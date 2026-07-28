Dul eşin ölüm aylığı: Kim ne kadar aylık alır?

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Ölüm aylığına ilişkin en fazla soru, eşe bağla­nan aylık konusunda geliyor. Özellikle “Eşim vefat etti, çalışıyorum yine de aylık alabilir mi­yim?”, “Çocuğum var, aylık oranım neden değiş­ti?” veya “Tek başıma yaşıyorum, neden yüzde 75 yerine farklı oran uygulanıyor?” soruları, Sos­yal Güvenlik Kurumu’na yöneltilen başvuruların önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Oysa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ­lık Sigortası Kanunu, dul eşe ölüm aylığı bağlan­masına ilişkin kuralları ayrıntılı şekilde düzen­liyor. Ancak bu kuralların doğru bilinmemesi, zaman zaman yanlış beklentilere ve gereksiz iti­razlara neden olabiliyor.

İlk şart: Resmî evlilik bağı

Dul eşe ölüm aylığı bağlanabilmesi için önce­likle ölüm tarihinde sigortalı ile resmî evlilik ba­ğının bulunması gerekiyor.

Başka bir ifadeyle, fiilî birliktelik, nişanlılık ya da uzun yıllar birlikte yaşamış olmak tek ba­şına ölüm aylığı hakkı sağlamıyor. Kanun, yalnız­ca ölüm tarihinde devam eden resmî evliliği esas alıyor.

Bu nedenle boşanmış eşler, daha sonra yeniden evlenmemiş olsalar bile eski eşlerinden dolayı ölüm aylığı alamıyor.

Her dul eş aynı oranda aylık almıyor

Uygulamada en çok karıştırılan konulardan biri de ölüm aylığı oranları.

Kanuna göre dul eşe bağlanacak aylık oranı, hak sahibi çocuk bulunup bulunmamasına ve bazı sos­yal güvenlik şartlarına göre değişiyor.

Hak sahibi çocuk bulunan dosyalarda dul eşe genel olarak yüzde 50 oranında ölüm aylı­ğı bağlanıyor.

Buna karşılık, aylık bağlanmış çocuğun bu­lunmaması ve dul eşin Kanunda belirtilen is­tisnalar dışında çalışmaması veya kendi si­gortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık alma­ması halinde ise aylık oranı yüzde 75 olarak uygulanıyor.

Dolayısıyla tek bir oran söz konusu değil. Aynı sosyal güvenlik statüsünde bulunan iki dul eş, aile yapılarındaki farklılık nedeniyle farklı oranlarda ölüm aylığı alabiliyor.

Çocukların durumu aylığı etkiliyor

Hak sahibi çocukların bulunması yalnızca ço­cuklara bağlanacak aylığı değil, dul eşin alacağı oranı da doğrudan etkiliyor.

Örneğin küçük yaştaki bir çocuğun ölüm aylığı almaya başlaması, dul eşin aylık oranının yeniden belirlenmesine neden olabiliyor.

Benzer şekilde, çocuğun yaş sınırını doldurma­sı, öğreniminin sona ermesi veya aylık alma hak­kını kaybetmesi gibi durumlarda dosyadaki hak sahipliği yapısı değişebiliyor. Bu değişiklikler, di­ğer hak sahiplerinin aylık oranlarına da yansıya­biliyor.

Çalışmak her zaman aylığı engellemez

Vatandaşların önemli bir kısmı, işe başladığın­da ölüm aylığının mutlaka kesileceğini düşünü­yor. Oysa sosyal güvenlik sisteminde uygulanacak kurallar; sigortalının tabi olduğu mevzuata, çalış­ma statüsüne ve hak sahipliğinin dayandığı kanu­na göre farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle yalnızca “çalışıyorum” ya da “emek­liyim” bilgisiyle kesin bir sonuca ulaşmak müm­kün değil. Her dosyanın kendi hukuki şartları içinde değerlendirilmesi gerekiyor.

Yeniden evlenme halinde ne olur?

Dul eş açısından en önemli değişikliklerden bi­ri yeniden evlenmedir. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde yeniden evlenilmesi halinde ölüm aylığı sona erer. Bu nedenle medeni durumda­ki değişikliklerin zamanında SGK’ya bildirilmesi büyük önem taşır. Aksi halde yersiz ödeme yapıl­ması halinde, SGK’nın bu tutarları yasal faiziyle birlikte geri istemesi söz konusu olabilir.

En sık yapılan yanlışlar

Uygulamada özellikle şu hatalar dikkat çekiyor:

* Her dul eşin otomatik olarak yüzde 75 ora­nında aylık alacağını düşünmek.

* Çocukların hak sahipliği durumunun aylık oranını etkilemediğini sanmak.

* Ölüm aylığının başvuru yapılmaksızın kendi­liğinden bağlanacağını zannetmek.

* Medeni durum veya çalışma hayatındaki de­ğişiklikleri SGK’ya bildirmemek.

Bu yanlış bilgiler, hak kayıplarına veya gereksiz uyuşmazlıklara neden olabiliyor.

Sonuç:

Dul eşe bağlanan ölüm aylığında tek tip uygula­ma bulunmuyor. Aylığın bağlanması ve oranı; hak sahibi çocukların varlığı, sosyal güvenlik statüsü ve kanunda öngörülen diğer şartlara göre belir­leniyor. Bu nedenle ölüm aylığı konusunda yapı­lacak değerlendirmelerde genel söylemler yeri­ne, her dosyanın kendi hukuki özellikleri dikkate alınmalı ve gerektiğinde SGK kayıtları üzerinden inceleme yapılmalıdır.

Gelecek yazımızda, ölüm aylığında kız ve er­kek çocukları için uygulanan farklı kuralları, 5510 sayılı Kanun kapsamında hangi şartlar­da aylık bağlandığını ve hangi durumlarda ay­lığın kesildiğini ayrıntılı olarak ele alacağız.