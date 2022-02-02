Dünya siyasetinde yeni değerler öne çıkıyor

Şili, Almanya ve İsveç’te iktidara gelen hükümetlerin politikaları Türkiye için de bir motivasyon olabilir. Daha demokrat, daha üretici, daha yaratıcı bir toplum için harekete geçmeliyiz.

Dünyanın öbür ucunda, Latin Amerika ülkesi Şili’de 35 yaşındaki eski öğrenci lideri Gabriel Baric‘in faşist rakibini yüzde 56 oyla alt etmesinin ardından gözler nasıl bir yönetim modeli oluşturacağı konusuna çevrildi. ABD‘nin arka bahçesinde yer alan Şili’nin yeni lideri yeni demokratik içerikli bir katılımcı anayasa getireceklerini vadediyor. Yeşil ekonomiye önem vereceğini, emeklilik sisteminde değişiklik, sağlık hizmetlerinde iyileşme yapacağını, haftalık 40 saatlik çalışma uygulamasına gideceğini, konuşmaktan çok dinleyeceğini, amacının ailelerin refahını artırmak olduğunu vadederek, yeni bir yönetim modeli sunuyor.

Almanya’da Merkel sonrası “trafik ışıkları“ koalisyonuyla iktidara gelen Olaf Scholz başkanlığındaki 9 erkek 8 kadın bakanın oluşturduğu hükümetin 177 sayfalık koalisyon sözleşme protokolünde yer alan “daha fazla cesaret, adalet, özgürlük ve sürdürülebilirlik için ittifak” ilkesiyle hareket edeceklerini ortaya koydular. Kira sorununun çözümü için 2029’a kadar 400 bin yeni konut yapımını sürdüreceklerini belirtiyorlar.

İsveç’in yeni başbakanı Magdelena Andersen, bütün Avrupa ülkelerinde sorun olan, İsveç’te de 60 milyar Euro’nun yurt çıkışına neden olan vergi cennetlerine karşı düzenleme yapılacağını, sağlık, yeşil ekonomi ve eğitimde iyileştirici projeleri devreye sokacaklarını, göçmenlerin yerleşim ve istihdamı konusundaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına çalışılacaklarını açıklıyor.

Dünyada birçok ülkede daha sağlıklı demokrasi, eşitlikçilik, yeni değerlere ayak uydurulması yolunda adımlar atılıyor Şili, Almanya ve İsveç’ten verdiğim örnekler bunların çok küçük kısmı.

Bizim bu değişimleri izleyerek her alanda yeni politikalar geliştiren adımlar atarak, daha demokrat, daha üretici, daha yaratıcı, toplumumuzun refahını artıracak düzenlemeleri hayata geçirmemiz gerekiyor.

Dünyadaki gelişmelerin, her ülkeye olduğu gibi bize de yeni yollar gösterip yeni olanaklar sunduğunu unutmamalıyız…

GÜNÜN NOTU:

Oxfam dünyadaki milyarder servetinin son 19 ayda geçmiş 10 yıldan daha fazla büyüdüğünü, her 30 dakikada 1 milyarder ve 160 milyon yoksul oluştuğunu açıkladı.