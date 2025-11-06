Döviz gelirlerine destek devam ediyor ama yeterli değil
Döviz kurlarının görece olarak düşüklüğü ve bu düşüklüğün ihracata etkileri uzunca bir süredir ihracatçılar ve ekonomi yönetimi tarafından dile getirilmektedir. İhracat seviyesi sadece kur değerlerine değil, enflasyon, üretim maliyetleri, ticaret anlaşmaları ve küresel piyasa koşulları gibi diğer faktörlere de bağlıdır.
İhracatçıların döviz kurlarının düşüklüğünden şikâyet etmeleri ve ihracatçı firmaların uluslararası ticarette rekabet gücünü kaybetmeleri nedeniyle firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çevirmeleri karşılığında Merkez Bankası tarafından desteklenmesi gündeme gelmiş ve döviz dönüşüm desteği uygulamaya konulmuştur.
Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin banka aracılığıyla Merkez Bankasına satışı sırasında, Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması şartıyla, Türk Lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği ödenmektedir. % 2 Olarak uygulanmakta olan “Döviz Dönüşüm Destek Oranı” Tebliğ değişikliği ile önce 31.07.2025 daha sonra 31.10.2025 ve son olarak 30.04.2026 tarihine kadar % 3 olarak uygulanacaktır.
Hangi dövizler destek kapsamında
Tüm kıymetli madenlerin ihracından kaynaklananlar hariç olmak üzere firmaların döviz cinsi ihracat gelirleri, yabancılara yurt içinde sunulan hizmetler karşılığında kazanılan döviz tutarları da dâhil olmak üzere yurt dışında yerleşiklerden elde ettikleri döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinden yurda getirdikleri döviz ile serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına yaptıkları satışlara ilişkin döviz gelirleri destek kapsamındadır. Bankalarca Merkez Bankasına satışı yapılacak döviz cinsleri ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlinidir. Diğer döviz cinsleri üzerinden yapılan işlemlerde söz konusu döviz tutarları banka tarafından ABD Doları, Euro veya İngiliz Sterlinine dönüştürülerek Merkez Bankasına satılır.
Döviz desteğinin şartları
Yurt dışı kaynaklı döviz tanımına dâhil olmak ve döviz dönüşüm desteğinden faydalanmak isteyen firmaların yurt dışına yaptıkları satışlara ilişkin dövizlerinin banka aracılığıyla Merkez Bankasına satışı sırasında 1 ay boyunca döviz alımı yapmamayı taahhüt etmesi kaydıyla; taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si (Geçici maddeyle 30.04.2026 tarihine kadar %3) kadar döviz dönüşüm desteği ödenir.
Banka aracılığıyla Merkez Bankasına yapılan satış esnasında belirlenen şartlarda alınan taahhütler için hesaplanan döviz dönüşüm desteği tutarı Merkez Bankasınca firmaya ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.
Merkez Bankasına satışı yapılacak dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankaca yapılır.
Döviz dönüşüm desteğinden usulsüz olarak yararlanan veya Merkez Bankasına ya da bankalara gerçeğe aykırı beyanda bulunan firmalar döviz dönüşüm desteğinden yararlandırılmaz ve Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri 3 yıl süre ile kabul edilmez.
Döviz desteği artırılmalı
İhracatçı firmalar ve sektör temsilcileri yapmış oldukları açıklamalarda enerji, istihdam, finansman maliyetleri ve üretim maliyetleri konusunda uluslararası rekabette dezavantajlı hale geldiklerini belirtiyorlar. Bu nedenle de döviz dönüşüm desteğinin yüzde 3 değil yüzde 5 ve hatta yüzde 10 olarak uygulanması ihracatın desteklenmesi açısından önemli bir adım olacaktır.
|Borsa
|10.970,37
|0,52 %
|Dolar
|42,1142
|0,06 %
|Euro
|48,5059
|0,24 %
|Euro/Dolar
|1,1492
|0,03 %
|Altın (GR)
|5.385,58
|-0,12 %
|Altın (ONS)
|3.979,85
|-0,11 %
|Brent
|63,4700
|0,00 %