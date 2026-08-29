Dünya devlerinin korkulu rüyası gıda enflasyonu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İklim krizinden enerji maliyetlerine, jeopolitik gerilimlerden ihracat kısıtlamalarına kadar birçok cepheden beslenen gıda enflasyonu, artık geçici bir fiyat şoku olmaktan çıkıp küresel ekonominin yapısal sorunlarından birine dönüşüyor. Merkez bankalarının faiz politikaları tarladaki maliyet baskısını söndüremezken, gıda güvenliği dünya ekonomisinin yeni stratejik sınavı haline geliyor.

Küresel ekonomi, son yıllarda ardı ardına gelen şokların ar­dından şimdi de çok daha sinsi, çok daha yapısal bir krizle sınanıyor. Merkez bankalarının faiz koridor­larında omurgasını dik tutmaya çalıştığı geleneksel enflasyon ca­navarı, cepheyi değiştirerek doğ­rudan insanlığın en temel hakkına, yani mutfağa ve sofraya demir at­mış durumda.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 2026 ortası verileri ve yayımladığı son küresel uyarılar; gıda enflas­yonunun artık geçici bir arz dalga­lanması olmadığını, iklim krizinin, enerji koridorlarındaki kırılmala­rın ve emtia milliyetçiliğinin tetik­lediği kronik bir sisteme dönüştü­ğünü acı bir şekilde yüzümüze vu­ruyor. Bu veriler; fiyatların tek bir nedenden değil; iklim, enerji, tica­ret ve jeopolitik risklerin birbirini beslediği çok katmanlı bir yapıdan etkilendiğini gösteriyor.

Dünya genelinde para politikala­rındaki duruşlar tarladaki yangını söndürmeye yetmiyor; çünkü so­run para baskısında değil, küresel gıda mimarisinin bizzat kendisin­de yatıyor.

Dünya genelinde küresel merkez bankaları son birkaç yıldır enflas­yonu dizginlemek için faiz silahını amansızca çekti. Ancak teorik ikti­sat kitaplarının aksine, gıda enflas­yonu bu parasal sıkılaşma duvarı­na çarparak düşmek bilmedi.

Tarım, faiz kararlarına sanayi sektörü kadar hızlı tepki veren bir sektör değildir; toprağa, iklime, su­ya, enerjiye ve biyolojik döngüle­re bağlı canlı bir üretim sistemidir. Gübre, akaryakıt, lojistik ve işçi­lik maliyetlerindeki katılık, mer­kez bankalarının faiz indirim sin­yalleri vermeye başladığı bu dö­nemde bile gıda fiyatlarının aşağı yönlü esnemesine izin vermiyor. FAO Baş Ekonomisti Máximo To­rero'nun da altını çizdiği üzere, ta­rımsal girdilerde yaşanan maliyet artışlarının nihai tüketici fiyatla­rına yansıması 3 ila 6 aylık bir ge­cikmeyle gerçekleşiyor. Bu durum, enflasyonla mücadelede kazanılan geçici zaferlerin raflarda kalıcı ol­masını engelliyor.

Gelişmiş ve gelişmekte olan eko­nomilerde hanehalkı bütçesinin en büyük kalemi olan gıda, enflasyon sepetindeki ağırlığından çok daha fazla bir psikolojik ve sosyal baskı yaratıyor. Dar gelirli kesimler için gıda enflasyonu, sadece bir ekono­mik veri değil, doğrudan bir geçim krizi.

Raflardaki fiyat etiketlerini be­lirleyen asıl kalemler artık tarla­daki hava raporlarında yazıyor. 2026’nın yaz aylarında dünya ge­nelinde ve özellikle de Akdeniz ül­kelerinde tırmanan iklim krizi, ta­rımsal üretim havzalarını devasa bir testten geçiriyor.

Ekim alışkanlıklarını kökten değiştiriyor

Küresel tahıl ve tarım ihraca­tının kilit taşlarından biri olan Avustralya’da, artan yakıt ve gübre maliyetleri ile kuraklık baskısı ne­deniyle kışlık mahsul üretiminde %20'lere varan düşüşler öngörülü­yor. Benzer şekilde, ABD Tarım Bü­rosu (AFBF) verilerine göre, artan maliyetler ve girdi belirsizlikleri nedeniyle çiftçilerin önümüzdeki dönemde milyarlarca dolarlık marj kaybıyla karşı karşıya kalacağı, bu­nun da ekim alışkanlıklarını (örne­ğin mısırdan daha az gübre isteyen soyaya yönelimi) kökten değiştir­diği raporlanıyor.

Küresel gıda güvenliğinin omur­gası olan Asya-Pasifik'te, beklenen "Süper El Niño" dalgasının yarattı­ğı yağış düzensizlikleri ve Hindis­tan'daki geciken muson yağmur­ları, pirinç ve temel tahıl arzında kalıcı riskler yaratıyor. İklim kri­zi, tarımsal arzın fiyat esnekliğini sıfırlamış durumda; ürün azaldı­ğında fiyatlar tavan yapıyor, ancak hava koşulları düzelene kadar ar­zın eski seviyesine gelmesi yıllar alıyor.

Dünyayı iyi okumak önemli

Gıda enflasyonunun sınır tanı­mayan küresel karakterini anla­mak için dünyanın önde gelen eko­nomilerinin yaşadığı sarsıntılara bakmak ve onları iyi okumak çok önemli.

● Amerika: ABD Tarım Bakan­lığı (USDA) verilerine göre, artan üretim maliyetleri ve iklim dalga­lanmaları ülkenin tarım kuşağında marjları daraltırken, hane halkla­rının harcanabilir gelirinden gıda­ya ayırdığı pay son yılların en yük­sek seviyesine ulaşarak Fed'in faiz indirimlerinin tüketici enflasyo­nundaki rahatlatıcı etkisini yut­muş durumdadır.

