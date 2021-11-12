“Dünya kupasının jandarmalığını niye Türkiye üstleniyor?“

Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası organizasyonunun güvenliği Türk Çevik Kuvvet polisi tarafından sağlanacak.

Haziran ayından Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen Türkiye ile Katar arasında “Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubu” önceki gün Genel Kurul gündemine geldi.

“Katar’ın bölgede yarattığı riski polisimizin omuzlarına yüklüyorsunuz” sözleriyle yasa teklifini eleştiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Katar’ın izlediği politikaların yarattığı tüm risk ve tehditleri bizim göz bebeğimiz emniyet güçlerimizin, askerimizin omzuna yıkamazsınız. İstenirse polisi gelsin, eğitelim ama ‘Katar'la aramız iyi, katar katar para geliyor’ diye Dünya Kupası’nın jandarmalığını üstlenmenin vebali büyük olur. Her tarafa çekilebilecek bir niyet beyanının arkasına sığınarak Katar'daki Dünya Kupası'nın jandarmalığını yapmaya göndereceğiniz polisimizin, askerimizin kılına zarar gelirse bunun hesabını bu millete veremezsiniz” dedi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ise IŞİD’in 2014 yılında Katar'ı tehdit ederek 2022 Dünya Kupası için adaylıktan çekilmesini istediğini hatırlatarak, “Bugün IŞİD tehdidi geçmişteki düzeyinde olmasa dahi sürmektedir ve ciddiye alınması gerekir. Güvenlik güçlerimiz, Türkiye'ye getirisi olmayan bir Dünya Kupası organizasyonu kapsamında göz göre göre IŞİD ya da başka bir örgütün saldırısı riski altına sokuluyor. Böyle bir risk almamızın ulusal çıkarlarımız ve millî güvenliğimiz açısından ne gibi bir gerekçesi olabilir? Böyle bir lüzumsuz riski göze almak hem Türkiye'nin itibarı açısından hem de oradaki görevlilerimizin zarar görmesi ihtimali bakımından çok yanlıştır” dedi.

“Asgari ücret iki dilim halinde tespit edilsin“

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk asgari ücretle çalışanların vergi ve kesintilerden muaf tutularak, asgari ücretin iki dilim halinde belirlenmesi için yasa teklifi verdiler. Parti Sözcüsü Koncuk, asgari ücret 2016 yılı öncesinde olduğu gibi altışar aylık dönemler halinde tespit edilmesi ve enflasyonun yapılan artışı geçebileceği dikkate alınarak enflasyon farkı ödemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, böylece asgari ücretli çalışanların enflasyon karşısında korunacağını söyledi.