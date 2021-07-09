Döviz fiyatı ve faiz/enflasyon oranı, “tekniker açığı’ ile doğru orantılı…

Fabrikada sabahlamalarını örnek göstererek andığımız bir arkadaşım aradı: “Yurtdışındayım… Sipariş almaya korkuyorum… O siparişi üretebilecek, teknik elemanım yok...”

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Bu ve benzeri cümleleri kuran “üretici/ ihracatçı” sayısı artıyor…

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Alandakilerin yıllardır yaptığı uyarılar, dikkate alınmıyor… Gelişmiş ülkelerdeki “eğitim uygulamaları” görmezden geliniyor… Eğitim temelli kalkınan ülkelerin “izlediği yol” göz ardı ediliyor… Ve… Olması gereken oluyor… Teknik eleman sorunu büyüyor… “Üretimi/ihracatı” kaosa sürüklüyor…

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Sadece sanayide değil… Tarımda da turizmde de hızlı ilerleyemememiz “teknik eleman” eksikliğinden kaynaklanıyor…

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Önceki gün MST Makina Grup Başkanı Sami Konukoğlu’nu dinledim… Şöyle dedi: “Her gün, saatlerce, “Nitelikli/teknik insan nasıl yetiştiririz?” diye konuşuyoruz. Bunun iki yolu var… Ya devlet yetiştirecek, ya biz yetiştireceğiz… Ancak her iki durumda da zorunlu eğitimle, mesleki eğitim karşı karşıya geliyor. Önerimiz 12 yıllık zorunlu eğitimin ilk 5 yılında normal literatürün takip edilmesi, sonrasında öğrenciye mesleki eğitimle ilgili bir seçenek sunulması.”

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Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Kileci’de anlattı: “Eğitimle, müfredatla ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. MEB ve YÖK’e gittik. Ama 30 yıl önceki müfredatı tekrar koydular. Harcadığımız bütün emek boşa gitti.”

VELHASIL…

Üretici/ihracatçı, “Ar-Ge’ye, yatırıma, üretime, pazarlamaya, ihracata yoğunlaşacağımıza, günün yarısında teknik eleman açığını konuşuyoruz” diyor…

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Yani… Dövize, istihdama, gelire, “temel ve diğer ihtiyaçlarda uygun fiyata” ihtiyaç duyduğumuz süreçte; bu ihtiyaçlarımızı karşılayacak tek adres olan üreticilerimiz; işini değil, başkasının görevi ve ödevini yapmaya çalışıyor… Ve bu döngü sorunları büyütüyor…