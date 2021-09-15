Dünya ekonomisinde yeni dönem

Dünya ekonomisi yeni bir döneme giriyor. Enflasyondaki yükseliş, merkez bankalarını teşviklerden çıkış yapmaya zorluyor. New York Fed’in pazartesi günü açıkladığı raporda, tüketicilerin enflasyon beklentisi, verinin yayımlanmaya başladığı 2013’den beri görülen en yüksek seviye oldu. Euro bölgesindeki enflasyon beklentisi de (5-yıllık başa baş enflasyon) altı yılın zirvesinde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası geçen hafta, geçici de olsa, varlık alımlarının hızını azaltacağını belirtti. Fed tarafında mevzu, varlık alımlarında azaltım açıklamasının, gelecek hafta mı, kasımda mı olacağıdır. Yani Fed kararını verdi. Zamanlamayı tartışıyor. Para piyasaları, İngiltere’de Şubat 2022’de bir faiz artışı olabileceğini düşünüyor. Yanı sıra, İngiliz hükümeti artan sağlık harcamalarını finanse etmek için kurumlar vergisini artırmayı planlıyor. ABD’de Demokratlar, kurumlar vergisinin yüzde 21’den yüzde 26,5’e artırılmasını istiyorlar. Goldman Sachs, vergi oranının yüzde 25’e yükseltileceğini, bunun da S&P 500 endeksindeki kazançları 2022’de yüzde 5 azaltacağını öngörüyor. Görünen o ki dünyada para ve maliye politikaları sıkılaşacak. Teknoloji şirketlerine, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan gig ekonomisine yönelik regülasyonlar ve mahkeme kararları da arka arkaya geliyor. Bu şirketler son yıllarda diledikleri gibi at koşturdular. Önümüzdeki dönemin temalarından biri, denetimler ve cezalar olabilir.

Yukarıda vurguladığım enflasyon temel sorundur. Maliyet artışları nedeniyle uçuşa geçen üretici fiyatları daha çok baş ağrıtır. Üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçişkenlik boyut kazanabilir. Avrupa’da doğal gaz ve elektrik fiyatlarının geldiği seviyeler ortadadır. Kış yaklaşıyor. Isınma kaynaklı enerji talebi yüksek kalabilir. Geçen haftaki yazıda, fon yöneticilerinin enerji ürünleri için pozitif beklentilerini paylaşmıştım. Güncelleme yapalım. Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında, fonların alış-satış pozisyonları rasyosu 9,1’e 1 oldu. Fon yöneticileri, varyantlara rağmen, dünya ekonomisinde imalat sanayinin ve deniz taşımacılığının güçlü kalacağını düşünerek pozisyon alıyorlar.