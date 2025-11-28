Dubai, saat dünyasının küresel buluşma noktası oldu
Saat sektörü, Körfez ülkelerinin hızla büyüyen lüks tüketim potansiyeli nedeniyle gözünü bu bölgeye çevirmiş durumda. İki yılda bir düzenlenen Dubai Saat Haftası, küresel saat endüstrisinin en önemli markalarını, koleksiyonerlerini ve ustalarını bir araya getirdi.
Dünyanın dört bir yanından gelen saat tutkunlarının akınına uğrayan etkinlik, lüks markaların devasa standlarıyla adeta bir festivale dönüştü. Rolex’ten Audemars Piguet’ye, Chopard’dan bağımsız üreticilere kadar geniş bir yelpazenin yer aldığı fuarda, hem klasik ustalık hem de yüksek komplikasyonlu yeni modeller öne çıktı.
Ustalarla birebir buluşma
Ünlü saat ustalarının atölye sunumları ve kapalı oturumlar fuarın en ilgi gören etkinlikleri arasındaydı. Son yıllarda müzayedelerde rekor fiyatlara ulaşan F.P. Journe’un kurucusu François-Paul Journe’un etrafındaysa adeta bir “süperstar” gibi kalabalıklar oluşturdu.
Benzer şekilde GPHG’de birçok ödüle imza atan Kari Voutilainen de fuar boyunca en çok fotoğrafı çekilen isimlerden biriydi.
Etkinlik, Hublot’nun yüzü Kylian Mbappé gibi ünlü isimlerin ziyaretleriyle de dikkat çekti. Türkiye’den de çok sayıda distribütör, koleksiyoner ve saat meraklısı bu yıl Dubai’deki buluşmada yer aldı.
Bağımsız markalar yükselişte
Saat dünyasında son yılların en güçlü trendi olan bağımsız üreticiler, Dubai’de yine fuarın yıldızıydı. Çin’den İsviçre’ye kadar geniş bir coğrafyadan gelen üreticiler yeni modellerini ilk kez bu platformda görücüye çıkardı.
Fuarda, Kurono Tokyo, Renaud Tixier, Chaykin gibi isimlerle birlikte tarihi markalar da sahne aldı. 1737 kuruluşlu Favre Leuba, Hindistan pazarındaki tarihi başarılarının ardından İsviçre’de yeniden doğuş sürecine girdiğini bu etkinlikte bir kez daha gösterdi.
Oris, Nomos gibi markalar da koleksiyonerlerden yoğun ilgi görürken, Türk girişimci Mehmet Korutürk’ün kurucusu olduğu Vanguart, fuarın dikkat çeken bağımsız markaları arasında yer aldı.
Markanın 775 parçalık mekanizmaya sahip Rose Gold Black Hole modeli ve bölgeye özel üretilen Arabic Dial versiyonu büyük beğeni topladı.
Uçan dev A380 ile Dubai deneyimi
Daha önce sadece bu modele binmek için kıtalararası uçuş yapan yolcuların hayran kaldığı A380, Emirates’in Dubai–İstanbul hattında hizmet verdiği en özel uçaklardan biri. İki katlı gövdesi, geniş yaşam alanı ve sessiz kabiniyle A380, seyahati bir yolculuktan çok bir deneyime dönüştürüyor.
Business Class ile yeni bir standart
Uçağın Business Class kabini, geniş koltuk yapısı, düzenli servis ritmi ve üst kattaki ikonik bar alanıyla da fark yaratıyor. 70 metre uzunluğundaki dev uçakta uçuş süresi adeta su gibi geçiyor. Şirketin filosunda A350’lerin sayısı da hızla artıyor. Emirates’in halihazırda 13 adet A350’ye sahip olduğu, 73 yeni uçak için de sipariş verdiği belirtiliyor.
Otomotiv efsaneleri aynı çatıda
Otomotiv tarihine damga vuran klasik modeller, İstanbul Etiler’deki 2Plan Terminalde otomobil severlerle buluşuyor. Halka açık ve ücretsiz olan sergi, geçmişten günümüze uzanan geniş bir seçkiyle klasik otomobil kültürünü yeniden merkeze alıyor. Beş gün boyunca ziyaret edilebilecek etkinlik, otomobil koleksiyoncularından tasarım tutkunlarına kadar geniş bir kitleyi ağırlıyor.
