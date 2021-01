Metro Gastro dergisinin 100. sayısı çıktı; Dünya Bitter Çikolata Günü kutlandı; Ünlü tiyatro eserleri İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda; Akbank Evin Caz Hali konserleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

21 yaşındaki Metro Gastro dergisinin 100. sayısı çıktı

“Türkiye’nin Yemek Kültürü Dergisi” sloganıyla yayınlanan Metro Gastro, Metro Kültür Yayınları kapsamında 2000 yılından bu yana üç ayda bir okurlarla buluşuyor. Metro Gastro dergisi her sayısında farklı disiplinlerden yazılara, Türkiye’nin dört bir yanından tariflere yer veriyor. Derginin geçtiğimiz günlerde yayınlanan özel 100. sayısında ise 100 tarif yer alıyor. Tarifler, Metro Gastro dergisinin önceki 99 sayısında ve yine Metro Kültür Yayınları’nın mutfak kültürü konusunda hazırladığı beş kitapta yer alan ve bizzat ilgili bölgelerdeki insanların verdiği yüzlerce yöresel ve geleneksel tarifler arasından seçilmiş.

Derginin 100. sayısına ve diğer tüm sayılarına https://www.metro-tr.com/metro-gastro adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Dünya Bitter Çikolata Günü kutlandı

10 Ocak, tüm dünyada Bitter Çikolata Günü olarak kutlanıyor. Kahve Dünyası, bu özel günde bitter çikolatanın doğuş hikâyesini, bilinmeyenlerini, sağlığa faydalarını anlatan bir bülten yayınladı: Binlerce yıl önce doğan çikolatanın hikâyesinin baş kahramanları Mayalar ve Aztekler… Bu iki önemli medeniyet, kakao çekirdeklerini kavurup öğütüp su ile karıştırmış, mısır ve baharat ekledikleri bu karışıma da “Tanrıların Yiyeceği” ismini vermişler. Aztek ve Mayalar, kakaoyu sadece içmekle kalmamış, ticarette de para yerine kakao kullanmışlar. Avrupa ise bu vazgeçilmez lezzetin tadını 16. yüzyılda fark etmiş. Kristof Kolomb’un keşif gezisinde gördüğü bu lezzet İspanyollar tarafından önce Avrupa’ya, oradan da dünyaya yayılmış. İlk çikolata ise 1876 yılında İngiltere’de üretildi. Aynı dönemde İsviçreli Daniel Peter ise sütteki fazla suyu çıkarıp çikolatayla karıştırarak dünyayı sütlü çikolatayla tanıştırmış…

Ünlü tiyatro eserleri İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda

Ölümsüz tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği “İş Sanat Okuma Tiyatrosu” ocak ayında da devam ediyor. Deniz Türkali ve Ushan Çakır, Henrik İbsen'in Norveç masallarındaki bir karakterden etkilenerek yazdığı “Peer Gynt” adlı eserinden bir bölümü seslendirdiler. William Shakespeare'in ölümsüz bir aşk hikâyesini konu aldığı “Antonius ve Kleopatra” ise 13 Ocak’ta Meltem Cumbul ve Can Kulan’ın sesinden dinlenebilecek. İş Sanat Okuma Tiyatrosu saat 20.30’dan itibaren yayında olacak. Serinin diğer bölümleri, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

Akbank Evin Caz Hali konserleri

Akbank Caz Festivali’nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde başlatılan “Evin Caz Hali” konserleri serisi Deniz Özçelik & Enver Muhamedi Duo ile yeniden başlıyor.

Kültür Bakanlığı’ndan somut olmayan kültürel mirasa tanıtım filmi

Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmaları tanıtmak üzere bir tanıtım filmi hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan “Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Miras” adlı kısa film Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün https://aregem.ktb.gov.tr/TR-281038/turkiye39de-somut-olmayan-kulturel-miras-tanitim-filmi-.html internet adresinde yayımlandı.

National Geographic Sergisi Photo Ark dijital ziyarete açılıyor

Vahşi hayatı ve yaşam alanlarını etkileyen konulara dair farkındalığı artırırken, aynı zamanda gelecek nesillere dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici fotoğraflarla bilgiler aktarmayı hedefleyen National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore imzasını taşıyan Photo Ark sergisi, Türkiye’deki hayvanseverler, doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla dijital dünyada buluşuyor.

“Organik Kara Kavanoz Bal” yarışmasında ödül aldı

Asel Bal’ın markası Honey Leaves, Bitlis Hizan Yaylası’ndaki arılar tarafından karakovanda üretiliyor. Bal, ABD'de bulunan The Center For Honeybee Research Asheville N.C.’nin her yıl düzenlediği “Organik Kara Kavanoz Bal” yarışmasında 780 bal arasından Ortadoğu birincisi oldu.