● İngiltere: Brexit sonrası te­darik zinciri maliyetleri ile iklim krizinin tetiklediği tarım enflas­yonu arasında sıkışan ada ülkesin­de, İngiltere Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU) raporları, yerli üreticilerin artan enerji ve gübre yükü altında üretim küçültmek zorunda kaldığı­nı ve bunun süpermarket rafların­da kalıcı fiyat artışları yarattığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

● Almanya: Avrupa'nın eko­nomik motoru Almanya'da, hem katı AB çevre regülasyonları hem de artan gübre ile lojistik maliyet­leri tarımsal üretimi baskılarken, Alman gıda perakendeciliğindeki kronik yüksek fiyatlar Alman Mer­kez Bankası'nın (Bundesbank) fi­yat istikrarı hedeflerini derinden sarsmaktadır.

● Japonya: Gıda ithalatına yük­sek oranda bağımlı olan Japonya, zayıf yenin import maliyetlerini tırmandırması ve küresel emtia fi­yatlarındaki dalgalanmalar nede­niyle onlarca yıldır alışık olmadı­ğı türden kalıcı bir gıda enflasyonu dalgasıyla boğuşmakta, hükümet ise temel gıda ithalatını sübvanse etmek için ek bütçeler devreye sok­maktadır.

● Çin: Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden ve ithalatçıların­dan biri konumundaki Çin, iç pi­yasadaki gıda enflasyonunu kont­rol altında tutabilmek için strate­jik rezervlerini agresif bir şekilde yönetirken, ülkenin güneyindeki kuraklık ve sel anomalileri ile güb­re ihracatına getirdiği kısıtlamalar küresel gıda fiyat dengelerini doğ­rudan etkilemektedir.

Gıda enflasyonunu besleyen bir diğer kilit faktör ise küresel ener­ji hatlarında ve gübre tedarik zin­cirlerinde yaşanan jeopolitik kırıl­malardır.

Orta Doğu'daki jeopolitik geri­limlerin Hürmüz Boğazı çevresin­deki enerji ve gübre akışını sekteye uğratması ile Ukrayna-Rusya hat­tındaki çatışmaların enerji altyapı­sını vurması, azotlu gübre üretimi­nin ana hammaddesi olan doğal gaz ve mazot fiyatlarını yukarı itiyor.

Tarımda önemli bir yer tutan gübreye erişimdeki zorluklar ve artan fiyatlar, gelişmiş ülkelerdeki büyük üreticileri bile zor duruma sokarken, gelişmekte olan ülkeler­deki küçük çiftçilerin tarlaya gübre atamamasına yol açıyor. Bu da dö­nüm başına alınan verimi düşüre­rek gıda enflasyonunu körüklüyor.

Gıda enflasyonunu tırmandıran bir diğer unsur da uluslararası ti­caret koridorlarında örülen siyasi duvarlar ve emita milliyetçiliğidir. (Bir önceki yazımda bahsetmiş­tim) Küresel tedarik zincirindeki kırılganlıktan korkan büyük üre­tici ülkeler (tahıl, pirinç ve gübre ihracatçısı ülkeler), iç piyasadaki fiyatları baskılamak için ihracat kı­sıtları ve yasaklar devreye sokuyor.

Yeni dönemin parolaları netleşiyor

Bir ülkenin "önce kendi vatan­daşım" diyerek ticareti sınırla­ması, küresel piyasalarda zincir­leme bir panik dalgası yaratıyor. Uluslararası borsalarda emtia fi­yatları spekülatif olarak tırma­nırken, faturayı en nihayetinde dünyanın yoksul ithalatçı ülkele­ri ve son tüketici ödüyor.

2026'nın son çeyreğine girer­ken, ekonomi yönetimleri ve yatı­rımcılar için yeni bir dönemin pa­rolaları netleşiyor:

Devletler artık ticari stokçu­lukla değil, ulusal egemenlik ga­rantisi altındaki dev kamu gıda ve gübre rezervleriyle piyasayı den­gelemeye çalışacak.

Gıda enflasyonu ile mücade­lenin tek kalıcı yolu, iklime di­rençli tohumlar, yapay zeka des­tekli hassas tarım ve su verimlili­ği sağlayan altyapı yatırımlarına devasa finansman aktarmaktan geçiyor. Sermaye piyasaları ar­tık "AgTech" (tarım teknolojile­ri) yatırımlarını birer lüks değil, ana akım güvenli liman olarak fi­yatlıyor.

Raflardaki ateşin sönmemesi, bize küresel ekonomi yönetimi konusunda çok net bir mesaj ve­riyor: Tarladaki gıda krizini çöz­meden, masadaki enflasyonu ye­nemezsiniz.

Para politikaları, faiz oranları ve kağıt üzerindeki finansal pa­ketler, iklim krizinin ve koruma­cılığın kavurduğu toprakları tek başına yeşertemez. Uluslararası ekonomi çevreleri ve karar alıcı­lar olarak; günü kurtaran geçici yamalardan vazgeçmeli, tarımı ulusal güvenliğin ve küresel refa­hın en tepe noktasına koymalıyız. Çünkü insanlığın en temel gıda güvenliği teminat altına alınma­dıkça, ne küresel piyasalarda is­tikrar sağlanabilir ne de sürdürü­lebilir bir ekonomik büyümeden söz edilebilir.

Toprak ve gıda, hiçbir politik gü­cün ya da geçici ekonomik mode­lin kurbanı edilemeyecek kadar hayati birer stratejik değerdir!