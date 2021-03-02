DÜNYA gibi bir eseri çalışanlarına emanet etti

DÜNYA Gazetesi’nde rahmetli Nezih Demirkent ile birlikte çalışma fırsatını bulduğum günlerde Türk basınının kazanımlarını anlatmak çok zor.

Ancak kendisini tanıdığım ve beraber çalışmaya başladığım tarihten itibaren öğrendiklerim ile yine birlikte çalışırken çalışanlarına verdiği değer ve gösterdiği ilgi kanımca “DÜNYA” gibi bir eseri çalışanlarına emanet etmiştir.

Bugün “DÜNYA’nın” varlığını ve geçmişini anlatmak ayrı bir çalışmayı gerektirir.

Kendisini unutmak mümkün değil.

Not: 02 Mart 1989 tarihinde tarafıma gönderdiği plaketin fotoğrafını ekte (ve aşağıda) bulabilirsiniz.