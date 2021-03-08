DTÖ ve COVID’e karşı aşı geliştirilmesi

COVID’e karşı aşı üretiminde DTÖ Anlaşması bir engel… Hindistan, TRIPS’in askıya alınmasını istedi ancak bu reddedildi. Gelişmişlerin ve aşı patent sahiplerinin gerekçesi; “Bu karar bizim buluş ve yenilikçilik motivasyonumuzu önler.”

15 Şubat’ta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) genel yönetmenliğine atanan Nijeryalı Dr. N. Okonjo-Iweala üstünde oydaşmak hiç de kolay olmadı. DTÖ’nün bu ilk kadın Afrikalı yöneticisi yanında, 10’a yakın aday ve en önemlisi “Trump Ambargo’’su vardı. Bunlar şimdi gerilerde kaldı...

Ama bu kez “COVID Aşı İhracat Ambargosu” başladı. Bir dizi ülke bu kısıtlamada DTÖ Kurucu Anlaşmasını gerekçe gösterdi. Anlaşma, bir ülkenin gıda ve sağlık ürünleri ihracatında “ulusal nedenler” gerekçesini kullanmasına olanak sağlıyor. Eylül 2020’ye dek ülkeler bu “hakkı” 202 kez kullanmışlar. İş bununla kalmıyor... DTÖ Kuruluş Yasası’nın kısa adı TRİPS olarak bilinen “fikri haklar” bölümü de COVID mücadelesinde az gelişmişlerin ayağına pranga geçiriyor. “Sınır Tanımayan Doktorlar’’ örgütü, bunun az gelişmişleri cezalandırma anlamına geldiğini açıklıyor. Hindistan salgın sonuna dek TRİPS’in askıya alınmasını istedi, bu istek kabul görmedi. Gelişmişlerin ve aşı patent sahiplerinin gerekçesi “Bu karar bizim buluş ve yenilikçilik yaratma motivasyonumuzu önler.” Hoş, TRİPS’in askıya alınması halinde aşı üretiminin hızlanabileceği konusunda da kuşkular var. Teknoloji transferi olayı çözülmüş olsa bile, üretim kapasitelerinin yeterli olmayacağı düşünülüyor.

Ama bu gerekçe, ayağı prangalı bir koşucunun yarışı kazanmayacağını varsaymak gibi bir şey. Aslında bir ilginçlik de TRİPS’in “Zorunlu Lisanslama Hakkı” veren hükmünün az gelişmişler tarafından hiç uygulanmaması… Görülüyor ki, çoğu ülkenin iç hukuku yetersiz ya da belirsiz.

Rusya başta, bir dizi gelişmekte olan ülkenin COVID’e karşı bir aşı üstünde çalıştığını biliyoruz. Ama konu “üretmek’’ değil “lisanslama ve ruhsat” noktasında düğümleniyor. DTÖ’nün parlak kariyere sahip yeni kadın yönetmeni Dr. Okonjo-Iweala ile dünya ticaretine yeni bir bakış ve çerçeve arayacağı kesin. Bu arayışın gelişmekte olan ülkelere dönük olması, mevcut “fikri haklar” bölümünün yenilenmesini gerektiriyor.

Nijeryalı bir genel müdür ile 156 ülkenin oydaşması dünyada geldiğimiz olgunluk noktasının kantarda tartılması nedeni olacak, bu kadar basit... İzleyip göreceğiz.

GÜNÜN NOTU:

Freedom House’ın yeni dünya listesinde Türkiye özgürlük sıralamasında 32 puan geriledi ve 195 ülke arasında 146. ülke oldu.