, mevsimlerine bakmanız gere­kir” diyor. Bu yaklaşım, yalnız­ca mimarlık için değil, liderlik açısından da önemli bir çerçeve sunuyor. Çünkü artık kararlar verinin üretildiği bağlamın doğ­ru okunmasıyla şekilleniyor.

Revedin’in söylediklerinde kritik kırılma noktası olan Ba­tı merkezli mimarlık anlayışı­na yönelik değerlendirmeler de dikkat çekiciydi. Geçmişte tek tip modellerin farklı coğrafya­lara taşındığını hatırlatan Re­vedin, bugün bu yaklaşımın ye­rini çok daha yerel ve bağlama duyarlı çözümlere bıraktığını vurguluyor. “Geçmişte kendi modellerimizi başka coğrafya­lara taşıdık. Ama bugün görüyo­ruz ki Afrika’da, Asya’da, Güney Amerika’da çok daha doğru, çok daha yerel çözümler üretiliyor. Artık bu yaklaşım sadece alter­natif değil, ana akım haline geli­yor. Ve geri dönüş yok” diyor.

Bu ifade, aslında küresel iş dünyası için de geçerli.

Artık tek merkezli bir başarı modeli yok.

Ve son olarak, mimarlığın ar­tık bir duruş haline geldiğini açıkça ortaya koyan cümle şöyle oldu: “Bu yıl savaş var etrafımız­da. Bu nedenle gelecek yıl ‘mi­marlık eşitliktir’ diyoruz. Bu bir tema değil, bir pozisyon.”

Bugün şirketler için de en zor soru bu:

Pozisyonunuz ne?

Çünkü artık mesele ne üretti­ğinizin ötesinde neyi temsil et­tiğiniz.

Mimarlık bu dönüşümü çok­tan kabul etmiş görünüyor.

Daha azla daha fazlasını yap­mayı…

Yerelden öğrenmeyi…

Ve gerektiğinde taraf olmayı…