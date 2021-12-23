Dövizde yükseliş durdu, yeni talepler gündemde…

Son ekonomik kararlar sonrası piyasalardaki belirsizliğin yarattığı kilitlenme sonlandı. Şimdi toplumun çeşitli kesimleri beklentilerini dile getiriyor...

Son kararlarla piyasaları durduran perde kalktı, beklentiler gündeme geldi… Merkez Bankası’nın 16 Aralık’taki son faiz indirim kararından sonra, doların ve Euro’nun TL karşısında hızla değer kazanması gündeme gelmişti. 21 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin toplantısı sonrası kararlar açıklanmadan önce dolar TL karşısında 18,40 TL, Euro ise 20.79 TL ile tarihi zirve görmüşlerdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin toplantısı sonrası saat 21.20’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL’yi özendirme paketini içeren 10 tedbiri açıkladı. Alınan kararlarla ‘’TL’den dövize geçmeye ihtiyaç kalmayacağı‘’ vurgulandı. Cumhurbaşkanı’nın açıklaması sonrası dolar, TL karşısında yüzde 30 değer kaybederek 18.40’tan 12.27 seviyesine, Euro ise 20.79’dan 14.78 seviyesine geriledi. Dün saat 16.00’da dolar 12.35, Euro 14.16 seviyesindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün “Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirlerimizi takdirle karşılamıştır” açıklamasını yaptı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise “Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında gevşeme bekliyoruz” diyerek piyasadan beklentisini ortaya koydu. Bundan sonra ne olabilir?

Yeni ekonomik düzenlemeler sonrasında yeni bir denge oluşacağı belli olunca, toplumun birçok kesiminden art arda talepler gelmesi kaçınılmaz görülüyor. Son gelişmeler üzerine Memur Sen Başkanı Ali Yaşar’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le görüşmesinin ardından, ek zam konusunu görüşmek için Cumhurbaşkanıyla da bir araya geleceği açıklandı. Emekliler adına yapılan açıklamada, işçi ve memur emeklilerine Ocak 2022’de yüzde 30-50 oranında zam yapılması isteği geldi.

Talepler arasında ağırlık kazanan bir konu da vergide yeni düzenleme yapılması… Daha adaletli bir vergi sistemi ile az ve çok kazanan her kesimin eşit ödemek zorunda olduğu dolaylı vergi yapısından da yakınmalar dile getiriliyor. Bütün bu gelişmeler, 2022 yılının ilk çeyreğinde bir çok karar beklentisini gösteriyor.

GÜNÜN NOTU:

ESO Başkanlarından Savaş Özaydemir’in oğlu Barış Özaydemir’in vefatından büyük üzüntü duydum. Özaydemir ailesine DÜNYA adına baş sağlığı dilerim….