Dünya Bankası ile Karayipler’i fonlayacak

Türk fon şirketlerinin yurtiçinde yaptığı yatırımlar kadar ses getirmiyor, yurtdışındaki operasyonları. Oysa İsviçre’den İngiltere’ye farklı coğrafyalarda Türk girişimciler tarafından fonlar önemli işler için seçiliyor, önemli projelere imza atıyor.

Uluslararası girişim sermayesi fon yöneticisi Murat Taşçı’nın kurduğu ve liderliğini üstlendiği Londra merkezli Actus Partners bunlardan biri. Geçtiğimiz günlerde, Dünya Bankası KOBİ’lerin Finansmana Erişimi Projesi (World Bank Access to Finance for Micro, Small and Medium- sized Enterprises Project) kapsamında açılan yarışmada Taşçı’nın kurduğu Actus Partners, dünyaca ünlü uluslararası girişim sermayesi fonlarını geride bırakarak birinci seçildi. Actus Partners’ın iştirak ettiği JASMEF girişim sermayesi fonu ile Latin Amerika ve Karayipler’deki hızlı büyüme potansiyeli olan KOBİ’lere büyüme ve risk sermayesi sağlayacak.

FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 100 MİLYON DOLAR

İlk finansmanı Dünya Bankası'nın desteklediği yarışma sonucunda elde eden JASMEF’in toplam büyüklüğü 100 milyon dolar olarak belirlendi. Fon kuruluşu ve proje kapsamı hem Dünya Bankası hem de Jamaika Kalkınma Bankası (DBJ) tarafından KOBİ’ler için girişim sermayesi finansmanını artırma kapsamında uzun vadeli yatırım ve yatırımcılarla destekleyecek. Fon, Jamaika, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize, Grenada, Guyana, Haiti, Surinam, Trinidad ve Tobago ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerde çalışacak.

Taşçı’nın verdiği bilgilere göre JASMEF Girişim Sermayesi Fonu; teknolojiden tarıma, enerjiden turizme çeşitli alanlardaki yatırımlara odaklanacak. Fon aynı zamanda potansiyel yatırım yapılacak şirketlerin yatırım öncesi hazırlık sürecine destek olması için yatırımcılar tarafından ek olarak sağlanan Teknik Destek fonundan da hazırlık yatırımı yapacak. Fon’un kurucusu ve Yönetici Ortağı Murat Taşçı ile konuştuğumda hem Dünya Bankası’nın açtığı yarışmada birinci olmalarının hem de bir Türk fonunun ilk kez bu bölgede çalışmasının heyecanı içinde olduğu belli oluyordu.

Taşçı, “Actus Partners girişim sermayesi ve etki yatırımı alanında çevresel, sosyal ve yönetişim kriterler odaklı çok güçlü ve deneyimli bir ekipten oluşuyor. JASMEF, KOBİ’lere sağlayacağı büyüme sermayesi finansmanına ek olarak, yatırım yaptığı şirketlerde dijitalleşme ve şeffaf yönetim sistemleri ile kurumsal altyapıyı yakından takip ederek kuracak” diyor.

Deneyimlerini de bölge şirketleri ile paylaşacaklarını anlatan Taşçı, “Ekip olarak ayrıca yatırım yaptığı KOBİ’lere sağladığı uluslararası iş ağı ve bağlantılar ile Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer bölgelerde de etkin ve lider şirketler olmalarını amaçlıyoruz” diye konuşuyor.

INVESTCORP, GFH GİBİ DEV FONLARLA ÇALIŞTI

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan, ardından sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans programı ve London Business School’da Girişim Sermayesi Programı’nı tamamlayan Taşçı, Türk finans sisteminin olduğu kadar Körfez sermayesinin de tanıdığı bir isim.

Girişim sermayesi kariyerine İş Bankası’nın Girişim Sermayesi Fonu olan İş Girişim Sermayesi’nde başlayan Taşçı, 2010 yılında Qatar First Investment Bank’te Girişim Sermayesi Bölümü’nde Türkiye’den sorumlu kıdemli analist olarak çalıştı. Sonrasında 35 milyar dolarlık aktif büyüklüğü ile Körfez Bölgesi’nin en büyük girişim sermayesi fonu olan Investcorp’a katılan Taşçı, Türkiye ve Körfez bölgesine yatırımlar için oluşturulan 1 milyar dolarlık girişim sermayesi fonunda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Körfezdeki yatırım kuruluşlarından Türkiye’deki şirketlere toplamda 500 milyon dolar civarında sermaye yatırımı gerçekleştiren Taşçı, Investcorp’un ardından Bahreyn Hükümeti’ne ait Gulf Finance House’ta (GFH) Kıdemli Direktör olarak girişim sermayesi bölümünün kuruluşunda çalıştı. Taşçı, son olarak İngiltere’de yönetici ortağı olduğu Actus Partners’ı kurdu.