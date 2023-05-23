Dubaili fondan Türk yemek girişimine yatırım

Arap Baharı, Katar Ablukası ve Suriye İç Savaşı ile birlikte Türkiye’nin Körfez ve Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki siyasi sorunlar geçtiğimiz yıl atılan adımlarla normalleşme sürecine girdi. Özellikle Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, BAE gibi bölge ülkeleriyle onarılan diplomatik bağ ile birlikte ekonomiye de olumlu yansımaya başladı.

Enerjiden bankacılığa birçok sektörde Türkiye, bölge ülkelerinden gelen yatırımlara sahne oluyor. Teknoloji ve dijital uygulamalar yatırım alanları olarak dikkat çekmeye başladı. 2020 yılında Abu Dhabi’de faaliyete geçen ve Körfez Bölgesine scooter tedarik eden BAE merkezli Fenix, Türk scooter girişimi Palm’ı 5 milyon dolara satın alarak uzun zamandır gelen ilk teknoloji yatırımlarından biri oldu. BAE’de 2020 yılında kurulan yatırım fonu Nuwa Capital de Türkiye’de yatırım yaptı.

25 milyon lira yatırdı

Mısır ve Bahreyn’de de ofisleri bulunan Nuwa Capital, Türkiye'nin önde gelen çok markalı sanal gıda markası işletmecisi olan Bundle Kitchen'a 25 milyon liralık yatırım yaptı.

BAE fonu yatırımı, Türk sermaye fonu Kybele Investment'ın katılımıyla yapılan yatırım turunda gerçekleştirdi. Nuwa Capital'in Türkiye'deki girişim ortağı Kaan Kalıpçı, “Büyük bir yemek kültürüne sahip büyük bir ülkeyiz” yorumunda bulundu.

“Doğu ile Batı'nın kesiştiği noktada bulunan işletmelerimiz, bölgesel ve küresel olarak gerçekten genişleme fırsatına sahip. Foodtech adı verilen bu pazar, bizi heyecanlandıran alanlardan sadece biri ve düşüncelerimizle örtüşen kurucuları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

50 mutfak açacak

Merkezi İstanbul'da bulunan Bundle Kitchen, 2020 yılında kuruldu. Rebel, Green Box, Sandosan, Suup Çorba & Meze, Wrap Me Some, Nane Sumak, 150 Gr, Keftedes, Hungry Vegan olmak üzere çatısı altında bulunan 10 farklı markayla Bundle Kitchen, 3 yıl içinde Türkiye genelinde 50 mutfak açmayı hedefliyor. Türk şirkete finansman sağlayan Nuwa Capital ise genellikle MENA adı verilen Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki işletmelere yatırım yapıyor.

Genelde gıda ve teknoloji alanında olan bu şirketler arasında Tazah, Homzmart, Silkhaus, Edfa Pay, SaaS, Qashio en dikkat çekenler. Türkiye, uzun zamandır Körfez Bölgesi’nden vaat edilen yatırımları bekliyor. Her ne kadar küçük miktarlar olsa da durgunlaşan bu akımda bu yatırımlar kıymetli.