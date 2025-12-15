DÜNYA GAZETESİ’nde 100. yazı: Kripto paranın değişen yüzü
Bu hafta, başarılı yayın çizgisine sahip Dünya GAZETESI Grubundaki 100.yazımla siz değerli okurlarla buluşuyorum. Bu sürede kripto varlık ekosistemini her hafta farklı bir konu ve başlıkla ele aldım. Geriye dönüp baktığımızda, kripto varlıkların küresel finans sistemi içindeki konumunu değiştiren gelişmelerle şekillendiğini görüyoruz. Şimdi, 100 yazıda kripto ekosisteminde neler yaşandığına birlikte bakalım.
Wall Street’in kapıları açılırken
Ocak 2024’te ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, kripto tarihinde bir kırılma noktasıydı. Bitcoin ilk kez geleneksel finansın ana yatırım kanallarına doğrudan entegre oldu. Bu adım, erişimi kolaylaştırırken saklama, denetim ve şeffaflık standartlarını da yukarı taşıdı. Kısa süre sonra Ethereum ETF’lerinin devreye girmesiyle birlikte, kripto varlıkların kurumsal yatırım yapılabilir sınıfa geçişi fiilen tamamlandı. Kripto artık alternatif değil, sistemin bir parçasıydı.
Halving ve yeni arz dengesi
Nisan 2024’te gerçekleşen Bitcoin halving arz tarafındaki dinamikleri bir kez daha değiştirdi. Blok ödülünün yarıya düşmesi, zaten sınırlı olan Bitcoin arzını daha da sıkılaştırdı. ETF’ler aracılığıyla artan kurumsal talep ile birleşen bu gelişme, piyasanın kısa vadeli spekülasyondan ziyade daha makro ve uzun vadeli bir fiyatlama rejimine yöneldiğini gösterdi.
Ethereum’da ölçeklenme ve altyapı dönüşümü
Ethereum cephesinde 2024’te devreye alınan Dencun güncellemesi, özellikle Layer-2 ağlarında işlem maliyetlerini ciddi biçimde aşağı çekti. Bu adımı, Fusaka güncellemesi izledi. Artık ağın verimliliği, doğrulayıcı deneyimi ve uzun vadeli ölçeklenme hedefleri daha sağlam bir zemine oturdu. Ethereum bu dönemde yalnızca bir kripto varlık değil, küresel dijital finansın temel altyapılarından biri olduğunu kanıtladı.
Trump dönemi ve ABD’nin stratejik yön değişimi
15 Ocak 2024’ten bu yana geçen 100 haftalık süreçte en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı olarak göreve başlaması oldu. Seçim sürecinde kripto varlıklara verdiği açık destek, göreve geldikten sonra daha net politikalara dönüştü. ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi oluşturma yaklaşımı, Bitcoin’i yalnızca bir yatırım aracı değil, dijital çağın yeni rezerv varlıklarından biri olarak konumlandırdı. Bu yaklaşım, küresel ölçekte devletlerin kripto varlıklara bakışını da etkiledi.
ABD’de GENIUS Act ve ETF’ler, Avrupa’da MICA düzenlemeleri
ABD’de düzenlemelerde GENIUS Act önemli bir dönüm noktası oldu; dijital varlıkların sınıflandırılması, stablecoin’lerin ihraç ve rezerv yapıları ile piyasa aktörlerinin sorumlulukları konusunda netlik getirdi. GENIUS Act ile birlikte baskılayıcı olmayan inovasyonu denetimle birlikte büyütmeyi hedefleyen bir yaklaşımı benimsedi.
Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin ardından, 2025 itibariyle altcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesi kripto ekosisteminde yeni bir evreyi başlattı. Solana, XRP, Litecoin, Dogecoin ve HBAR gibi projelere dayalı ETF ürünleri, yatırımcılara daha geniş bir kripto evrenine regüle edilmiş kanallar üzerinden erişim sağladı. Bu gelişme, altcoin piyasasında seçiciliği artırırken, güçlü altyapı ve kullanım senaryosu olan projeleri öne çıkardı.
MiCA, AB’de kripto piyasaları için hukuki çerçeveyi oluşturdu. Lisanslama, saklama, rezerv yeterliliği ve tüketici koruması gibi alanlarda getirilen standartlar sektöre güveni artırdı.
Kurumsal hazinelerde kripto varlıklar
Bu 100 hafta, Bitcoin ve Ethereum’un şirket bilançolarında kalıcı bir yer edinmeye başladığı bir dönem oldu. Halka açık şirketler, fonlar, eyaletler, ülkeler ve kamuya yakın yapılar, kripto varlıkları uzun vadeli değer saklama ve stratejik rezerv aracı olarak konumlandırdı. Bitcoin “dijital altın” anlatısını güçlendirirken, Ethereum ve seçili altcoin’ler teknoloji ve altyapı yatırımı perspektifiyle değerlendirildi.
Spekülasyondan sistemsel yapıya geçiş
Memecoin dalgaları piyasa psikolojisini yansıtsa da tokenizasyon ve gerçek dünya varlıkları kriptonun ekonomik değer üretme gücünü ortaya koydu.
100 haftada gördük ki; kripto piyasası sadece büyümedi, aynı zamanda olgunlaştı. Regülasyon, kurumsal katılım ve teknolojik altyapı artık ekosistemin ayrılmaz parçaları. Önümüzdeki dönemde kazananlar, kısa vadeli dalgalanmaların ötesini gören, uyum ve teknolojiye yatırım yapanlar olacak. Biz de bu dönüşümün merkezinde olacağız, sistemi doğru okuyarak sorumluluk bilinciyle şekillendirmeyi sürdüreceğiz.
