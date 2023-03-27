Dubai’de otomotive yön veren Türk

Ayhan Ölçer, Dubai’de 1000’e yakın çalışanı olan BMW, MINI, Rolls-Royce, Geely gibi markaların distribütörü AGMC’nin CEO’su. Ölçer, “Dubai’de piramit ters, yani Türkiye’deki gibi önce 1, 3, 5 serileri satılmıyor, burada 7 Serileri, i7’ler XM’ler için kuyruk var” dedi.

Geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim bir arkadaşımın yanına Dubai’ye gittim. Oradaki otomobilleri, konsepti bir sonraki başlıkta anlatacağım ama ondan önce size çok sevdiğim ve başarısıyla kıvanç duyduğum bir Türk yönetici Ayhan Ölçer’in Dubai’deki hikayesine götüreceğim.

Daha önce Borusan Otomotiv bünyesinde üst düzey yöneticilik yapan Ölçer’in Dubai kariyeri yaklaşık 4-5 yıl. Şu anda 1000’e yakın çalışanı olan BMW, MINI, Rolls-Royce, Geely gibi markaların distribütörü olan AGMC’nin de CEO’su yani patronu. Ölçer ile biraz ülkeyi ve otomotiv kültürünü konuştum. “Hayatımda bu kadar RollsRoyce görmedim” derken Ölçer pek şaşırmadı. Muhtemelen bu yorumu yapan onlarca kişiden biriyim.

“Dubai’de piramit ters, yani Türkiye’deki gibi önce 1, 3, 5 Serileri satılmıyor, burada M logolu her şey, 7 Serileri, i7’ler XM’ler için kuyruk var.” Herkes onları bekliyor, normal otomobil pek satılmıyor. Sürekli bir bayi ve inşaat yatırımı yaptıklarını dile getiren Ölçer, “İşler çok büyüyor, Çinli markalar önemli ve burada da otomobil bulabilmek büyük sorun ciddi sıralar var” dedi.

İngilizce en temel sorun

Yazımın başında bahsettiğim gibi Dubai’de her 10 kişiden 9’u yabancı. Dolayısıyla her ülkeden çalışmaya gelenler bir arada.

Ölçer’in vaktinin önemli bir bölümü de 1000 kişilik ekip arasındaki farklılıkları sentezlemek, orkestrayı yönetmekle geçiyormuş. “Öğle yemeği vermiyoruz. Çünkü her kültür farklı bir yemek istiyor buna da imkan yok” diyor. Türkiye’den başvuruları soruyorum.

Şöyle yanıtlıyor: “Eskiden burada 10.000’e yakın Türk çalışan vardı. Şimdi iki katından fazla, bir hayli CV alıyorum, ekibe iletiyorum fakat Türkiye’den gelen CV’lerin önemli bir kısmı işe alım sürecindeki mülakatta İngilizce eksikliğinden ötürü negatif oluyor.

Yani yurtdışında çalışmadan bu işi çözmek şart.” Sohbet ederken BMW XM ile de tanışıyorum, Dubai fiyatı 700.000 Dirhem yani yaklaşık 3.5 milyon TL, tahmin ediyorum ki bunun 3-4 misline Türkiye’de sahibini bulacaktır.

Çılgın otomobiller ülkesi

Kafayı nereye çevirsem bir süperspor. Ferrari, Lamborghin Rolls- Royce çok sıradan. Turistler dışında bakan yok, fotoğrafları çektirenler de pek Araplara benzemiyor. Kurallar inanılmaz. 8 şeritlik yolda hızlı gidin de görelim. Sağlı sollu radarlar sizi bekliyor. Arzu edenler için güzel cezalar var. Otomobiller pırıl pırıl, caddeler de. Sorsan Dubai inşaat şehri, siz gelin de ülkemizi görün.

Otomobil fiyatlarını ülkemizle kıyaslarsak minimum 2 kat ortalama 3 kat pahalıyız. Sorsan onlar zengin biz fakiriz. Otomobillerin specleri ayrı, GCC deniyor, bu çöl sıcaklarına daha dayanıklı otomobiller şart. Mesela yollarda hiç BMW 1 serisi görmedim, Toyota, Lexus buranın kralı. 7 Serisi, S Serisi uzun versiyonlarla sahnede, G Serisi resmi taşıt gibi olmuş. Gerçekten sinirim bozuldu.