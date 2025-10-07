Dünya nereye gidiyor?
Tarihin hiçbir döneminde bu kadar hızlı bir değişim yaşanmadı desem doğru olur sanırım. Teknoloji, iklim, ekonomi ve toplum aynı anda evriliyor ve bu dönüşüm ile bir yerlere sürükleniyoruz. İnsanlık, önemli bir sınav veriyor.
İnsanı değiştiren teknoloji
Teknoloji insanı yeniden tanımlıyor. Yapay zekâ (YZ), düşünme biçimini kökten değiştiriyor. İnsan zekâsının yaratıcılıkla, sezgiyle ve dil gücüyle kurduğu sınırları fiilen aşıyor. Sağlıktan hukuka ve karar destek sistemlerine kadar her alanda değişim oluyor. YZ yatırımları 1,3 trilyon dolara ulaşırken, 2030’a kadar ekonomiye 15 trilyon dolar katkı bekleniyor. İnsan, artık bilgi üreticisi olmaktan çok bilgiyle etkileşime giren varlık haline geliyor. Yani teknoloji, insanın doğasını sessizce yeniden yazıyor.
Yeni ekonomi düzeni
Dünyanın yeni enerjisi veri. En değerli şirketler veri, algoritma ve yapay zekâ ekonomisinin merkezindeler. Tek bir çip birçok ülkenin yıllık ihracatından fazla katma değer oluşturuyor. Kripto varlıklar artık finansal araç olmaktan öte, ülkelerin rezerv stratejilerinde, şirket bilançolarında ve yatırım portföylerinde. Sermaye maddi olmaktan çıkıp dijital ve soyut hale dönüşüyor. Yeni ekonomi veri egemen algoritmik düzene doğru gidiyor.
Gezegenin çığlıkları
Gezegenimiz iklimsel değişim çığlıklarıyla buyarıyor. 1850’den bu yana en sıcak yıl 2024 oldu. Grönland buzulları her yıl ortalama 266 milyar ton eriyor, küresel deniz seviyesini de yılda ~0.8 mm yükseltiyor.
3 milyar insan su stresi altında yaşıyor ve su kıtlığı çekiyor. Geleceğin savaşları su, gıda ve enerji ekseninde şekilleniyor. Ülkeler arası su anlaşmazlıkları had safada.
Yeşil dönüşüm adıyla yeni bir paradigma ve “sürdürülebilirlik ekonomisi”. Yeşil enerji yatırımlarının küresel toplamı trilyon dolar eşiğini aşıyor.
Tarım da yeni bir “stratejik silah”, gıda da jeopolitik güç unsuru. Afrika ve Asya’daki milyonlar gıda kriziyle yüz yüze kaldılar. Her beş saniyede bir çocuk yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitiriyor.
Enerjide de Avrupa, Rus gazına bağımlılığını azaltmak için yeşil enerjiye geçiş hızını artırıyor. Körfez ülkeleri, güneş ve hidrojen yatırımlarıyla petrol sonrası dönemin hazırlığını yapıyor.
Teknolojide yeni güç mücadelesi savaşları sürüyor. Çip üretimi, yapay zekâ ve siber güvenlik, küresel hegemonyanın yeni araçları. ABD-Çin çip savaşı. Çin çip üretimine 300 milyar dolar bütçe ayırıyor.
Veri egemenliği konusunda da AB ve birçok ülke veri yerelleştirmeyi sıkılaştırıcı regülasyonları hayata geçiriyor.
Global siber suç maliyeti 10 trilyon doları aşıyor. Saldırılar, devletler ve şirketler için varoluşsal bir tehdit. FBI 2024 raporunda 16 milyar dolarlık kayıplardan bahsediliyor. Veri ihlali maliyeti artmaya devam ediyor.
Toplumun DNA’sındaki değişim ve İnsanlığın anlam arayışı
Dijital Nesillerin Çağını yaşıyoruz. Toplumun DNA’sı Değişiyor. İnsan, kendisini tanımlamakta zorlanıyor.
Z ve Alfa kuşakları, fiziksel sınırları değil, ağ bağlantılarını yaşıyor. %70’i “fiziksel bir ofiste çalışmak istemiyor, sınırsız ve dijital kimliğe dayalı bir yaşam biçimi istiyorlar. “Influencer ekonomisi” yeni bir gelir modeli, yeni bir sınıf. Bir devlet açıklamasından fazla etki oluşturup, bir profesörden fazla gelir elde edebiliyorlar. Otorite kavramı, emek tanımı ve başarı ölçütlerini temelden değiştiren bir tablo oluşuyor. Gücün kaynağı ise bilgiye değil, dijital etkiye dayanıyor. Bir yandan dezenformasyon ve kutuplaşma riskini de artırıyor. İnsani bağlar zayıflıyor, yalnızlık hissi artıyor.
Bilgiye ulaşmak kolay ama anlam üretmek zorlaşıyor. Algoritmalar düşünebilir hale geliyor ama hissedemiyorlar. Neyi tüketeceğimizi belirliyor, ama neyi değerli bulacağımıza karar veremiyorlar. Empati, yaratıcılık, sezgi, vicdan gibi insana özgü alanlar, yeni dünyanın “üst becerileri” olacak gibi. Teknoloji, düşünme kapasitemizi artırırken, hissetme yetimizi köreltme olasılığı da korkutuyor. İnsanlık bir nevi sınav veriyor.
Son söz: Ya teknolojinin nesnesi olmak ya da teknolojiyi insanlığın hizmetine sunan bilge özne olarak kalmak.
