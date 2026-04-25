Dönüşüm yönetimi: Mimarlıktan öğrenilecekler
Şirketler son yıllarda “dönüşüm” kelimesini neredeyse her strateji sunumunun merkezine koyuyor. Ancak sahaya bakıldığında bu dönüşümün çoğu zaman yeni bir teknoloji yatırımı ya da organizasyon şeması değişikliğiyle sınırlı kaldığı görülüyor.
Oysa gerçek dönüşüm, ne yaptığınızın ötesinde nasıl düşündüğünüzü değiştirmekle başlıyor. Bugün liderlik dünyasında en kritik kırılma noktası da tam burada. Artık en doğru soruyu sorabilenler öne çıkıyor: “Gerçekten neyi dönüştürmeye çalışıyoruz?”
Bu sorunun cevabı çoğu zaman tahmin edilenden daha basit. Daha fazla üretmek, daha hızlı büyümek ya da daha büyük olmak değil mevcut kaynakları daha akıllı kullanmak, karmaşıklığı azaltmak ve değeri yeniden tanımlamak… Tam da bu noktada farklı alanlar, yönetim dünyasına beklenmedik bir ayna tutuyor. Bunlardan biri de mimarlık.
Sürdürülebilir Mimarlık Küresel Ödülü (Global Award for Sustainable Architecture), bu yıl ilk kez Türkiye’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası sempozyumda sahiplerini buldu.
2006 yılında mimar Jana Revedin tarafından kurulan, UNESCO ve UIA himayesinde yürütülen program, bu yıl Architecture is Transformation- Mimarlık Dönüşümdür temasıyla mimarlığın değişen rolünü yeniden gündeme taşıdı. İlk bakışta bu ifade mimarlık disiplinine ait gibi görünse de biraz yakından bakıldığında bugünün yönetim anlayışını tarif ettiği fark ediliyor. Çünkü burada söz konusu olan dönüşüm; daha az kaynakla daha fazla etki yaratmak.
En sade çözüm
Yeni mimarlık yaklaşımı, yöneticilerin uzun süredir konuştuğu ama uygulamakta zorlandığı bir gerçeği sahada hayata geçiriyor: Daha azla daha fazlasını yapmak.
Bu yaklaşımın merkezinde ise üç temel unsur var: Yerel bilgi, disiplinlerarası düşünme ve toplumsal etki. Kazanan projelere baktığınızda, hiçbirinin “en büyük” ya da “en pahalı” olmadığını görüyorsunuz. Aksine, en doğru problemi tanımlayan ve en sade çözümü üreten projeler öne çıkıyor.
Aslında bu, şirketler için de tanıdık bir tablo. Çünkü artık rekabet avantajı, kaynakların ne kadar anlamlı kullanıldığından geliyor. Programın kurucusu Jana Revedin, dönüşüm kavramını yalnızca bir sonuç olmadığını ifade ederek sürekli sorgulanması gereken bir süreç olarak tanımlıyor. Revedin, “Dönüşüm nedir? Biz her zaman bunu soruyoruz.
Ne gösteriyoruz? Dönüşüm, her ölçekte düşünmektir. Peyzajdan kente, mimarlıktan tasarıma kadar… Coğrafya, ekoloji, klimatoloji gibi disiplinlerle birlikte düşünmektir. Çünkü artık tek bir disiplinle çözüm üretmek mümkün değil” diyor. Bu yaklaşım, aslında iş dünyasının uzun süredir gündeminde olan ancak uygulamada karşılık bulmakta zorlanan bir gerçeğe işaret ediyor: Dönüşüm ancak farklı disiplinlerin birlikte çalıştığı bir yapı içinde anlam kazanıyor.
Okuma yeteneği
Revedin’in özellikle vurguladığı başlıklardan biri de bugünün en kritik yönetim becerilerinden biri haline gelen “okuma” yeteneği. Dönüşümün doğru analizle başladığını belirten Revedin, “Bu bir yaklaşım meselesi. Önce var olanı çok dikkatli gözlemlemek, sonra onu derinlemesine analiz etmek gerekir. Bir yerin kültürünü anlamak için sadece mekana değil, zamanına, ritmine, mevsimlerine bakmanız gerekir” diyor. Bu yaklaşım, yalnızca mimarlık için değil, liderlik açısından da önemli bir çerçeve sunuyor. Çünkü artık kararlar verinin üretildiği bağlamın doğru okunmasıyla şekilleniyor.
Revedin’in söylediklerinde kritik kırılma noktası olan Batı merkezli mimarlık anlayışına yönelik değerlendirmeler de dikkat çekiciydi. Geçmişte tek tip modellerin farklı coğrafyalara taşındığını hatırlatan Revedin, bugün bu yaklaşımın yerini çok daha yerel ve bağlama duyarlı çözümlere bıraktığını vurguluyor. “Geçmişte kendi modellerimizi başka coğrafyalara taşıdık. Ama bugün görüyoruz ki Afrika’da, Asya’da, Güney Amerika’da çok daha doğru, çok daha yerel çözümler üretiliyor. Artık bu yaklaşım sadece alternatif değil, ana akım haline geliyor. Ve geri dönüş yok” diyor.
Bu ifade, aslında küresel iş dünyası için de geçerli.
Artık tek merkezli bir başarı modeli yok.
Ve son olarak, mimarlığın artık bir duruş haline geldiğini açıkça ortaya koyan cümle şöyle oldu: “Bu yıl savaş var etrafımızda. Bu nedenle gelecek yıl ‘mimarlık eşitliktir’ diyoruz. Bu bir tema değil, bir pozisyon.”
Bugün şirketler için de en zor soru bu:
Pozisyonunuz ne?
Çünkü artık mesele ne ürettiğinizin ötesinde neyi temsil ettiğiniz.
Mimarlık bu dönüşümü çoktan kabul etmiş görünüyor.
Daha azla daha fazlasını yapmayı…
Yerelden öğrenmeyi…
Ve gerektiğinde taraf olmayı…
|Borsa
|14.409,07
|0,51 %
|Dolar
|45,0012
|0,04 %
|Euro
|52,7360
|0,37 %
|Euro/Dolar
|1,1719
|0,29 %
|Altın (GR)
|6.805,67
|-0,52 %
|Altın (ONS)
|4.707,77
|0,28 %
|Brent
|100,16
|-0,99 %