DÜNYA Kütahya'da yeniden iş dünyasının masasında

Ekonomi gazeteciliğinin ilklerinden biri olarak DÜNYA, Anadolu’nun her köşesinden, iş insanlarının sesi olmaya, ilkeli habercilik yapmaya devam ediyor. Yolu DÜNYA’dan geçen, DÜNYA okulunda yetişmiş, gönül bağları, dostlukları hiç kopmamış gazetecilerin güç birliği ile Anadolu’daki yapılanmasını sürdürüyor.

81 ilimizdeki ekonomik ve ticari faaliyetleri, yatırımları, üretimi, istihdamı, ihracatı, büyümeyi, gelişmeyi, araştırmacı gazetecilik anlayışı ve tarafsızlık ilkesiyle ortaya koyarak, bu çabalara katkıda bulunmak.

Yeni Bölge Temsilciliğimiz bünyesinde Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar bulunuyor. Tarihi, kültürü, ekonomisi, sektörleri, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile birbirine çok yakın bu üç kentin ekonomisine katkı sağlayan kamu ve özel sektör teşebbüslerinin faaliyetlerini, sektörlerin sorunlarını, başarılarını, bölge ve ülke ekonomisi adına sundukları çözüm önerilerini, taleplerini DÜNYA sayfaları aracılığıyla ülke gündemine taşımaya gayret edeceğiz. Bu haftadan itibaren, sayısız zenginliğe ev sahipliği yapan Kütahya’nın, iş ve ekonomi dünyasının nabzını tutmak için buradayız. KOBİ’lerden büyük ölçekli işletmelere, seramikten tekstile, otomotivden inşaata, tarımdan hizmete, turizmden imalata kadar Kütahya ekonomisinin büyümesine katkı sunan sanayici ve ticaret erbabının, Türkiye’de ve dünyada sesi olmayı hedefliyoruz. Zor bir dönemden geçen dünya ve ülke ekonomisinin toparlanması zaman alacaktır. Ancak, yaşanan her kriz sonrasında büyük bir azimle yeniden ayağa kalkan, adeta şahlanan, yatırıma, istihdama, ihracata ve büyüme odaklanan Anadolu’daki sanayici ve iş insanlarımızın gücüne inanıyoruz. Bu dönemde, Anadolu’nun her şehrinden, ilçesinden, köyünden kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla başarılı girişimcilerimiz, üretimden vazgeçmeyen çiftçilerimiz, yurt içinde ve yurt dışında büyümek, devler arenasından pay almak için inatla yatırım yapan sanayicilerimiz ve iş insanlarımız için Kütahya’dayız. Hem de bu sefer sadece dijital olarak değil, matbu olarak da iş dünyasının masasında olacağız.

DÜNYA Gazetesi, Anadolu’nun gücünü, okurlarıyla Kütahya’dan buluşturmaya devam edecek. Ben de bu şehrin temsilcisi olarak Kütahya'nın gündemini ülke gündemine taşıyacağım. Bir kez daha Kütahya’ya merhaba.