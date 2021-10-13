Dünya bariyer pazarının %15’i İstanbullu Arma’nın

Araç geçiş sistemleri, akıllı şehir yazılımları, otopark sistemleri ve zırhlı kabinler üreten Arma Kontrol, dünya bariyer pazarının yüzde 15’ine hakim oldu. 2006 yılında genç girişimci Koray Kartal tarafından kurulan firma, şimdi Dubai Operası’nın güvenli bina girişlerini ve Fransa’daki Framatome Nükleer Santrali’nin bariyerlerini yapıyor. Güney Kore, Fransa, Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Malezya gibi farklı coğrafyalarda 65 ülkeye ihracat gerçekleştiren Arma’nın ihracatı, pandemi yılı 2020’de yüzde 20 arttı. Pandemide özellikle otoparklarda ve turnikelerle girilen yerlerde belirli kişi sayısını aşmama kaygısı ihracattaki bu hareketliliği sağlayan önemli faktörlerden oldu. Geçen yıl 2,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Arma, bu yıl bu rakımı yüzde 30 artırmayı planlıyor.

2006 yılında henüz 22 yaşındayken şirketi kurduğunu kaydeden Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal, “Biz güvenlik konusunda hassas bir coğrafyada yaşıyoruz. Şimdi bu deneyimimizi tüm dünyaya taşıyoruz” diyor. “Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibimizle yüksek güvenlik önlemi gerektiren alanlara özel bariyer ve güvenlik teknolojileri geliştiriyoruz” şeklinde konuşuyor Kartal ve şunları söylüyor: “Güvenlik sistemleri konusunda Türk Malı algısını dünyada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu yüzden değişen ihtiyaçları ve teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Yıllık 2 bin mantar bariyer, 400 road blocker ve bin adedin üzerinde kollu bariyer üretiyoruz.”

Hedef Rusya ve Brezilya

İhracatlarının yüzde 60’ının yol kesiciler, mantar bariyerler ve yüksek güvenlikli ürünlerden oluştuğunu anlatıyor Kartal, “Güney Kore’nin çok büyük bir veri merkezinin güvenlik ürünleri bizden. Fransa’da araçla saldırı yapılmasın diye nükleer santrale yapılan tüm güvenlik yatırımını biz sağladık. Suudi Arabistan, Katar, Malezya gibi farklı coğrafyalarda 65 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Şu anda bizi çok heyecanlandıran bir iş var. İnşa edilen Dubai Operası’nın bina güvenliği. Her şey A+++ kalitede. Mesela yapacağımız mantar bariyerlerin üzeri Hindistan’dan gelen özel bir granitle kaplanıyor. Hem güvenliğe hem göze hitap edecek” diye konuşuyor. 2020’de ihracatlarını bir önceki yıla göre yüzde 20 artırdıklarının ve 2,5 milyon dolarlık ihracata ulaştıklarının bilgisini veren Kartal, “Bu yılın sonuna kadar yeni ürün ve teknolojilere odaklanarak ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını 75’e taşımayı amaçlıyoruz. Bugün dünya güvenlik ve bariyer pazarından ise yüzde 15 pay alıyoruz. Ar-Ge’ye her yıl ciddi yatırımlar yapıyoruz. Çabalarımızla 2021 yılının sonuna kadar da ihracatımızda yüzde 30 artış hedefliyoruz” açıklamalarını yapıyor.

Kartal, önümüzdeki dönemde hedeflerinin güvenlik ihtiyacının önemli olduğu Brezilya ve Rusya pazarları olacağını da belirtiyor.

WOC Yazılım’ı satın aldı 5 ülkeye yazılım da ihraç edecek

Koray Kartal, 70 kişiye istihdam sağladıklarını bunun 17’sini Ar-Ge Merkezleri’nde çalışan Türk mühendislerinin oluşturduğunu söylüyor. Son yıllarda Ar-Ge’nin giderek önem kazandığını kaydeden Kartal, “Bu yılbaşında Ar-Ge Merkezi’mizi kurduk ve karımızın yüzde 50’sini Ar-Ge çalışmalarına ayırmaya başladık. Bariyerlerimizin büyük kısmını yapay zeka teknolojileri ile donatıyoruz ve bu sayede insanların hayatlarını güvence altında tutarken insan hatalarını da en aza indirmeyi hedefliyoruz” diyor. Kartal, “Ar-Ge’de odak noktamız nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel sistemler şeklinde 3 yapıdan oluşuyor” diyerek, “Üretimimizde otomasyona ve robotik teknolojilere yatırım yapıyoruz. Böylece üretimdeki ve ürünlerdeki standardizasyonu, kaliteyi en üst noktaya çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm bunlara ek olarak 2020’nin ilk aylarında yapay ve nesnelerin interneti üzerine Türkiye’de faaliyet gösteren WOC Yazılım’ı satın aldık ve 1.5 milyon TL’lik yatırım yaptık. Bu yatırımla birlikte görüntü işleme, yapay zekâ, güvenli geçiş yazılımları geliştirerek, 2021 yılında 5 ülkeye yazılım ve teknolojileri ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulunuyor.

80 kilometre hızla gelen kamyonu durduracak

Türkiye’nin kamu kurumlarına da çok sayıda üretim gerçekleştirdiklerini anlatıyor Koray Kartal. Kartal, şunları söylüyor: “Devletin en önemli binalarını koruyoruz. Ürünlerimiz bakanlıklarda, elçiliklerde kullanılıyor. Ayrıca ürettiğimiz zırhlı kabinler hem bombaya hem de genel saldırılara dayanıklı. Bu dayanıklılık uluslararası akredite test merkezlerinden onaylandı. Bu testlerimizi İngiltere ve İtalya’da gerçekleştirdik. Testlerimizde 7.5 ve 12 tonluk kamyonların 80 km hızla geldiğinde, geliştirdiğimiz bariyerlerin bu araçları durdurabildiğini kanıtladık. Dünyada mühendislik olarak ilk 5’e girdik. Uluslararası çarpışma test sertifikalarının yanı sıra arıza yapmadan kesintisiz açma-kapama yapabilen milyon serisi ürünlerde üreterek, TÜV sertifikası almaya hak kazandık.”