DÜNYA 41. yılını kutluyor...

DÜNYA Gazetesi, saygıyla andığımız değerli gazeteci Nezih Demirkent’in büyük çabalarla yarattığı ruhla 41. yılını kutluyor.

Yıllardan beri Türkiye’nin dört bir yanında ekonomimizin bilinmeyen birçok kahramanının yerelden küresele ulaşan serüveninde çok büyük payı olan DÜNYA Gazetesi, her zaman bir gazeteden fazlası oldu.

Zorlu bir yolu tercih ederek yeni bir çığır açmak hem de medya gibi meşakkatli bir sektörde kolay iş değil.

Ülkenin en ücra köşesindeki küçük işletmelere ulaşıp, onları gazete sayfalarına oradan okuyucuya taşımak için güçlü bir vizyona sahip olmak gerekiyor.

Ve tabii istikrar...

Günümüzün sözcüğüyle sürdürülebilirlik.

Bir gazetenin sabır ve sebatla 41 yıl yayınlanması hiç kolay değil.

Yayınlandığı günden bugüne geçen süreci şöyle bir gözden geçirince ne demek istediğim daha iyi anlaşılır.

Diğer güçlü ayrıcalığı ise medyada yarattığı farkındalık.

İçerik, biçim ve kağıdıyla bu farkındalığı yakalayan bir gazete DÜNYA.

41 yıldır yayın hayatında yenilikçi bir gazete olmasıyla öne çıkması diğer bir özelliği DÜNYA’nın.

İş ve ekonomi dünyasının belki de arşivlediği belki de tek gazete yine DÜNYA.

Bugün çalışanlarının ortak olduğu her halde Türkiye’deki yegâne gazete yine DÜNYA.

“Yalnızca gazetecilik yapan gazete” derken aklımıza gelen yine gazete DÜNYA.

Kierkegaard, “Hayat sadece geriye bakılarak anlaşılabilir, ancak ileriye bakarak yaşanabilir” sözlerinde dediği gibi DÜNYA da geçmişinden alacağı güçle, tecrübeyle ve ruhla yayın hayatını eminim uzun yıllar sürdürecek.