Sergide, dünya otomotiv tarihine adını altın harflerle yazdırmış ikonlar yer alıyor:
* 1960 Porsche 356 Cabriolet – Porsche efsanesini otomotiv sahnesine taşıyan model
* 1963 Mercedes 190 SL – 1950 ve 60’ların zarafet anlayışını temsil eden bir yaşam biçimi
* 1971 Rolls-Royce Silver Shadow – Geleneksel el işçiliği ile modern teknolojinin buluştuğu dönüm noktası model
* 1979 Fiat 131 Abarth – İtalyan mühendisliğinin hız ve yarış ruhuna adanmış özel versiyon
* 1967 Ford Mustang – Yarış pistlerinin ve Hollywood’un vazgeçilmez otomobil ikonu
* 1956 Chevrolet Corvette C1 – Amerikan otomotiv endüstrisinin altın çağını yansıtan tasarım harikası
Bu modellerin yanı sıra onlarca farklı klasik otomobil, tarihsel bağlamları ve dönem ruhunu yansıtan özellikleriyle ziyaretçilere kapsamlı bir yolculuk vaat ediyor.
2Plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Terminal konseptinin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bunu müşteri deneyiminin merkezde olduğu bir yolculuk olarak tasarladık. Halka açık etkinliklerle tüketiciyle doğrudan temas kuruyor, 50 bin metrekarelik Showroomumuz’la ikinci el sektöründe yeni bir standart belirliyoruz. Klasik otomobil sergimiz bu vizyonun doğal bir parçası. İlk günden itibaren büyük ilgi gördü. Ayrıca önümüzdeki günlerde klasik otomobillere özel bir müzayedeye de Terminal Etiler’de ev sahipliği yapacağız.”
Porsche Macan Turbo İstanbul’da testte
639 HP’lik elektrikli güç ünitesiyle Macan Turbo, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3.3 saniyede ulaşıyor. 1130 Nm’lik devasa tork, kalkış anından itibaren kesintisiz bir ivmelenme sağlıyor. İnce ve hassas direksiyon yapısı ise otomobili adeta bir spor coupe çevikliğinde hissettiriyor. Sürüş modları arasında geçiş yaptığınızda, özellikle Sport ve Sport Plus seçeneklerinde, Macan Turbo kendini bir pist otomobili gibi konumlandırıyor.
Model, Turbo versiyona özgü detaylarla birlikte daha agresif ve sportif bir karakter sergiliyor. İstanbul trafiğinde bile fazlasıyla dikkat çeken tasarım, park alanlarında dahi “sahibinin otomobili” algısı yaratan bir karizma oluşturuyor.
Yaklaşık 4.8 metrelik uzunluğu ile Macan Turbo geniş bir yaşam alanı sunuyor. 540 litrelik bagaj hacmine ek olarak ön kaput altında 84 litrelik bir frunk bulunması, günlük kullanımda ek depolama imkânı yaratıyor. Kokpitte ise Porsche’nin yeni nesil dijital arayüzleri, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve premium malzeme kalitesi öne çıkıyor.
Macan Turbo, 270 kW’a kadar hızlı şarj desteğiyle yalnızca 18– 21 dakika içinde günlük kullanım için yeterli şarj seviyesine ulaşabiliyor. Reküperasyon (geri kazanım) verimliliği de oldukça etkili; şehir içi sürüşlerde enerji geri kazanımı sayesinde daha ekonomik tüketim değerleri elde edilebiliyor. WLTP’ye göre 591 km’ye kadar menzil sunan model, kullanım tarzına göre bu değeri artırıp azaltabiliyor.
Modelin yüksek performansına uygun şekilde tasarlanan büyük fren kaliperleri, yüksek hızlarda dahi etkili frenleme sağlıyor. Yol tutuş karakteri ise Porsche’nin genlerine uygun biçimde dengeli, sağlam ve güven verici.
Elektrikli SUV segmentinde performans, menzil ve şarj hızı dengesi açısından çıtayı yükselten Porsche Macan Turbo, hem günlük kullanımda konfor arayanlara hem de yüksek performans tutkunlarına hitap eden güçlü bir paket sunuyor. İstanbul yollarında geçirdiği dört gün, modelin sadece elektrikli bir SUV olmadığını; tam anlamıyla bir sürüş deneyimi sunduğunu bir kez daha kanıtlamış durumda.
