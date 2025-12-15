DÜNYA GAZETESİ’nde 100. yazı: Kripto paranın değişen yüzü

Bu hafta, başarılı yayın çizgi­sine sahip Dünya GAZETE­SI Grubundaki 100.yazımla siz değerli okurlarla buluşuyorum. Bu sürede kripto varlık ekosiste­mini her hafta farklı bir konu ve başlıkla ele aldım. Geriye dönüp baktığımızda, kripto varlıkların küresel finans sistemi içindeki konumunu değiştiren gelişme­lerle şekillendiğini görüyoruz. Şimdi, 100 yazıda kripto ekosis­teminde neler yaşandığına bir­likte bakalım.

Wall Street’in kapıları açılırken

Ocak 2024’te ABD’de spot Bit­coin ETF’lerinin onaylanması, kripto tarihinde bir kırılma nok­tasıydı. Bitcoin ilk kez gelenek­sel finansın ana yatırım kanal­larına doğrudan entegre oldu. Bu adım, erişimi kolaylaştırır­ken saklama, denetim ve şeffaf­lık standartlarını da yukarı ta­şıdı. Kısa süre sonra Ethereum ETF’lerinin devreye girmesiy­le birlikte, kripto varlıkların ku­rumsal yatırım yapılabilir sınıfa geçişi fiilen tamamlandı. Krip­to artık alternatif değil, sistemin bir parçasıydı.

Halving ve yeni arz dengesi

Nisan 2024’te gerçekleşen Bitcoin halving arz tarafındaki dinamikleri bir kez daha değiş­tirdi. Blok ödülünün yarıya düş­mesi, zaten sınırlı olan Bitcoin arzını daha da sıkılaştırdı. ET­F’ler aracılığıyla artan kurum­sal talep ile birleşen bu gelişme, piyasanın kısa vadeli spekülasyondan ziyade daha makro ve uzun vadeli bir fiyatla­ma rejimine yöneldiği­ni gösterdi.

Ethereum’da ölçeklenme ve altyapı dönüşümü

Ethereum cephesin­de 2024’te devreye alınan Den­cun güncellemesi, özellikle La­yer-2 ağlarında işlem maliyetle­rini ciddi biçimde aşağı çekti. Bu adımı, Fusaka güncellemesi iz­ledi. Artık ağın verimliliği, doğ­rulayıcı deneyimi ve uzun va­deli ölçeklenme hedefleri daha sağlam bir zemine oturdu. Ethe­reum bu dönemde yalnızca bir kripto varlık değil, küresel dijital finansın temel altyapılarından biri olduğunu kanıtladı.

Trump dönemi ve ABD’nin stratejik yön değişimi

15 Ocak 2024’ten bu yana ge­çen 100 haftalık süreçte en dik­kat çekici gelişmelerinden biri, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı olarak göreve başlama­sı oldu. Seçim sürecinde krip­to varlıklara verdiği açık destek, göreve geldikten sonra daha net politikalara dönüştü. ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi oluştur­ma yaklaşımı, Bitcoin’i yalnızca bir yatırım aracı değil, dijital ça­ğın yeni rezerv varlıklarından bi­ri olarak konumlandırdı. Bu yak­laşım, küresel ölçekte devletle­rin kripto varlıklara bakışını da etkiledi.

ABD’de GENIUS Act ve ETF’ler, Avrupa’da MICA düzenlemeleri

ABD’de düzenlemelerde GE­NIUS Act önemli bir dönüm noktası oldu; dijital varlıkların sınıflandırılması, stablecoin’le­rin ihraç ve rezerv yapıları ile pi­yasa aktörlerinin sorumlulukla­rı konusunda netlik getirdi. GE­NIUS Act ile birlikte baskılayıcı olmayan inovasyonu denetimle birlikte büyütmeyi hedefleyen bir yaklaşımı benimsedi.

Bitcoin ve Ethereum ETF’leri­nin ardından, 2025 itibariyle alt­coin ETF’lerinin piyasaya sürül­mesi kripto ekosisteminde yeni bir evreyi başlattı. Solana, XRP, Litecoin, Dogecoin ve HBAR gi­bi projelere dayalı ETF ürünle­ri, yatırımcılara daha geniş bir kripto evrenine regüle edilmiş kanallar üzerinden erişim sağla­dı. Bu gelişme, altcoin piyasasın­da seçiciliği artırırken, güçlü alt­yapı ve kullanım senaryosu olan projeleri öne çıkardı.

MiCA, AB’de kripto piyasaları için hukuki çerçeveyi oluşturdu. Lisanslama, saklama, rezerv ye­terliliği ve tüketici koruması gi­bi alanlarda getirilen standartlar sektöre güveni artırdı.

Kurumsal hazinelerde kripto varlıklar

Bu 100 hafta, Bitcoin ve Ethe­reum’un şirket bilançolarında kalıcı bir yer edinmeye başladı­ğı bir dönem oldu. Halka açık şir­ketler, fonlar, eyaletler, ülkeler ve kamuya yakın yapılar, krip­to varlıkları uzun vadeli değer saklama ve stratejik rezerv ara­cı olarak konumlandırdı. Bitco­in “dijital altın” anlatısını güç­lendirirken, Ethereum ve seçi­li altcoin’ler teknoloji ve altyapı yatırımı perspektifiyle değerlen­dirildi.

Spekülasyondan sistemsel yapıya geçiş

Memecoin dalgaları piyasa psi­kolojisini yansıtsa da tokenizas­yon ve gerçek dünya varlıkları kriptonun ekonomik değer üret­me gücünü ortaya koydu.

100 haftada gördük ki; kripto pi­yasası sadece büyümedi, aynı za­manda olgunlaştı. Regülasyon, ku­rumsal katılım ve teknolojik alt­yapı artık ekosistemin ayrılmaz parçaları. Önümüzdeki dönemde kazananlar, kısa vadeli dalgalan­maların ötesini gören, uyum ve teknolojiye yatırım yapanlar ola­cak. Biz de bu dönüşümün merke­zinde olacağız, sistemi doğru oku­yarak sorumluluk bilinciyle şekil­lendirmeyi sürdüreceğiz.