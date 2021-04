Dünya Fikri Haklar Günü

26 Nisan biz Fikri Haklar Sektörü çalışanları için çok özel bir gün. “World Intellectual Property Day” olarak geçen bu gün Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı olarak bilinen WIPO tarafından fikri haklar için farkındalık yaratmak amacı ile 2000 yılından beri kutlanmak üzere belirlenmiş bir gündür. Bu konuda öneri Çin Delegasyonu tarafından 1999 yılında yapılmış. Ekim 1999 yılında ise WIPO, bu öneriyi onaylamış ve böylece 2000 yılından itibaren kutlanan özel bir gün haline getirmiştir.

26 Nisan Fikri Haklar Günü WIPO tarafından her yıl farklı bir tema ile kutlanmaktadır. Örneğin 2019 yılında “Fikri Mülkiyet ve Spor” teması, geçen yıl “Yeşil bir gelecek için yenilik yapın” teması kullanılmış ve her ülke bu temaya uygun etkinlikler yapmıştır. 2021 yılı teması ise KOBİ’lere yönelik belirlenmiştir.

İlgili tema ile WIPO, küçük ve orta ölçekli firmalara sunduğu katkılara vurguda bulunmak istemiştir. Nitekim gerçekten kuruluşundan bu yana küçük ve orta ölçekli firmalara gerek uluslararası başvurularda, gerek eğitimlerde gerekse ücretli olarak düzenlediği çeşitli etkinliklerde her zaman özel muamelede bulunmuş, ücret indirimleri yapmış ve bu tarz firmaları teşvik etmiştir. Ülkemizde de bu tarz firmaların fikri mülkiyet haklarını teşvik etmeye yönelik birçok destek programı bulunuyor. Ülkelerin gelişmesine katkı sağlayan mekanizmalar olarak genelde sermayesi yüksek, marka değeri yüksek olan büyük ölçekli şirketler anılmakta olsa da bugünün küçüğü yarının büyüğü olmalıdır. Bu sebeple küçük ve orta ölçekli firmalara sunulan katkılar, uzun vadede bu firmaların var olmalarını sağlamak, onların da Ar-Ge Merkezi kurmalarını ve faaliyette bulunmalarını ve küçük inovasyonlardan büyük buluşlara kadar firmalarını ve ülkelerini ileri taşıyacak faaliyetlerde bulunmaya çekinmemelerini sağlamak bakımından özel önem arz ediyor.

Tüm bu sebeplerle birçok ülkede özellikle patent başvuru ücretleri firmanın küçük ve orta ölçekli olması halinde çok daha indirimli olarak yapılıyor.

Peki bu senenin teması ile hangi çalışmalar yapılıyor biraz değinelim. WIPO, bu yılki teması nedeni ile web sitesine bir harita ekleyerek KOBİ’lere destek sunan kişi ve firmaların bilgilerini girebileceği bir form yaratmış (https://smesupportmap.wipo.int/post/submit) ve girilen bilgilere göre hangi ülkede bu destek veriliyor ise haritada işaretleme yapılması sağlanmıştır. Ayrıca ülkelere belirlediği temaya göre yapılabilecek etkinliklere dair bazı öneriler sunarak, yapılan etkinliklerin de kendi web sitesinde kayıt edilmesini sağlıyor. Bu tarz farkındalık hareketlerinin ülkelerde Fikri Hakların canlı hale gelmesini, bu yönde bilincin daha da artmasını ve özellikle WIPO üyesi ülkeler arasında bir sinerji sağlanmasına katkıda bulunduğu için oldukça faydalı görülüyor.

26 Nisan sebebi ile ülkemizde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Türk Patent ve Marka Kurumu organizasyonunda “Regional Seminaron Enhancing the Quality of IP Management in SMEs” adlı etkinlik online olarak düzenlendi. Etkinliğe Sanayi Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Habip Asan’ın İngilizce açılış konuşmaları ile başlandı. WIPO katılımcılarının da konuşmacı olarak yer aldığı bu etkinlikte, panel 1 kapsamında “KOBİ'ler için Uygun Fikri Mülkiyet Stratejilerinin Geliştirilmesi”, panel 2 kapsamında “KOBİ'ler için Yeni Hizmetlerin ve Araçların Tasarlanması” ve son panelde “Fikri Mülkiyet Stratejisi ve Fikri Mülkiyet Yönetimi üzerine KOBİ Örnek Olayları” konularına değinilmesi amaçlandı ve biz sektör çalışanları için oldukça keyifli ve verimli bir panel gerçekleştirildi.

Her özel günde olduğu gibi 26 Nisan için de, kutlamaların bir günle kalmaması, ülkemizde ve tüm dünyada aynı farkındalıkla faaliyetlere devam edilmesini temenni ediyoruz.