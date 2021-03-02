DÜNYA gazetesine 41 kere maşallah…

41 yıldır başarılı ve sağlıklı bir gelişme göstererek bugünlere ulaşan, kurucusu Nezih Demirkent’in sağlam temeller üzerine inşa ettiği DÜNYA gazetesinin 41. yaşını “41 kere Maşallah” sözüyle kutluyorum.

Güzel bir halk sözümüz vardır. Sağlıklı ve başarılı kişiler karşısında “41 kare maşallah” deriz. 41 yıldır başarılı ve sağlıklı bir gelişme göstererek kutlayan Nezih Demirkent’i sağlam temeller üzerine kurduğu ve geliştirdiği DÜNYA gazetesinin 41. yaşını “41 kere Maşallah” sözüyle kutlamak istiyorum.

Bu 41 yılın başarısında 1981 yılında ülkemizde yaşanmamış bir gazete örneği, ekonomi gazetesi temelleri Demirkent tarafından titizlikle atıldı. Bu temeller üzerine kurulan yapı o günden bu yana değişikliklere ayak uydurarak, engelleri aşarak, basındaki “Okura saygı, okurla diyalog esasını terk etmeden yoluna devam edip gelişerek bu günlere geldi. Oysa yol engelliydi. 1994 ve 1997, 2001 ile 2008 ve son olarak 2019 yıllarında 5 kriz yaşanmasına karşın okuruyla sıcak bağı nedeniyle DÜNYA gazetesi bu kriz dönemlerini aşarak yoluna devam etti-ediyor”.

Demirkent “Anadolu iş dünyası dostu” gazetesinin sahipliğine Hürriyet Gazetesi Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldığı dönemde tazminatını ortaya koyarak başladı. Cahit Tüzel dönemindeki küçük tirajlı gazetenin ekonomi alanına girmesini de o önermişti. Gazetenin yönetimini devraldığında önünde net bir tayin edecek örnek yoktu. Kendi yolunu kendi açtı. Tarafsızlık ilkesine dayanan haber ve yorumculuk kaynakları üzerine okurun yönlendirmesine önem veren bir model geliştirdi. Bu model ekonomiye dayanan modeldi. Okurla sıkı bir bağ oluşturulmasını gözeten, bu yol okur tarafından sahiplenilmesine yol açtı. Anadolu’daki küçük sanayicinin sesini de büyük holdinglerin sesi ve taleplerini de açıklıkla Ankara merkezinde ekonomi yönetimine duyurmayı sağladı.

Bunun Anadolu kentlerinde örgütlenerek, bürolar kurarak buna süreklilik kazandırdı. Kamudan açıklaması düşünülenleri ve kamudan aldığı kararları açık ve kolay anlaşılır bir seviyede gazetesinin sütunlarına aktararak okurlarını bunlardan haberdar etti. Buna dünyada ekonomi dünyasının gelişmelerinin ve yeniliklerinin haberlerini de ekledi.

Sektörler ve Anadolu kent ekleri ile bütünsel ve sürdürülebilir bir ilişkiler ağı geliştirdi. Anadolu kentlerinde düzenlediği toplantılarla yüz yüze ilişkiler ağını sağladı.

Ben bu 41 yıllık serüvene 13. yılında 1994’te dahil oldum. 27 yılını birlikte yaşayarak yer aldım.

Nezih Demirkent bana görev verdikten sonra bütün DÜNYA çalışanları gibi benimde onun ilkelerini özümseyerek hizmet etmemi sağladı. DÜNYA sürekli olarak Demirkent’in ilkelerini özümsemiş, çalışanları kendi işinde yetiştirdi-yetiştirmeye devam etmektedir.

2001 yılında Demirkent’in aramızdan ayrılması sonrası kızı Didem Demirkent’in yönetiminde aynı temel üzerine süren yayıncılığını DÜNYA bugün çalışanlarının sahipliğinde Hakan Güldağ’ın yönetimi altında yine aynı ilkeler doğrultusunda sürdürüyor.

Onun için ben aşılan engellerle Demirkent’in kurduğu temeller üzerinde devam eden DÜNYA’ya yaygın halk sözüyle ‘41. yaşında 41 kere Maşallah’ deyip ona nice 41 yıllar diliyorum.

Ekonomi hayatımıza ve iş dünyamıza uzun süre fayda ve hizmetlerine okurlarının yol göstericiliği ile devam edeceğine inanıyorum.

Kurucumuz Nezih Demirkent’i rahmet, minnet ve özlemle anıyorum…