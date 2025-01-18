DÜNYA duyurmuştu: Alman teknoloji şirketi Türk Fineksus’u satın aldı

Geçen yılın kapanış sürecinde Türkiye’deki en dikkat çeken yatırımlarından biri de Alman teknoloji şirketi Cleversoft’un satın alım süreciydi. DÜNYA Gazetesi’nin Türkiye’de ilk kez duyurduğu bu görüşmelerde, Avrupa’da kara para ile mücadele konusunda en dikkat çeken teknoloji şirketlerinden biri olan Cleversoft, bu alanda önemli bir Türk şirketinin ana hissedarı olmak için masadaydı. İşte o süreç resmi kurumlardan onay aldı ve Alman teknoloji şirketi, Türk firması Fineksus Bilişim Çözümleri’nin yönetimini devralmak için önemli bir adım attı. Rekabet Kurumu’nun da onay verdiği işlemle; Alman teknoloji şirketi, Türkiye’ye girmiş oldu.

İstanbul merkezli Fineksus’u devralan Cleversoft’u tanımakta fayda var. Avrupa’nın en hızlı büyüyen yazılım şirketlerinden biri olan Alman Cleversoft Grubu, 2004’te Florian Clever tarafından kuruldu. Almanya’da “En İyi Yazılım Şirketi” unvanı alan Celeversoft, kısa sürede büyük başarı elde etti ve 2 yıl bu ödülü kazandı. Münih merkezli Cleversoft Group, Avrupa’daki finansal hizmetler sektörü için bulut tabanlı uyumluluk hizmetlerinin önde gelen sağlayıcılarından biri olarak biliniyor. Çoğu yazılım mühendisi 300’e yakın çalışanı bulunan Alman yazılım şirketinin Avrupa’nın farklı ülkelerinde 1.000’den fazla müşterisi bulunuyor.

Kara paraya odaklandı, devlerle çalışıyor

Aralarında İngiliz finans devleri Citi, Barclays, sigorta devi Zurich, Jskye Bank, Rabobank, UniCredit, Atradius gibi alanının öncü markalarıyla çalışan Alman Cleversoft’un Amsterdam, Lahey, Frankfurt, Lüksemburg ve Sofya’da ofisleri bulunuyor. Özellikle varlık yönetim platformu, dolandırıcılığı önleme, kara para ve risk yönetimi konularında da uzman olan Cleverfost, bu alanlarda iki önemli satın alma yaparak adını duyurdu. 2020 yılında uzmanlaşmış sağlayıcı olan Hollandalı BusinessForensics’i ve 2021 yılında CDDS’i satın alınmasıyla genişleyen şirket, Finansal Suç Önleme sektörüne odaklandı. 2023’te de bu yapıyı Cleversoft Forensics BV olarak değiştirdi. Faaliyetlerine Cleversoft Forensics BV olarak devam eden şirket, 3’üncü büyük satın almasını Türkiye’deki Fineksus Bilişim Çözümleri ile yaptı.

Gelelim, Alman şirketin aldığı Fineksus’a. İstanbul merkezli olan ve 2002 yılında kurulan Fineksus; finansal dünyada ödeme işlemlerinden kara paranın engellenmesine kadar uçtan uca çözümler sunan bir firma. 2013 itibarıyla SWIFT ile iş birliğini geliştirerek bölgede 8 yeni ülkeye faaliyetlerini genişletmiş ve bölgedeki müşterilerine daha yakın hizmet vermek amacıyla GCC Bölgesi’ndeki faaliyetlerini yeni açılan Dubai Ofisi’nden yönetmeye başlayan Fineksus, 2014’te, Türkiye ve MENA (Middle East and North Africa) bölgesinin resmi “SWIFT Business Partner”ı ilan edildi. Türkiye’deki SWIFT trafiğinin yüzde 95’inden fazlasını oluşturan bankalarla çalışan Fineksus’un müşterileri arasında Akbank, Qatargas, Afganistan International Bank, Katar Merkez Bankası, Albank, Türk Ticaret Bankası, RakBank, ING, İş yatırım, ICBC, Denizbank, HSBC gibi devler bulunuyor. Hong Kong’dan İngiltere’ye kadar 32 ülkede faaliyet gösteren Türk şirketin, Dubai dışında Kuveyt ve Bakü’de de ofisleri var.

Gri listeden geçen yıl çıktık

Bildiğiniz üzere Türkiye, kara para ile mücadelede uzun süredir sorunlar yaşıyordu. Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için 2021 yılında ‘gri liste’ye alınmıştı. Ancak yapılan reformlar ve adımlar sonrasında FATF, Türkiye’nin önemli ilerleme kaydettiğini ve artık FATF’nin izeleme sürecine tabi olmadığını belirterek gri listeden çıkarmıştı. Geçen yılın haziran ayında alınan bu karar Türkiye’nin uluslararası alanda itibarını da yükseltmişti.