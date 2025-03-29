Dünya devi Hyundai’den Türk şirkete küresel ödül

Yıllık 450 milyon euroluk ciroya sahip Nursan Kablo Donanımları, Hyundai’nin küresel ölçekte en iyi dört tedarikçisinden biri olarak ödül kazandı. Nursan Holding bünyesindeki şirket, toplam istihdamının yüzde 55’inin kadınlardan oluşmasıyla da öne çıkıyor.

Türk otomotiv sektörü, uzun zamandır yaban­cı yatırım alamıyor. Son olarak Alman Volkswagen’in yatırım yapma kararını iptal et­mesi, Japon Honda’nın üretimi durdurmasıyla sektörde olum­suz bir havaya girilmişti. An­cak son 2 yılda Asya’nın yükse­len yıldızı Çin’den peş peşe gelen üretim kararı haberleri hem ana sektörü hem de yan sanayiyi de­yim yerindeyse sevindirdi.

Çin­li BYD’nin Manisa’da, Chery’nin de Samsun’da yatırım yapma ka­rarı, yan sanayi üreticilerine ye­ni iş imkânları yaratacak. Sek­törde Asyalıların ağırlığı, yakın zamanda yeni fırsatların da önü­nü açacak gibi görünüyor. Tür­kiye’nin ihracatında ana kalem­lerden biri olan otomotiv yan sa­nayi, bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 14,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Hızla büyüyen bu alan, Türk şirketlerini kü­resel anlamda vazgeçilmez ha­le getiriyor.

Dünyanın en önem­li üreticilerinden olan Hyunda­i’nin Türk şirkete verdiği ödül, bunun işareti. 313 milyar dolar­lık cirosuyla dünyanın en önem­li sanayi şirketlerinden biri olan Hyundai Motor Company, geç­tiğimiz günlerde küresel anlam­da en iyi tedarikçilerini ödüllen­dirdi. Singapur’da düzenlenen törenle farklı ülkelerden 4 şir­ket en iyi unvanını aldı. ABD’den Motus Integrated Technologies ile US Farathane Coorporation, Hindistan’dan Frina Lestari Nu­santara ve Türkiye’den Nursan Kablo Donanımları.

450 milyon euro cirosu var

Her ne kadar gündemde pek yer almasa da Nursan, Türki­ye’nin en önemli gruplarından biri. 1976 yılında faaliyetlerine İstanbul’da başlayan Nursanlar Holding bünyesindeki en büyük ölçekli grup şirketi olan Nursan Kablo, yıllık 450 milyon euroluk ciroya sahip. Türkiye ve Avru­pa otomotiv sektöründe önem­li bir tedarikçi olarak öne çıkan şirketin çalışan sayısı ise 8 bin 800. Türkiye dışında Bulgaris­tan’daki tesislerin toplam ala­nı ise 125 bin metrekare.

Şirke­tin ayrıca 2 Ar-Ge merkezi bulu­nuyor. Nursan’ı, diğer otomotiv şirketlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri de kadın is­tihdam oranı. Çalışanların yüz­de 55’i kadın. Bu da 4 bin 800 ki­şilik kadın istihdamına denk ge­liyor. Bu olumlu adım, Nursan’a, geçtiğimiz yıllarda Organize Sa­nayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ta­rafından “En Çok Kadın İstih­dam Eden Firma” ve “En Çok İstihdam Sağlayan Firma” ka­tegorilerinde çeşitli ödülleri ka­zanmasını sağladı.

Dünya devleriyle çalışıyor

Küresel tedarikçi ödülü aldığı Hyundai ile birlikte Nursan Kab­lo, Ford, Hyundai, Stellantis, Re­nault, CNH, Isuzu ve Denso gibi global oyuncularla beraber, Oto­kar, Temsa ve Karsan gibi yerli otomotiv markalarına kablo sis­temleri sağlıyor. Türkiye, yerli otomotiv kadar yerli yan sanayi, küresel ödüllerle dünyanın vaz­geçilmez üreticisi olduğunu gös­teriyor. Yeni giren markaların da yaptıkları yatırım kararlarının altında, yaklaşık 15 milyar dolara ulaşan ihracat gücü, güçlü istih­damı ve üretim gücü var.