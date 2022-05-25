Dönüşüme çağıran merkez!

Dönüşümün şirketlerde hızlı ve iyi gerçekleşmesi için hizmet alanında pek çok taraf çalışıyor. Şirketlerin bu konudaki değişim çabası da yüksek aslında. Ama iş çok da kolay değil… Dönüşüm aslında dijital bu işin bel kemiği haline gelmesine rağmen, zihniyetten operasyona, iş modelinden teknolojiye ve insan kaynaklarına uzanan uzun ve kapsamlı bir yolculuk. İşte burada onların dönüşüm ‘Çağrılarına’ cevap veren bir şirket olmuş TEMPO Çağrı Merkezi… Bundan 20 yıl önce kurulan TEMPO Çağrı Merkezi kendini daha sonra TEMPO BPO (Business Process Outsourcing) olarak tanımlamış.

Dönüşümde hizmet modeli

Bunu böyle anlatıyorum çünkü TEMPO özellikle KOBİ’lerin dönüşüm yolculuğuna, her noktada iş modelinde, yaratıcı süreçlerde katkı yapmaya başlamış. Şimdi ise neredeyse dijital dönüşümde bir danışman gibi hareket eder haline gelmiş. Bu yönde 50 şirket ile de çalışılıyor. Yani klasik bir çağrı merkezinden tüm yaratıcı süreçlerde, müşterileri için hayal kuran bir şirket olmuş. Bu tanımı TEMPO’nun kurucusu ve CEO’su Cemal Akar yapıyor. Yaygın hizmet verme kapasitesine sahip bir çağrı merkezinin böyle bir işe soyunması, aslında büyük katkı ve özel bir model oluşturuyor. Cemal Akar, ‘’Dönüşüm, uzun bir yolculuk kuşkusuz biz belli bölümleriyle başlıyoruz ama bunun kurumsal anlamda genişletiyor ve derinleştiriyoruz" diyor.

Kendisi de aslında model

TEMPO BPO da hem dönüşüyor hem dönüştürüyor. Cemal Akar kendilerinin de tüm hizmetleri outsource aldığını ve kendilerini de bu modeli uyguladığını söylüyor. Aslında model tam anlamıyla kendileri. Gelecek için de Cemal Akar’ın söyledikleri şöyle: “20 yıldır olduğu gibi ‘müşteri deneyimi yönetimini’ en üst noktaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şirket bünyesinde kurduğumuz akademiyle çalışanlarımıza eğitimler vererek çalışanların değişim ve dönüşümüne katkı sağlarken, onları yeni dünya mesleklerine hazırlıyoruz. İş sürecimizde insanı ve teknolojiyi merkeze alıyor, bunları birleştiriyoruz”.

KOBİ’leri dünyaya açıyor

Cemal Akar, dönüşümde yarattıklarıyla ilgili de şunları vurguluyor: “Basit işleri geliştirdiğimiz robotik sistemlere yaptırırken, empati, akıl yürütme gibi beceriler gerektiren işleri ise çalışanlarımızla yapıyoruz. Dijital gelişmeler ışığında global ticaretin demokratikleşmesi ve sınırların ortadan kalkması, bizim gibi yüksek kalitede üretim yapan, hizmet üreten ve tümünü rekabetçi fiyatlar ile gerçekleştiren ülkeler için büyük fırsatlar ortaya çıkarıyor”. Akar bu noktada iş birlikleri ile ilgili şunları söylüyor: “2021’de e-ticaret devi Ali Baba ile başlattığımız iş ortaklığı sayesinde Türkiye ihracatına da katkı sağlamanın gururunu taşıyoruz. Bu süreçte KOBİ’lerin dünya pazarlarına entegre olmalarına yardımcı olarak birlikte büyüme stratejileri kurmak da öncelikli hedeflerimiz arasında”.

Çağrı merkezi ve yeni yapılanma

CEO Cemal Akar, tüm bu gelişim sürecini şöyle anlatıyor: “TEMPO Çağrı Merkezi 20. Yaşında TEMPO BPO olarak yoluna devam ediyor. Müşteri çağrı merkezinin yanı sıra, müşteri hizmetleri, sosyal medya yönetimi, WhatsApp iletişimi, web chat gibi alanlarda yapılanmaya gittik. Biz de Tempo BPO olarak bu alanda kendini geliştirmek isteyen, son kullanıcıyla doğrudan iletişim kuran şirketlere müşteri iletişimi uzmanlarımızla destek oluyoruz. Ayrıca faaliyetlerini e-ticarete taşımak isteyen KOBİ’lere dijital dönüşüm desteği sunuyor, onların dünya pazarlarına entegre olmalarına ve büyümelerine yardımcı oluyoruz. KOBİ’lerin yurt dışına açılması için gereken altyapıyı ve süreci hazırlıyoruz.