Dubai emiri Al Maktoum temeli attı MNG ve Limak’ın projesi başladı
Türk inşaat sektörünün yurt dışında aldığı en büyük projelerden biri olan Dubai’deki metro hattının temeli atıldı. Dubai Emiri Al Maktoum’un katıldığı temel atma töreniyle başlayan projeyi Türk şirketi MNG ve Limak ile Çinli ortakları CRCC yapacak. Bugünün kuruyla 220 milyar lira büyüklüğe sahip projede ilk adımlar atıldı.
Dünyanın en önemli finans ve ticaret noktalarından biri Dubai. Körfez’in yüksek gökdelenlerle meşhur bu emirliği, Türk müteahhitlik tarihi için de oldukça önemli bir yere sahip. Dubai, Türk şirketlerinin yurtdışında tek seferde aldığı en büyük işlerden birine ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl aralık ayında imzalanan anlaşmayla Dubai ulaşımının en önemli işlerinden biri olan Blue Line yani Mavi Hat projesini Türk şirketleri Limak Grubu ve MNG Holding’e ait Mapa İnşaat’ın olduğu konsorsiyum kazandı.
Pekin yönetimine ait demiryolu şirketi Çinli China Railway Rolling Stock Corporation’unda (CRCC) olduğu 3’lü konsorsiyumun aldığı Mavi Hat projesinin tasarım ve yapım ihalesi 5.6 milyar dolara mal olacak. Bugünün kuruyla 220 milyar liraya denk gelen işte bu projede ilk adım atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktoum’un katılımıyla gerçekleşen törenle, 5.6 milyar dolarlık projede inşaat süreci başladı.
Dünyanın en yüksek istasyonu
Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi’nin (Dubai’s Roads & Transport Authority - RTA), başlattığı projeyle ilk etapta birinci faz tamamlanacak. Emirlikteki hareketliliği dönüştürmeyi hedefleyen proje tamamlandığında, 74 metreyle dünyanın en yüksek metro istasyonu unvanına da sahip olacak. 30 kilometre uzunluğundaki proje, tamamlandığında Dubai’nin metro ağını 131 kilometreye ulaştıracak.
Yeni hatta Dubai Körfezi üzerinden geçen 1.3 kilometrelik köprü olacak. 4 yıl sonra hizmete açılması planlanan proje, yedisi yükseltilmiş olmak üzere 14 istasyondan oluşacak. Bu mesafenin yaklaşık olarak yarısı yer altından, 1,5 kilometrelik kısmı ise deniz üstünden geçecek. Yeni proje hizmete başladığında Dubai’deki metro ağının istasyon ağı da 78’e ulaşacak.
Tasarımında Burj Khalifa dokunuşu
15 bine yakın kişiye istihdam sağlaması beklenen projede 44 bin metrekarelik alanla bölgenin en büyük yer altı aktarma istasyonunu da içerecek. Projedeki ana istasyon, 828 metre uzunluğundaki dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’nın mimarları olan Skidmore, Owings & Merrill (SOM) tarafından tasarlanacak.
Projede Türk şirketler Mapa ve Limak inşaat işlerinden sorumlu olacak, Çinli CRCC ise raylı sistemler ve 28 sürücüsüz trenden oluşan bir filoyu tedarik edecek. Yeni hat, saatte yön başına 46 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. Trenler yaklaşık 2 dakikalık aralıklarla çalışacak ve Mavi Hat’ın 2030 yılına kadar günde 20 bin yolcu taşıması ve 2040 yılına kadar günde 32 bin yolcuya ulaşması bekleniyor. Hattın, Dubai’deki ilk metro hattının hizmete girmesinin 20. yıldönümü olan 9 Eylül 2029’da açılması planlanıyor.
15 yılda 275 milyon yolcuya ulaştı
Dubai Metrosu, 9 Eylül 2009’dan 2025 yılına 2.5 milyar yolcu taşıdı. Bu da günde 900 bin yolcu anlamına geliyor. 2010’da 88.8, 2011’de 69 milyon olan bu sayı, yıllık bazda geçen sene 275 milyon yolcuya ulaştı. 2029 yılında Türk şirketlerinin tamamladığı Mavi Hat ile birlikte bu rakam, 320 milyona çıkacak. 2009 yılında metro filosunda 16 tren ve tramvay bulunan Dubai, 2030’da bu rakamı 168’e ulaştırmayı planlıyor.