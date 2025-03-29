Dünya devi Hyundai’den Türk şirkete küresel ödül
Yıllık 450 milyon euroluk ciroya sahip Nursan Kablo Donanımları, Hyundai’nin küresel ölçekte en iyi dört tedarikçisinden biri olarak ödül kazandı. Nursan Holding bünyesindeki şirket, toplam istihdamının yüzde 55’inin kadınlardan oluşmasıyla da öne çıkıyor.
Türk otomotiv sektörü, uzun zamandır yabancı yatırım alamıyor. Son olarak Alman Volkswagen’in yatırım yapma kararını iptal etmesi, Japon Honda’nın üretimi durdurmasıyla sektörde olumsuz bir havaya girilmişti. Ancak son 2 yılda Asya’nın yükselen yıldızı Çin’den peş peşe gelen üretim kararı haberleri hem ana sektörü hem de yan sanayiyi deyim yerindeyse sevindirdi.
Çinli BYD’nin Manisa’da, Chery’nin de Samsun’da yatırım yapma kararı, yan sanayi üreticilerine yeni iş imkânları yaratacak. Sektörde Asyalıların ağırlığı, yakın zamanda yeni fırsatların da önünü açacak gibi görünüyor. Türkiye’nin ihracatında ana kalemlerden biri olan otomotiv yan sanayi, bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 14,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Hızla büyüyen bu alan, Türk şirketlerini küresel anlamda vazgeçilmez hale getiriyor.
Dünyanın en önemli üreticilerinden olan Hyundai’nin Türk şirkete verdiği ödül, bunun işareti. 313 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en önemli sanayi şirketlerinden biri olan Hyundai Motor Company, geçtiğimiz günlerde küresel anlamda en iyi tedarikçilerini ödüllendirdi. Singapur’da düzenlenen törenle farklı ülkelerden 4 şirket en iyi unvanını aldı. ABD’den Motus Integrated Technologies ile US Farathane Coorporation, Hindistan’dan Frina Lestari Nusantara ve Türkiye’den Nursan Kablo Donanımları.
450 milyon euro cirosu var
Her ne kadar gündemde pek yer almasa da Nursan, Türkiye’nin en önemli gruplarından biri. 1976 yılında faaliyetlerine İstanbul’da başlayan Nursanlar Holding bünyesindeki en büyük ölçekli grup şirketi olan Nursan Kablo, yıllık 450 milyon euroluk ciroya sahip. Türkiye ve Avrupa otomotiv sektöründe önemli bir tedarikçi olarak öne çıkan şirketin çalışan sayısı ise 8 bin 800. Türkiye dışında Bulgaristan’daki tesislerin toplam alanı ise 125 bin metrekare.
Şirketin ayrıca 2 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Nursan’ı, diğer otomotiv şirketlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri de kadın istihdam oranı. Çalışanların yüzde 55’i kadın. Bu da 4 bin 800 kişilik kadın istihdamına denk geliyor. Bu olumlu adım, Nursan’a, geçtiğimiz yıllarda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından “En Çok Kadın İstihdam Eden Firma” ve “En Çok İstihdam Sağlayan Firma” kategorilerinde çeşitli ödülleri kazanmasını sağladı.
Dünya devleriyle çalışıyor
Küresel tedarikçi ödülü aldığı Hyundai ile birlikte Nursan Kablo, Ford, Hyundai, Stellantis, Renault, CNH, Isuzu ve Denso gibi global oyuncularla beraber, Otokar, Temsa ve Karsan gibi yerli otomotiv markalarına kablo sistemleri sağlıyor. Türkiye, yerli otomotiv kadar yerli yan sanayi, küresel ödüllerle dünyanın vazgeçilmez üreticisi olduğunu gösteriyor. Yeni giren markaların da yaptıkları yatırım kararlarının altında, yaklaşık 15 milyar dolara ulaşan ihracat gücü, güçlü istihdamı ve üretim gücü var.