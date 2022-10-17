Dünya ekonomisi daralırken

Dünya ekonomisi yeni bir evreye giriyor. Yüksek enflasyon ve düşük büyüme, bu yeni halin en açık iki göstergesini oluşturuyor….

IMF‘nin Dünya Ekonomik Görünümü raporu, karaları bağlamasa da dünya için hakim tonun “gri” olacağının altını çiziyor. Dünya ticareti sınırlı artıyor. En ilginci gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasındaki farkın kapanmakta olması. Ancak Çin’in büyümesi topallıyor, Rusya eksi büyüme ile resmen “resesyon çağına” giriyor.

IMF raporunun tersyüz edilerek iyi okunması gerekiyor. Böyle yapıldığında 5 yeni eğilim öne çıkıyor:

Yeni bir tür Keynesçilik doğdu. Ancak bu kamu harcamalarını çığırından çıkarabilir.

Politikacının elindeki maliye politikası ile merkez bankalarının elindeki para politikası arasında bir “urgancı savaşı” başladı ve bu savaş sürecek. İpin nerede kopacağını kimse öngöremez.

Yüksek enflasyon egemen olacak. Yüzde 2 enflasyon hedefi “resmen” gömülecek.

Kredi ve üretme maliyeti yükselecek.

Yakın zamana dek var olan tüm varsayım ve öngörülerin değişmesi gerekiyor. Zira istikrar çağı yerini, bilinmezliklere bıraktı.

Görünen durum bu iken, pratik uygulama da bunu doğrulayacak adımlar atıyor. IMF üyesi 94 ülke, 2022‘de yurttaşına dönük gelir enjeksiyonu yaptı. Öte yandan BIS üyesi 38 ülkenin 32’si bu yıl politik faizleri yükseltti. Önlemlerin ilki kamu harcamasını arttırıyor, ikincisi ise enflasyonu önleme adına “küçülmeye” davetiye çıkarıyor. Her ikisi arasında bir uyum yok. Belki de bu belirsizliğin en iyi kanıtı. Rasgele adımlar bundan sonra sürekli denenecek.

IMF Raporu’nun söylemediği ya da kaçındığı 2 olgu var:

1-Savunma harcamaları artacak. NATO ülkeleri GSMH’nın %2’sini savunma için harcayacak.

2-Yaşlanan nüfus ekonomiler için bir yük doğuracak. 65 yaş üstü nüfus Japonya’da %50 ve İtalya, Almanya ve Fransa’da %40. Bu maliyetler kamu için bir yük olacak.

1980-2007 arası dönem için iktisatçılar, “Büyük Ilımlılık ve İtidal Çağı” derlerdi. “Ilımlılık” ortadan kalktığına göre artık her türden “aşırılık” yeni dönemde “normal” olarak nitelenmeyi hak ediyor, hazır olalım…

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünya bir yana, dünün işgal altındaki Vietnam’ı 150 milyar dolar teknoloji ürünü ihraç ediyor, ders alına…