Dubai, saat dünyasının küresel buluşma noktası oldu

Saat sektörü, Körfez ülkelerinin hızla büyüyen lüks tüketim potansiyeli nedeniyle gözünü bu bölgeye çevirmiş durumda. İki yılda bir düzenlenen Dubai Saat Haftası, küresel saat endüstrisinin en önemli markalarını, koleksiyonerlerini ve ustalarını bir araya getirdi.

Dünyanın dört bir yanın­dan gelen saat tutkunla­rının akınına uğrayan et­kinlik, lüks markaların devasa standlarıyla adeta bir festivale dö­nüştü. Rolex’ten Audemars Pigu­et’ye, Chopard’dan bağımsız üre­ticilere kadar geniş bir yelpazenin yer aldığı fuarda, hem klasik usta­lık hem de yüksek komplikasyonlu yeni modeller öne çıktı.

Ustalarla birebir buluşma

Ünlü saat ustalarının atölye su­numları ve kapalı oturumlar fuarın en ilgi gören etkinlikleri arasınday­dı. Son yıllarda müzayedelerde re­kor fiyatlara ulaşan F.P. Journe’un kurucusu François-Paul Journe’un etrafındaysa adeta bir “süperstar” gibi kalabalıklar oluşturdu.

Benzer şekilde GPHG’de birçok ödüle imza atan Kari Voutilainen de fuar boyunca en çok fotoğrafı çekilen isimlerden biriydi.

Etkinlik, Hublot’nun yüzü Kyli­an Mbappé gibi ünlü isimlerin zi­yaretleriyle de dikkat çekti. Tür­kiye’den de çok sayıda distribütör, koleksiyoner ve saat meraklısı bu yıl Dubai’deki buluşmada yer aldı.

Bağımsız markalar yükselişte

Saat dünyasında son yılların en güçlü trendi olan bağımsız üretici­ler, Dubai’de yine fuarın yıldızıydı. Çin’den İsviçre’ye kadar geniş bir coğrafyadan gelen üreticiler yeni modellerini ilk kez bu platformda görücüye çıkardı.

Fuarda, Kurono Tokyo, Renaud Tixier, Chaykin gibi isimlerle bir­likte tarihi markalar da sahne aldı. 1737 kuruluşlu Favre Leuba, Hin­distan pazarındaki tarihi başarıla­rının ardından İsviçre’de yeniden doğuş sürecine girdiğini bu etkin­likte bir kez daha gösterdi.

Oris, Nomos gibi markalar da koleksiyonerlerden yoğun ilgi gö­rürken, Türk girişimci Mehmet Korutürk’ün kurucusu olduğu Vanguart, fuarın dikkat çeken ba­ğımsız markaları arasında yer aldı.

Markanın 775 parçalık meka­nizmaya sahip Rose Gold Black Hole modeli ve bölgeye özel üre­tilen Arabic Dial versiyonu büyük beğeni topladı.

Uçan dev A380 ile Dubai deneyimi

Daha önce sadece bu modele binmek için kıtalararası uçuş yapan yolcuların hayran kaldığı A380, Emirates’in Dubai–İstanbul hattında hizmet verdiği en özel uçaklardan biri. İki katlı gövdesi, geniş yaşam alanı ve sessiz kabiniyle A380, seyahati bir yolculuktan çok bir deneyime dönüştürüyor.

Business Class ile yeni bir standart

Uçağın Business Class kabini, geniş koltuk yapısı, düzenli servis ritmi ve üst kattaki ikonik bar alanıyla da fark yaratıyor. 70 metre uzunluğundaki dev uçakta uçuş süresi adeta su gibi geçiyor. Şirketin filosunda A350’lerin sayısı da hızla artıyor. Emirates’in halihazırda 13 adet A350’ye sahip olduğu, 73 yeni uçak için de sipariş verdiği belirtiliyor.

Otomotiv efsaneleri aynı çatıda

Otomotiv tarihine damga vuran klasik mo­deller, İstanbul Etiler’deki 2Plan Termi­nalde otomobil severlerle buluşuyor. Halka açık ve ücretsiz olan sergi, geçmişten günü­müze uzanan geniş bir seçkiyle klasik otomo­bil kültürünü yeniden merkeze alıyor. Beş gün boyunca ziyaret edilebilecek etkinlik, otomo­bil koleksiyoncularından tasarım tutkunları­na kadar geniş bir kitleyi ağırlıyor.

Sergide, dünya otomotiv tarihine adını altın harflerle yazdırmış ikonlar yer alıyor:

* 1960 Porsche 356 Cabriolet – Porsche ef­sanesini otomotiv sahnesine taşıyan model

* 1963 Mercedes 190 SL – 1950 ve 60’ların zarafet anlayışını temsil eden bir yaşam bi­çimi

* 1971 Rolls-Royce Silver Shadow – Gele­neksel el işçiliği ile modern teknolojinin bu­luştuğu dönüm noktası model

* 1979 Fiat 131 Abarth – İtalyan mühendis­liğinin hız ve yarış ruhuna adanmış özel ver­siyon

* 1967 Ford Mustang – Yarış pistlerinin ve Hollywood’un vazgeçilmez otomobil ikonu

* 1956 Chevrolet Corvette C1 – Amerikan otomotiv endüstrisinin altın çağını yansıtan tasarım harikası

Bu modellerin yanı sıra onlarca farklı klasik otomobil, tarihsel bağlamları ve dönem ruhu­nu yansıtan özellikleriyle ziyaretçilere kap­samlı bir yolculuk vaat ediyor.

2Plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Terminal konseptinin Türkiye’de bir ilk oldu­ğunu belirterek, şunları söyledi: “Bunu müş­teri deneyiminin merkezde olduğu bir yol­culuk olarak tasarladık. Halka açık etkinlik­lerle tüketiciyle doğrudan temas kuruyor, 50 bin metrekarelik Showroomumuz’la ikinci el sektöründe yeni bir standart belirliyoruz. Klasik otomobil sergimiz bu vizyonun doğal bir parçası. İlk günden itibaren büyük ilgi gör­dü. Ayrıca önümüzdeki günlerde klasik oto­mobillere özel bir müzayedeye de Terminal Etiler’de ev sahipliği yapacağız.”

Porsche Macan Turbo İstanbul’da testte

639 HP’lik elektrikli güç ünite­siyle Macan Turbo, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3.3 saniyede ula­şıyor. 1130 Nm’lik devasa tork, kal­kış anından itibaren kesintisiz bir ivmelenme sağlıyor. İnce ve hassas direksiyon yapısı ise otomobili ade­ta bir spor coupe çevikliğinde his­settiriyor. Sürüş modları arasında geçiş yaptığınızda, özellikle Sport ve Sport Plus seçeneklerinde, Ma­can Turbo kendini bir pist otomo­bili gibi konumlandırıyor.

Model, Turbo versiyona özgü detaylarla birlikte daha agresif ve sportif bir karakter sergiliyor. İs­tanbul trafiğinde bile fazlasıyla dikkat çeken tasarım, park alan­larında dahi “sahibinin otomobi­li” algısı yaratan bir karizma oluş­turuyor.

Yaklaşık 4.8 metrelik uzunluğu ile Macan Turbo geniş bir yaşam alanı sunuyor. 540 litrelik bagaj hacmine ek olarak ön kaput altın­da 84 litrelik bir frunk bulunma­sı, günlük kullanımda ek depola­ma imkânı yaratıyor. Kokpitte ise Porsche’nin yeni nesil dijital ara­yüzleri, yüksek çözünürlüklü ek­ranlar ve premium malzeme kali­tesi öne çıkıyor.

Macan Turbo, 270 kW’a kadar hızlı şarj desteğiyle yalnızca 18– 21 dakika içinde günlük kullanım için yeterli şarj seviyesine ulaşa­biliyor. Reküperasyon (geri kaza­nım) verimliliği de oldukça etki­li; şehir içi sürüşlerde enerji geri kazanımı sayesinde daha ekono­mik tüketim değerleri elde edile­biliyor. WLTP’ye göre 591 km’ye kadar menzil sunan model, kulla­nım tarzına göre bu değeri artırıp azaltabiliyor.

Modelin yüksek performansı­na uygun şekilde tasarlanan bü­yük fren kaliperleri, yüksek hız­larda dahi etkili frenleme sağlıyor. Yol tutuş karakteri ise Porsche’nin genlerine uygun biçimde dengeli, sağlam ve güven verici.

Elektrikli SUV segmentinde performans, menzil ve şarj hızı dengesi açısından çıtayı yükselten Porsche Macan Turbo, hem günlük kullanımda konfor arayanlara hem de yüksek performans tutkunları­na hitap eden güçlü bir paket sunu­yor. İstanbul yollarında geçirdiği dört gün, modelin sadece elektrikli bir SUV olmadığını; tam anlamıyla bir sürüş deneyimi sunduğunu bir kez daha kanıtlamış durumda.