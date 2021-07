Dünya e-spor ve oyun devinin iki numarası oldu

2017 yılı Ağustos ayının sonlarıydı. Meslek büyüğüm Nuri Çolakoğlu’nun oğlu Hasan Çolakoğlu ile buluşmuş, öyküsünü dinlemiştim.

7 yıl Nintendo Türkiye’nin Genel Müdürlük görevini yürüten Hasan Çolakoğlu, 2012’de ABD merkezli e-spor şirketi “Riot Games”e geçmiş, şirketin dünyadaki 5’inci ofisini İstanbul’da açmıştı:

- Türkiye’deki şirketi 2 milyon dolar sermaye ile kurduk. 6 ayda kâra geçirdik. Riot Games’in oluşturduğu “League of Legends”in profesyonel olarak Türkiye’de oynanmaya başlamasını sağladık. e-spor liginin fitilini ateşledik.

Türkiye’de “League of Legends”a ilgi Almanya’nın üzerine çıkınca Riot Games, Hasan Çolakoğlu’nun 2017 yılında görüştüğümüz günlerde Los Angeles’deki merkeze transfer etmişti:

- Brezilya’dan Hindistan’a, Türkiye’den Ortadoğu’ya kadar gelişmekte olan ülkelerin direktörlüğünü yürüteceğim.

Pandemi nedeniyle bir süredir Alaçatı’da işlerini yürüten Hasan Çolakoğlu ile görüntülü platformda buluştuk. 9 yıl önceye döndü:

- 2012’de Riot Games’e girdiğimde şirkette küresel anlamda 300 kişi çalışıyordu. Dünyadaki 5’inci ofisini İstanbul’da ben kurmuştum.

Bugünkü durumunu özetledi:

- Bugün dünyada 26-27 lokasyonda ofis ve oyun stüdyolarımız var. Çalışan sayısı 4 bine yaklaştı.

Ağustos 2017’deki görüşmemize işaret etti:

- 2017’den buyana “League of Legends” çok büyüdü. Dünyada en çok oynanan PC oyunu oldu. Dünyada e-spor’un izlenebilir, gerçek bir spor olduğunu kanıtladık.

2012’de Riot Games’in şimdiki CEO’su Nicolas Laurent’in kendisine verdiği mesajı anımsadı:

- Nicolas, Türkiye ofisimizi kurarken bana, “Türkiye ofisi tamamen senin. Nasıl istiyorsan o şekilde kur. Kaç kişi gerekiyorsa işe al. Pazarda öncelikler neyse onları yap” demişti.

2017’de kendisine yapılan teklifi paylaştı:

- 2017, “Dünyadaki ofislerimizin yönetiminde reorganizasyona gidiyoruz. Sen gel, Los Angeles’ten bu ofislerin bir kısmını yönet” dediler.

2019’un ikinci yarısında gerçekleşen görev genişlemesine değindi:

- Zamanla işler daha gelişti. 2019’un ikinci yarısında Avrupa’yı da bana bağladılar.

Şirketin gelecek 10 yılı planlarken yeni bir organizasyon projesi başlattığını bildirdi:

- Yeni organizasyon projesi ile birlikte Riot Games’in dünyadaki bütün bölge ofisleri bana bağlandı. “Bu ne demek?” diye sorarsanız, yanıtım şu: Çin hariç her yer.

Kartvizitinde göreviyle ilgili ne yazdığını sordum, aktardı:

- Vice President of International… Uluslararası Ofislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı…

Görev tanımının belki de değişmesi gerekeceğini kaydetti:

- “International” denince ABD hariç olarak algılanıyor. ABD Ofisi de benim sorumluluğumda.

Bu noktada şirketteki dönüşüm üzerinde durdu:

- Sadece oyun değil, e-spor alanındaki yatırımlarımızı da artırıyoruz. Eğlence sektörüne de giriş yapıyoruz. Riot Games, oyun merkezli eğlence şirketine dönüşüyor.

2020’nin başından itibaren oyun sayısını da 1’den 5’e çıkardıklarını bildirdi:

- Bunlardan biri “League of Legends”in mobil cihazlarda oynanan versiyonu. İkisi daha“League of Legends” tabanlı oyunlar. Valorant ise tümüyle yeni geliştirilen bir oyun. Valorant şu anda en hızlı yükselen bir değerimiz oldu.

Şu noktanın altını çizdi:

- “League of Legends” yılda 22 kez güncelleniyor. Dünyadaki oyuncularımızdan gelen geri bildirimler, güncellemelerde dikkate alınıyor.

Riot Games’in eğlence grubunun 6 ay önce hayata geçmeye başladığını ifade etti:

- Netflix’ten, Disney’den deneyimli arkadaşlar transfer edildi. Oyunlarımızdaki karakterlere dayalı eğlence ürünleri çıkaracağız. Oyunlarımızdaki iki önemli karakterin kahramanı olduğu bir animasyon drama hazırlıyoruz. Yılbaşına doğru Netflix’te yayınlanacak.

Hasan Çolakoğlu, Riot Games yönetiminde 9 yılda basamakları hızla çıktı, şirketin iki numarası oldu…

14 milyon kişi Valorant oynuyor Türkiye ilk 3’e girdi

RIOT Games Uluslararası Ofislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Çolakoğlu, Valorant’ın dünyada aylık 14 milyon kişi tarafından oynandığını belirtti:

- Türkiye, Valorant’ı oynayanlar arasında ilk 3’e girdi. Türkiye Ofisimizin Valorant ile ilgili başarısı şirket merkezimizdeki diğer yöneticileri şaşırttı.

Kendisine bağlı ABD Ofisi yönetiminin Valorant’la ilgili şu sözlerine tanık olduğunu aktardı:

- ABD Ofisindeki arkadaşlar, “Valorant konusunda Türkiye Ofisi neler yaptı, öğrenelim” diyor.

Yeni organizasyonda Türkiye Ofisini Avrupa’ya yaklaştırdıklarını bildirdi:

- Avrupa Ofisi İngiltere’den yönetiliyor. Türkiye, aslında Avrupa’daki ofislerimize de örnek oluyor.

Türkiye’de 36 milyon kişi bilgisayar oyunu oynuyor

RIOT Games Uluslararası Ofislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Çolakoğlu, “League of Legends”ın Türkiye’de en çok oynanan PC oyunu olduğunu vurguladı:

- Mobil taraftaki oyuncu sayısı “League of Legends”i geçti.

Türkiye’deki oyuncu sayısına işaret etti:

- Türkiye’de bilgisayar oyunu oynayanlar 36 milyona ulaştı.

Oyun pazarının parasal büyüklüğüne dikkat çekti:

- Türkiye oyun pazarının 1 milyar dolara yakın bir büyüklüğü var.

Türkiye’den ilk unicorn’un oyun sektöründe çıkmasını doğal bulduğunu belirtip, ekledi:

- Peak Games’in ulaştığı değerden sonra oyun geliştirip benzeri değerlere ulaştırma çabaları arttı. Bu konuda daha profesyonel ve organize hareket edilmesinde fayda var.

Dünya oyun pazarı 180 milyar dolara çıkacak

RIOT Games Uluslararası Ofislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Çolakoğlu, dünya oyun pazarıyla ilgili verileri şöyle özetledi: