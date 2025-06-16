Dubai emiri Al Maktoum temeli attı MNG ve Limak’ın projesi başladı

Türk inşaat sektörünün yurt dışında aldığı en büyük projelerden biri olan Dubai’deki metro hattının temeli atıldı. Dubai Emiri Al Maktoum’un katıldığı temel atma töreniyle başlayan projeyi Türk şirketi MNG ve Limak ile Çinli ortakları CRCC yapacak. Bugünün kuruyla 220 milyar lira büyüklüğe sahip projede ilk adımlar atıldı.

Dünyanın en önemli fi­nans ve ticaret nok­talarından biri Du­bai. Körfez’in yüksek gökde­lenlerle meşhur bu emirliği, Türk müteahhitlik tarihi için de oldukça önemli bir yere sa­hip. Dubai, Türk şirketleri­nin yurtdışında tek seferde aldığı en büyük işlerden bi­rine ev sahipliği yapıyor. Ge­çen yıl aralık ayında imzala­nan anlaşmayla Dubai ulaşı­mının en önemli işlerinden biri olan Blue Line yani Ma­vi Hat projesini Türk şirket­leri Limak Grubu ve MNG Holding’e ait Mapa İnşaat’ın olduğu konsorsiyum ka­zandı.

Pekin yönetimi­ne ait demiryolu şirke­ti Çinli China Railway Rolling Stock Corpora­tion’unda (CRCC) oldu­ğu 3’lü konsorsiyumun aldığı Mavi Hat proje­sinin tasarım ve yapım ihalesi 5.6 milyar dola­ra mal olacak. Bugünün kuruyla 220 milyar li­raya denk gelen işte bu projede ilk adım atıldı. Birleşik Arap Emirlik­leri Devlet Başkan Yar­dımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktoum’un katılı­mıyla gerçekleşen törenle, 5.6 milyar dolarlık projede inşaat süreci başladı.

Dünyanın en yüksek istasyonu

Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi’nin (Dubai’s Ro­ads & Transport Authority - RTA), başlattığı projeyle ilk etapta birinci faz tamamla­nacak. Emirlikteki hareket­liliği dönüştürmeyi hedefle­yen proje tamamlandığında, 74 metreyle dünyanın en yük­sek metro istasyonu unvanı­na da sahip olacak. 30 kilo­metre uzunluğundaki proje, tamamlandığında Dubai’nin metro ağını 131 kilometreye ulaştıracak.

Yeni hatta Dubai Körfezi üzerinden geçen 1.3 kilomet­relik köprü olacak. 4 yıl son­ra hizmete açılması planla­nan proje, yedisi yükseltilmiş olmak üzere 14 istasyondan oluşacak. Bu mesafenin yak­laşık olarak yarısı yer altın­dan, 1,5 kilometrelik kısmı ise deniz üstünden geçecek. Ye­ni proje hizmete başladığın­da Dubai’deki metro ağının istasyon ağı da 78’e ulaşacak.

Tasarımında Burj Khalifa dokunuşu

15 bine yakın kişiye istih­dam sağlaması beklenen projede 44 bin metrekarelik alanla bölgenin en büyük yer altı aktarma istasyonunu da içerecek. Projedeki ana is­tasyon, 828 metre uzunlu­ğundaki dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’nın mimarları olan Skidmore, Owings & Merrill (SOM) ta­rafından tasarlanacak.

Projede Türk şirketler Ma­pa ve Limak inşaat işlerinden sorumlu olacak, Çinli CRCC ise raylı sistemler ve 28 sürü­cüsüz trenden oluşan bir filo­yu tedarik edecek. Yeni hat, saatte yön başına 46 bin yol­cu kapasitesine sahip olacak. Trenler yaklaşık 2 dakikalık aralıklarla çalışacak ve Ma­vi Hat’ın 2030 yılına kadar günde 20 bin yolcu taşıma­sı ve 2040 yılına kadar günde 32 bin yolcuya ulaşması bek­leniyor. Hattın, Dubai’de­ki ilk metro hattının hizme­te girmesinin 20. yıldönümü olan 9 Eylül 2029’da açılması planlanıyor.

15 yılda 275 milyon yolcuya ulaştı

Dubai Metrosu, 9 Eylül 2009’dan 2025 yılına 2.5 mil­yar yolcu taşıdı. Bu da günde 900 bin yolcu anlamına geliyor. 2010’da 88.8, 2011’de 69 milyon olan bu sayı, yıllık bazda geçen sene 275 milyon yolcuya ulaş­tı. 2029 yılında Türk şirketle­rinin tamamladığı Mavi Hat ile birlikte bu rakam, 320 milyona çıkacak. 2009 yılında metro fi­losunda 16 tren ve tramvay bu­lunan Dubai, 2030’da bu raka­mı 168’e ulaştırmayı planlıyor.