Dubaili DP World ve Evyap Avrupa devleriyle yarışacak

100 binden fazla çalışanı, 18 milyar dolardan faz­la cirosuyla dünyanın en büyük liman işletmecilerin­den biri olan DP World, Türki­ye’de büyümesini sürdürüyor.

Daha önce Oyak Grubu’ndan Yarımca Limanı’nı alan Du­bai merkezli DP World, geçti­ğimiz aylarda kendi tarihinde bir ilke imza attı ve Türk şir­keti Evyap Grubu ile stratejik ortaklık kararı aldı. Daha önce hisse satın alarak liman ve ül­kelere adım atan DP World, bu kez Evyap Grubu ile iki büyük limanın altyapısını birleştir­di.

Türkiye'nin küresel tica­retteki rolüne önemli katkı sağlayacak stratejik bir birleş­me gerçekleştiren DP World Evyap adını alan yeni yapıda DP World, Evyapport'ta yüz­de 58 hisseye sahip olurken, Evyap Grubu da DP World Ya­rımca'da yüzde 42 hissenin sahibi oldu. Birleşme ile olu­şacak olan yeni limanın, yıllık toplam konteyner elleçleme kapasitesi 2 milyon TEU'yu aşacak. Bu da yeni yapıyı sade­ce Türkiye’nin değil, bölgenin de en büyük kapasitelerinden biri haline getirecek.

Geçtiğimiz günlerde DP World Evyap CEO’su Kris Adams ve Evyap Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ev­yap ile bir araya geldik.

50 milyon dolarlık yeni yatırım

Kris Adams, “Liman sektö­rünü düşündüğümüz zaman Türkiye’de İzmit bölgesi ha­la sanayinin kalbinde bulu­nuyor. Dolayısıyla bu iki stra­tejik ortalığın sahip olduğu 2 km’lik rıhtım uzunluğu sek­törde önemli bir fark yarata­cak. Bununla birlikte şirke­tin büyümesini sağlamayı he­defliyoruz. DP World Global olarak dünya ticaretinin yüz­de 10’unu yönetiyoruz.

Diğer yandan bu birleşme ile ulaşı­lan 1.4 milyon TEU kapasite Türkiye ticaretinin de yüzde 10’unu oluşturuyor” diye ko­nuştu. Şu anda toplam hacim bakımından liman işletmeci­liğinde Türkiye’de ilk 3’te yer aldıklarını belirten Adams, “2 kilometrelik rıhtım mesafesi ile üç büyük gemiyi aynı an­da elleçleme kapasitesine ula­şacağız. Böylece Türkiye bu alanda benzersiz bir yetkin­liğe sahip oldu.

Aynı zaman­da 17 tane vincimiz devreye girmiş oluyor. Tüm bahset­tiğimiz bu işlemler bu ortak katkılar kapasite artışını be­raberinde getiriyor. Sipariş ettiğimiz vinçlerin 2025 so­nu itibarıyla teslim edileceği­ni söyleyebiliriz” şeklinde ko­nuştu. Evyap Holding İcra Ku­rulu Başkanı Mehmet Evyap da “Bu yıl 40-50 milyon dolar­lık bir vinç yatırımı mevcut. Bu yatırımla beraber Evyap eski kapasitesine ulaşmış ola­cak. Daha önce de teklifler gel­di ama biz özellikle seçici dav­randık.

Evyap kurumsal ola­rak Türkiye’de bilenlerin çok iyi bildiği ve yapısına güven duyduğu bir marka. Sektör­den çıkmak gibi bir niyetimiz yoktu. Öyle olunca o zaman beraber yapalım noktasına geldik. Hisse devrindeki oran farklılığı DP World’ün alanı­nın büyüklüğü ile paralel. De­ğerleme yapıldığında bize gö­re daha fazla ek kapasitesi var. Birleşme sonrası verimlilik, liman hızı ve operasyon hızı çok artacak” dedi.

"Özelleştirmeleri takip ediyoruz"

Evyap ve DP World birleşmesi hakkında konuşurken asıl merak edilen konulardan biri de vitrine çıkması planlanan yeni limanlar oldu. Her iki yönetici de üçüncü ülkelerde değil, Türkiye’ye odaklanma potansiyelinden bahsetti. DP World Evyap CEO’su Kris Adams, “Türkiye’nin verimli genç ve üretken bir nüfusu var. Biz de Türkiye pazarına uzun vadeli olarak bakıyoruz” dedi. Özelleştirme süreçlerini de takip ettiklerini belirten Adams, “Ege, Akdeniz, Marmara pazarın her alanını takip ediyoruz. Yeteri kadar ilgi arz ettiğini düşündüğümüz, değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğümüz bir fırsat karşımıza çıkıncaya kadar da bekleriz. Biz konuya uzun vadeli yaklaştığımızdan projelerin bu anlamda uzun vadeli olduğunu düşünmediğimiz sürece yer almayacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu.