Döviz kurlarındaki baskı neden devam ediyor?

Türkiye ekonomisi açısından en önemli barometrelerden birisi, hatta en önemlisi şüphesiz döviz kurları denilebilir. Kurlarda yukarı yönlü ortaya çıkan hareketler, hem enflasyon ve faizler yoluyla, hem de tüketici güvenini olumsuz etkileyerek büyüme üzerine olumsuz etkide bulunuyor. Merkez Bankası’nın kasım ayı toplantısında aldığı 475 baz puanlık artış kararından sonra döviz kurlarında bir gevşeme bekleniyordu fakat olmadı. Tam tersine ara ara yukarı yönlü baskılar görüyoruz. Anlamaya çalışalım.

Döviz kurları, müdahale olmadıkça arz talep dengesiyle belirlenir. Döviz piyasasındaki arz talep dengesini izleyebileceğimiz iki temel veri, ödemeler dengesi tablosu ile yurt içindeki döviz tevdiat hesaplarının seyridir. Geçtiğimiz cuma günü Ocak-Ekim 2020 dönemine ait ödemeler dengesi verileri yayınlandı. Söz konusu dönemde 31 milyar dolar üzeri cari açık verilirken finans hesabında net 1.5 milyar dolar kadar sermaye çıkışı görüyoruz. Normal koşullarda cari açık döviz talebi, finans hesabından beklenen sermaye girişi döviz arzıdır. Bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşen cari açık 31 milyar dolar döviz talebi yarattığımızı gösteriyor. Finans hesabındaki 1.5 milyar dolar çıkış ise döviz arzı değil döviz talebi anlamına geliyor. Bunun üzerine bir de net hata ve noksan kaleminde var zannettiğimiz fakat olmayan yaklaşık 6 milyar dolarlık bir açık bulunuyor. Net hata ve noksan kalemi bildiğimiz gibi çok tartışmalı bir konudur. Birçok belirleyeni bulunur, fakat buradaki açığın önemli iki nedeni, tahminen yazılan bavul ticareti ve turizm gelirlerinin bu tahminlerden düşük olmasıdır. Dolayısıyla, bu iki kalemi içeren gerçek cari açığın 31 milyar dolara eklenebilecek 6 milyar dolar ile yaklaşık 37 milyar dolar olduğunu söyleyebiliriz. Bu rakam ekonomimizin yarattığı döviz talebidir. Bunun üzerine 1.5 dolar sermaye çıkışının getirdiği talebi de ekleyince 10 aylık ödemeler dengesinin yaklaşık 38.5 milyar dolar döviz talebi yarattığı, hiç döviz arzı olmadığı görülüyor. 38.5 milyar dolar, döviz rezervlerindeki kayıp olarak karşımıza çıkıyor.

Döviz piyasalarındaki arz talebi etkileyen bir başka önemli unsur döviz tevdiat hesaplarıdır (DTH). Yılbaşından ekim sonuna kadar DTH artışı yaklaşık 28 milyar dolar civarında. Bir başka ifade ile ödemeler dengesi dışında yerleşiklerin bu kadar döviz talebi olmuş. Ödemeler dengesinde ortaya çıkan talep ile toplayınca rakam 66.5 milyar doları geçiyor. Ekonomimiz sadece döviz talep etmiş, arz yok. Kurların yıl içinde neden arttığı açık bir şekilde ortaya çıkıyor.

İçinde bulunduğumuz dönemde döviz kurlarına neden baskı oluyor sorusunun yanıtı için yine arz talep dengesine bakmak gerekiyor. Bu yıl sonunda, cari açık net hata noksan dahil 36 milyar doları bulabilir. Kasım ve aralık aylarında ekonomimiz 5 milyar dolar civarında döviz talep ediyor görünüyor. Sadece kasım ayından aralık ayının ilk haftasına kadar DTH’lar 10 milyar dolar arttı. Ay sonuna kadar 2 milyar dolar daha artsa son iki ay DTH üzerinden 12 milyar dolar döviz talebi anlamına gelecek. Ödemeler dengesi ve DTH’den gelen toplam döviz talebi tahminen iki aylık 17, aylık 8.5 miyar doları buluyor. Bu süreçte ödemeler dengesi sermaye hesabında portföy yatırımlarında net döviz girişi başladı. Diğer kalemleri tam bilemiyoruz ama öyle görünüyor ki giriş miktarı aylık döviz talebinin oldukça altında. Döviz kurlarına baskı bu yüzden devam ediyor.

Önümüzdeki aylarda ekonomideki yavaşlama /daralma süreciyle cari açık azalacak, buradan kaynaklanan döviz talebi muhtemelen düşecek. Döviz kurlarının seyrini, büyük ölçüde yerleşiklerin DTH konusundaki davranışı ve yabancı ilgisi belirleyecek. Bu davranışın nelerden etkilenebileceğini ve nasıl bir gidişat olabileceğini gelecek yazıda tartışalım.