Hareket, zaman ve hızı yakalama yeteneğini ifade eder, Dördüncü Boyut…

Ultra geniş istikamet “azimut” yüksekliği görüş alanıyla birleştirilen zengin nokta bulutu veri çıkışı, noktasal doğrulukla algılama ve izleme sağlayarak; hem öndeki hem de arkadaki yol için nihai sensör haline getirilmiş olan dört boyutlu görüntüleme radarı, yakın gelecekte tam otonom sürüş tekniğinde standart gereklilik olacak.

4D görüntüleme radarı, son nesil otomobillerde kullanılmaya başlanan 2 ila 3 verici ve 3 ila 4 alıcı antene dayalı geleneksel radar çözümlerinin aksine, çevresinin yüksek çözünürlüklü haritasını çıkarmak için Çoklu Giriş Çoklu Çıkış MIMO 48 anten dizisi platformunu kullanıyor.

Ultra akıllı sensörler, adeta uzay bilimlerinden asfalta indirilmişçesine, otomotivin geleceğinde ihtiyaç olacak 4D görüntüleme radarı teknolojisini kullanarak kabin içi ve tüm sürüş destek sistemleri için bütünsel güvenlik fırsatları yaratıyor.

Bu süper sensörlerin merkezinde, bilinenlerin çok ötesinde çözünürlük için 48'e kadar alıcı-vericiyi destekleyen yüksek performanslı bir Radar-on-Chip bulunuyor. Araçlardaki sensör sayısını azaltma avantajı imkanı sunan 60 GHz ve 79 GHz’lik tek çipli radar modülleri, ultra geniş görüş alanıyla çok amaçlı olarak da kullanılabiliyor. Aynı anda birden fazla hedef ve nesneyi takip ederken, aracın içini ve çevresini algılama kapasitesini azami seviyeye çıkarıyorlar.

Örneğin; İsrailli Vayyar teknoloji firmasının tek çip konusunda en büyük iddiaya sahip NVIDIA Drive’ya rakip olarak geliştirdiği çok fonksiyonlu, ekonomik ve seri üretime hazır bir dört boyutlu görüntü işlemcisi, radar tabanlı platformuyla, kullanıcı gizliliğini korurken tüm yol koşullarına uyum gösterebiliyor.

Kameralar, standart radar ve LIDAR gibi alternatiflerle karşılaştırıldığında dört boyutlu görüntüleme radarı, satın alınabilirliği, kapsama alanını, menzili, çözünürlük ve sağlamlığı en üst düzeye çıkararak, tek çipli bir platformda fazlasıyla çok işlevliliğe sahip. XRR denilen bu yeni nesil çipler, yoğun trafik, karanlık ve hatta sis gibi son derece zorlu koşullarda bile çok sayıda nesneyi aynı anda tanımlayarak ve izleyerek gerçek zamanlı 4D algılama sağlayabiliyorlar.

10’dan fazla geleneksel ADAS sensörünün yerine kullanılan sadece 2 XRR çipinin herhangi bir otomobile 33 EuroNCAP güvenlik puanı kazandırdığını da hatırlatalım. Bu platformun, EuroNCAP’in 2023 yılında yayaları, bisikletlileri ve motosikletlileri korumak için isteyeceği dokuz farklı ADAS gereksinimini destekleyeceği ve güvenlik derecelendirmelerini en üst düzeye çıkaracağı da iddia ediliyor.

Maliyet verimliliği ve kompakt bir form faktörü korunarak optimum performans için gerekli veri işleme kapasitesiyle birlikte 48 alıcı-verici’nin entegre edildiği XRR çipi, benzerine rastlamadığımız çoklu aralık yeteneği sunarak karmaşıklığı ve maliyetleri azaltıyor. Üst düzey güvenliğin tüm araç modelleri için erişilebilir ve uygun maliyetli olmasını da sağlıyor.

0-300 metrelik menzile sahip olan çok menzilli XRR çipi, yol bölücüleri, bordürler ve park edilmiş araçlar gibi statik engellerin yanında farklı VRU türleri, hareketli araçlar ve diğer tehlikeler arasında ayrım yapabiliyor. Otoparklar gibi düşük hızlı ortamlarda XRR çipinin çok kısa menzil radar uSRR ve SRR algılaması, aracın çevresini yayalar ve engeller için tarayarak gelişmiş otomatik park sistemini de destekliyor. Açık yolda, orta MRR ve uzun LRR yetenekleriyle LCA Şerit Değiştirme Yardımı, ACC Uyarlanabilir Hız Kontrolü, BSD Kör Nokta Tespiti, fCW/rCW ön ve arkadan Çarpışma Uyarıları, CTA Çapraz Trafik Alarmı ve AEB Otonom Acil Frenleme gibi çeşitli ADAS ve otonom sürüş uygulamalarını kolaylaştırıyor.

AEC-Q100 nitelikli ve ASIL-B uyumlu Vayyar'ın bu ilk XRR çipinin, menzil, çözünürlük ve performans açısından şimdilik rakipsiz olmasını da, ultra geniş görüş alanı ve zengin 4D nokta bulutu görüntüleme sağlamış. Ve otomobiller için Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi ADAS, motorsikletler için Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi ARAS ve tam otonom sürüş özelliklerini destekleyen düzinelerce işlemciyi tek bir çip üzerinde toplanmış platformda çok işlevlilik sunuyor. Bunun gibi, çok sayıda pahalı araç sensörü ihtiyacını ortadan kaldıran ve üretim maliyetlerini, karmaşıklığı, donanımı, yazılımı, güç tüketimini, kablolamayı ve entegrasyon çabalarını azaltan 0’dan 300 metreye menzilli tek bir RFIC olan teknolojileriyle, harici işlemcilere ihtiyaç duymadan olabilecek en doğru 4D radar görüntüleme imkanlarıyla çok sayıda güvenlik uygulamasını çalıştıracak ve trafik güvenliğini maksimize edecekler.

Otomobil üreticileri, bu tip robotize sürüşü yeniden tanımlayacak olan çoklu menzilli XRR çipleriyle tüm araçlar için en üst düzeyde güvenliği sağlamaya çalışıyorlar.

Daha güvenli bir ulaşım dünyasını mümkün kılacak kadar minimize edilmiş, uygun fiyatlı ve çok yönlü yeni nesil sensör teknolojilerini, keşke Türkiye’de de geliştirip, üretebilsek!..