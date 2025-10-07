Dünya nereye gidiyor?

Tarihin hiçbir döneminde bu kadar hız­lı bir değişim yaşanmadı desem doğ­ru olur sanırım. Teknoloji, iklim, ekonomi ve toplum aynı anda evriliyor ve bu dönü­şüm ile bir yerlere sürükleniyoruz. İnsan­lık, önemli bir sınav veriyor.

İnsanı değiştiren teknoloji

Teknoloji insanı yeniden tanımlıyor. Ya­pay zekâ (YZ), düşünme biçimini kökten değiştiriyor. İnsan zekâsının yaratıcılıkla, sezgiyle ve dil gücüyle kurduğu sınırları fi­ilen aşıyor. Sağlıktan hukuka ve karar des­tek sistemlerine kadar her alanda değişim oluyor. YZ yatırımları 1,3 trilyon dolara ulaşırken, 2030’a kadar ekonomiye 15 tril­yon dolar katkı bekleniyor. İnsan, artık bil­gi üreticisi olmaktan çok bilgiyle etkileşime giren varlık haline geliyor. Yani teknoloji, insanın doğasını sessizce yeniden yazıyor.

Yeni ekonomi düzeni

Dünyanın yeni enerjisi veri. En değerli şir­ketler veri, algoritma ve yapay zekâ ekonomisi­nin merkezindeler. Tek bir çip birçok ülkenin yıllık ihracatından fazla katma değer oluştu­ruyor. Kripto varlıklar artık finansal araç ol­maktan öte, ülkelerin rezerv stratejilerinde, şirket bilançolarında ve yatırım portföylerin­de. Sermaye maddi olmaktan çıkıp dijital ve soyut hale dönüşüyor. Yeni ekonomi veri ege­men algoritmik düzene doğru gidiyor.

Gezegenin çığlıkları

Gezegenimiz iklimsel değişim çığlıkla­rıyla buyarıyor. 1850’den bu yana en sıcak yıl 2024 oldu. Grönland buzulları her yıl or­talama 266 milyar ton eriyor, küresel deniz seviyesini de yılda ~0.8 mm yükseltiyor.

3 milyar insan su stresi altında yaşıyor ve su kıtlığı çekiyor. Geleceğin savaşları su, gı­da ve enerji ekseninde şekilleniyor. Ülkeler arası su anlaşmazlıkları had safada.

Yeşil dönüşüm adıyla yeni bir paradig­ma ve “sürdürülebilirlik ekonomisi”. Yeşil enerji yatırımlarının küresel toplamı tril­yon dolar eşiğini aşıyor.

Tarım da yeni bir “stratejik silah”, gıda da jeopolitik güç unsuru. Afrika ve Asya’da­ki milyonlar gıda kriziyle yüz yüze kaldılar. Her beş saniyede bir çocuk yetersiz beslen­me sonucu yaşamını yitiriyor.

Enerjide de Avrupa, Rus gazına bağımlı­lığını azaltmak için yeşil enerjiye geçiş hızı­nı artırıyor. Körfez ülkeleri, güneş ve hid­rojen yatırımlarıyla petrol sonrası döne­min hazırlığını yapıyor.

Teknolojide yeni güç mücadelesi savaş­ları sürüyor. Çip üretimi, yapay zekâ ve si­ber güvenlik, küresel hegemonyanın yeni araçları. ABD-Çin çip savaşı. Çin çip üreti­mine 300 milyar dolar bütçe ayırıyor.

Veri egemenliği konusunda da AB ve bir­çok ülke veri yerelleştirmeyi sıkılaştırıcı regülasyonları hayata geçiriyor.

Global siber suç maliyeti 10 trilyon doları aşıyor. Saldırılar, devletler ve şir­ketler için varoluşsal bir tehdit. FBI 2024 raporunda 16 milyar dolarlık kayıplardan bahsediliyor. Veri ihlali maliyeti artmaya devam ediyor.

Toplumun DNA’sındaki değişim ve İnsanlığın anlam arayışı

Dijital Nesillerin Çağını yaşıyoruz. Top­lumun DNA’sı Değişiyor. İnsan, kendisini tanımlamakta zorlanıyor.

Z ve Alfa kuşakları, fiziksel sınırları de­ğil, ağ bağlantılarını yaşıyor. %70’i “fizik­sel bir ofiste çalışmak istemiyor, sınırsız ve dijital kimliğe dayalı bir yaşam biçimi istiyorlar. “Influencer ekonomisi” yeni bir gelir modeli, yeni bir sınıf. Bir devlet açık­lamasından fazla etki oluşturup, bir profe­sörden fazla gelir elde edebiliyorlar. Otori­te kavramı, emek tanımı ve başarı ölçütleri­ni temelden değiştiren bir tablo oluşuyor. Gücün kaynağı ise bilgiye değil, dijital etki­ye dayanıyor. Bir yandan dezenformasyon ve kutuplaşma riskini de artırıyor. İnsani bağlar zayıflıyor, yalnızlık hissi artıyor.

Bilgiye ulaşmak kolay ama anlam üretmek zorlaşıyor. Algoritmalar düşünebilir hale geliyor ama hissedemiyorlar. Neyi tükete­ceğimizi belirliyor, ama neyi değerli bulaca­ğımıza karar veremiyorlar. Empati, yaratı­cılık, sezgi, vicdan gibi insana özgü alanlar, yeni dünyanın “üst becerileri” olacak gibi. Teknoloji, düşünme kapasitemizi artırır­ken, hissetme yetimizi köreltme olasılığı da korkutuyor. İnsanlık bir nevi sınav veriyor.

Son söz: Ya teknolojinin nesnesi olmak ya da teknolojiyi insanlığın hizmetine su­nan bilge özne olarak kalmak.