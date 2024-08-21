Dubaili DP World ve Evyap Avrupa devleriyle yarışacak
100 binden fazla çalışanı, 18 milyar dolardan fazla cirosuyla dünyanın en büyük liman işletmecilerinden biri olan DP World, Türkiye’de büyümesini sürdürüyor.
Daha önce Oyak Grubu’ndan Yarımca Limanı’nı alan Dubai merkezli DP World, geçtiğimiz aylarda kendi tarihinde bir ilke imza attı ve Türk şirketi Evyap Grubu ile stratejik ortaklık kararı aldı. Daha önce hisse satın alarak liman ve ülkelere adım atan DP World, bu kez Evyap Grubu ile iki büyük limanın altyapısını birleştirdi.
Türkiye'nin küresel ticaretteki rolüne önemli katkı sağlayacak stratejik bir birleşme gerçekleştiren DP World Evyap adını alan yeni yapıda DP World, Evyapport'ta yüzde 58 hisseye sahip olurken, Evyap Grubu da DP World Yarımca'da yüzde 42 hissenin sahibi oldu. Birleşme ile oluşacak olan yeni limanın, yıllık toplam konteyner elleçleme kapasitesi 2 milyon TEU'yu aşacak. Bu da yeni yapıyı sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de en büyük kapasitelerinden biri haline getirecek.
Geçtiğimiz günlerde DP World Evyap CEO’su Kris Adams ve Evyap Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Evyap ile bir araya geldik.
50 milyon dolarlık yeni yatırım
Kris Adams, “Liman sektörünü düşündüğümüz zaman Türkiye’de İzmit bölgesi hala sanayinin kalbinde bulunuyor. Dolayısıyla bu iki stratejik ortalığın sahip olduğu 2 km’lik rıhtım uzunluğu sektörde önemli bir fark yaratacak. Bununla birlikte şirketin büyümesini sağlamayı hedefliyoruz. DP World Global olarak dünya ticaretinin yüzde 10’unu yönetiyoruz.
Diğer yandan bu birleşme ile ulaşılan 1.4 milyon TEU kapasite Türkiye ticaretinin de yüzde 10’unu oluşturuyor” diye konuştu. Şu anda toplam hacim bakımından liman işletmeciliğinde Türkiye’de ilk 3’te yer aldıklarını belirten Adams, “2 kilometrelik rıhtım mesafesi ile üç büyük gemiyi aynı anda elleçleme kapasitesine ulaşacağız. Böylece Türkiye bu alanda benzersiz bir yetkinliğe sahip oldu.
Aynı zamanda 17 tane vincimiz devreye girmiş oluyor. Tüm bahsettiğimiz bu işlemler bu ortak katkılar kapasite artışını beraberinde getiriyor. Sipariş ettiğimiz vinçlerin 2025 sonu itibarıyla teslim edileceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu. Evyap Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Evyap da “Bu yıl 40-50 milyon dolarlık bir vinç yatırımı mevcut. Bu yatırımla beraber Evyap eski kapasitesine ulaşmış olacak. Daha önce de teklifler geldi ama biz özellikle seçici davrandık.
Evyap kurumsal olarak Türkiye’de bilenlerin çok iyi bildiği ve yapısına güven duyduğu bir marka. Sektörden çıkmak gibi bir niyetimiz yoktu. Öyle olunca o zaman beraber yapalım noktasına geldik. Hisse devrindeki oran farklılığı DP World’ün alanının büyüklüğü ile paralel. Değerleme yapıldığında bize göre daha fazla ek kapasitesi var. Birleşme sonrası verimlilik, liman hızı ve operasyon hızı çok artacak” dedi.
"Özelleştirmeleri takip ediyoruz"
Evyap ve DP World birleşmesi hakkında konuşurken asıl merak edilen konulardan biri de vitrine çıkması planlanan yeni limanlar oldu. Her iki yönetici de üçüncü ülkelerde değil, Türkiye’ye odaklanma potansiyelinden bahsetti. DP World Evyap CEO’su Kris Adams, “Türkiye’nin verimli genç ve üretken bir nüfusu var. Biz de Türkiye pazarına uzun vadeli olarak bakıyoruz” dedi. Özelleştirme süreçlerini de takip ettiklerini belirten Adams, “Ege, Akdeniz, Marmara pazarın her alanını takip ediyoruz. Yeteri kadar ilgi arz ettiğini düşündüğümüz, değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğümüz bir fırsat karşımıza çıkıncaya kadar da bekleriz. Biz konuya uzun vadeli yaklaştığımızdan projelerin bu anlamda uzun vadeli olduğunu düşünmediğimiz sürece yer almayacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu.