Düğmeyi çevirmek

Biz sürücüler, dedelerimizin kullandığı ilk otomobillerden bu yana şalter ve düğmelere basmaya alışkınız, kendimizin kontrol ettiğine güveniriz.

Fakat, modern otomobillerde sürücüler, artık ses, dokunma ve uzaktan el hareketi kontrolleriyle karşılaşıyorlar. Çoğunluğumuz ise, en modern otomobillerde bile hala kontrol düğmeleri arıyoruz. En azından manuel ve dijital kontrollerin bir kombinasyonu mu olsa, diyoruz.

Oysa, otomobil markaları milyonlar harcayarak, hayatımızı kolaylaştırmaya çalışıyor ve neredeyse “düşünce gücüyle” araç kontrollerini yapmamız yönünde bir gelecek tasarlamaya çalışıyorlar. Fakat, şu anda nedense teknolojiye çok güven duyulmuyor.

Almanya’da mobile.de tarafından yapılmış bir araştırmada her on kişiden dördü, sesli komutları tanınmazsa araç hata yapabilir, sürüş dikkati dağılabilir diye tedirgin oluyorlarmış. Bu yüzde 39.9’dan başka, yüzde 16.9’luk yani anketlere katılanların altıda biri, ses kontrollerinin işlevselliğine güvenmiyor. Neredeyse on kişiden biri, yüzde 9’luk bir oranla da, otomobillerde dijitalleştirilmiş kontrol sistemlerinde veri güvenliği ve bağlantılı teknolojilerin veri hırsızlarının karşısında iyi korunamayacağı konusunda endişeli.

Aynı yüzde 9.9’luk oranla on sürücüden yalnızca biri ise, sesli komutlarla araç ayarlarını yapmaktan gerçekten memnun imiş. Fakat, öte yandan bu araştırmaya katılanların neredeyse üçte ikisi, yüzde 59.6’luk bir çoğunluk oluşturarak, kontrollerin hala tamamen veya en azından ağırlıklı olarak dokunsal çalışmasını tercih ediyor.

Sadece yüzde sekizle her on ikinci araç sahibi, yeni satın aldıkları otomobillerde düğmelerin artık olmadığına, sadece ses kontrolü veya dokunmatik ekranı olmasına sempatik yaklaşıyor.

Ancak, yollarda dolaşan araçların yüzde 61'inde henüz dijital işletim sistemi bulunmuyor. Yeni otomobil satın alanlar arasında yüzde 52 ile yarısından biraz fazlası, dokunsal kontrol öğeleri olmayan otomobilleri tercih etmek istemediklerini açıkça söylüyormuş.

Bununla birlikte, Almanların yüzde 57.6’sı, araç kontrollerinin ses ile kontrolünün kesinlikle daha avantajlı olduğunu kabul ediyor. Yüzde 35.4’ü de, sesle kumandanın temelde daha az dikkat dağıttığına inanıyor. Yüzde 16.6’sı da, araç kontrollerin basitleştirilmesi sayesinde güvenliğin arttığı tezini destekliyor.

Yüksek duyarlılığa sahip toplumlarda bile, sanal zekalı süper bilgisayarlara dönüşen otomobillerin minimalist modern görünümü içindeki bağlantılı donanımı, tüketicinin yalnızca yüzde 5.7’sini ikna edebiliyorsa; demek ki otomotiv teknolojileri alışkanlıklardan çok daha hızlı gelişiyor ve tüketiciye henüz hazır olmadığı, belki istemediği ve güvenemeyeceği özellikler sunuluyor.

Fakat, yakında bizlerin yerini alacak Z ve Alfa kuşağı çocuklarımız, gerçek tüketici gruplarını oluşturduğunda, belki bu sefer de onların hızına ve isteklerine otomotiv yetişemeyecek.