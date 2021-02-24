DÜNYA Gazetesi Türkiye’nin Lider Kadınları’nı ödüllendiriyor

Kadının iş gücüne katılımı, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik. Türkiye gibi gelişen ülkelerde istenilen refah düzeyine ulaşmanın yolu kadının hayatın her alanına dahil olmasından geçiyor.

McKinsey raporu, işin rakamsal tarafını net bir şekilde ortaya koyuyor: Kadınlar ekonomiye erkeklerle eşit oranda katılım sağlarlarsa, 2025 yılına kadar tüm dünyada Gayri Safi Milli Hasıla toplam 28 trilyon dolar büyüyecek.

Fakat işin bir de toplumsal tarafı var: Kadınların iş dünyasında aktif olarak yer alması yoksulluğun azalması, sürdürülebilirlik, çeşitlilik, inovasyon, iyi yönetişim gibi kazanımları da beraberinde getirecek.

Bugün Türkiye’de 15 yaş ve üzeri yaklaşık 31 milyon kadının sadece 8 milyonu istihdama katılıyor. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 16.6 seviyesinde. Tarım dışı genç kadın işsizliği ise yüzde 35’i aşıyor. Kadın girişimcilerin oranı ise yüzde 11 seviyesinde. Bu, 134 bin kadına denk geliyor.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından gerçekleştirilen “2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu” verilerine göre, 2020 yılında BİST Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 17. Tüm BİST şirketlerinin yalnızca 37’sinin yönetim kurulu başkanı kadın. Kadın CEO’ların oranı ise sadece yüzde 2,5.

Tablo iyi değil, ama olumlu yönde gelişme var. Bu gelişimin hız kazanması için, meslekleri “kadın işi” ve “erkek işi” olarak ayırmaktan vazgeçip, kadın ve erkeğin hayatın her alanına eşit katılımının önündeki engelleri iş birliği içinde kaldırmak gerekiyor. Yani, acil olarak “kırık basamakları ve cam tavanları” yok etmemiz lazım.

DÜNYA Gazetesi olarak, kadının ekonomik alanda güçlenmesini ve iş dünyasına eşit katılımını desteklemek, iş dünyasının başarılı kadınlarını duyurmak, onların başarılarının diğer kadınlara ilham olmasına aracılık etmek her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. İş insanı, girişimci, yönetici, akademisyen, bilim insanı kadınları sayfalarımıza taşıdık, onların toplumun sürdürülebilir kalkınması için vazgeçilmez önem taşıyan çalışmalarını anlattık.

Ve şimdi de, başarıları ile hepimize ilham veren, yaptıkları işlerle hem şirketlerinde hem de toplumda fark yaratan kadınları ve kadınların ekonomik kalkınmasına destek veren kurumları ödüllendirme zamanı.

1 Mart’ta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’in katılımı ile gerçekleşecek, açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın yapacağı “Kadınlar Nasıl Bir Ekonomi İstiyor?” panelinin ardından, “Türkiye’nin Kadın Liderleri"ni ödüllendireceğiz.

Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödül Töreni

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) stratejik ortaklığında, Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödül Töreni ile hedefimiz Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan kadınların başarı hikayelerine ayna tutmak, bu hikayeleri geniş kitlelere duyurmak, başarılı kadınları yetiştiren üniversiteleri, onları destekleyen şirketleri ve kadınlarla birlikte yürüyen erkekleri görünür kılmak.

Ödüllerimizi 13 kategoride dağıtacağız. Bunları; Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü; Yönetim Katına Yön Veren Kadın Ödülü; Rota Çizen Kadın CEO Ödülü; Parayı Yöneten Kadın Ödülü; Ezber Bozan Kadın Ödülü; Umut Vaat Eden Genç Kadın Ödülü; Kadınların Geleceğini Güçlendiren Üniversite Ödülleri (3 Ödül); Kadın Dostu Şirket Ödülü; Kadının Hayatına Değer Katan Proje Ödülü; Teknoloji İle Kadınlar İçin Fark Yaratan Şirket Ödülü; Kadının Dostu STK Ödülü; Pandemi ve Kadın Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü olarak belirledik.1 Mart saat 13.30’da başlayacak panelimizi saat 16.00’da Ödül Törenimiz izleyecek. Online olarak düzenlenecek ödül töreni ve panel, DÜNYA Gazetesi’nin tüm kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Ekonomiye katkı sağlayan kadın girişimcileri, şirketleri yöneten, kendilerine inanan, güvenen ve fark yaratan kadınları, kadının ekonomik güçlenmesini destekleyen herkesi ve her kurumu kadının ekonomik desteklenmesi sürecinde bizimle beraber yürümeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki, kadının ve erkeğin eşit katkılarla oluşturduğu ortak akla ulaşmadıkça, sürdürülebilir bir dünya yaratmamız mümkün olmayacak.

G(irls)20 Heyeti Başkanı Farah Mohamed’in dediği gibi, “Bugün dünya genelinde 3.5 milyar kadın yaşıyor. Dolayısıya dünyayı değiştirmenin 3.5 milyar yolu var.”

Gelin o yolları birlikte keşfedelim...

"Kadınlar Nasıl Bir Ekonomi İstiyor?" Paneli

DÜNYA Gazetesi olarak, tüm dünyanın çeşitliliğe, çok sesliliğe, kapsayıcılığa her zamandan daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödül Töreni öncesinde, kadının ekonomide ve sürdürülebilir kalkınma sürecinde üstlendiği rolü masaya yatıracağımız “Kadınlar Nasıl Bir Ekonomi İstiyor?” başlıklı bir panel gerçekleştireceğiz. Panel, “Kadınlar Ekonomiye Nasıl Güç Katacak?” ve “Sürdürülebilir Kalkınmada Kadının Rolü" başlıklı iki oturumdan oluşuyor.

“Kadınlar ekonomiye nasıl güç katacak” panelinin konuşmacıları Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, GE Türkiye CEO’su ve Genel Müdürü Canan Özsoy, Philip Morris /Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Farplas Group Yönetim Kurulu Başkanı/ARYA Kadın Yatırım Platformu kurucusu Ahu Serter Büyükkuşoğlu ve Suteks Group Yönetim Kurulu Başkanı/ Yanındayız Derneği Başkanı Nur Ger olacak.

“Sürdürülebilir kalkınmada kadının rolü” başlıklı oturumda ise; Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, UNESCO Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Erdem Oder, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, YKKD Başkanı Hande Yaşargil, Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) Başkanı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Aktar ve Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü’yü dinleyeceğiz.

Her iki panelin moderatörlüğünü ise Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası üstleniyor.