Dünya ticareti neler söylüyor?

Dünya Ticaret Örgütü (WHO) genel müdürü Dr. N. Okonjo-İweala, engelsiz bir dünya ticaretinden yana umutlu, ancak zaman tanınmasını istiyor…

Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) genel müdürü, ‘’Dünya ticaretinde sorunlar kolay oluşuyor ama çözümler zaman alıcıdır‘’ diyor. Dr. N. Okonjo-İweala, Nijerya’nın eski Maliye Bakanı ve saygın bir iktisatçı. Mülakatı yapan Prof. Anne O. Kreuger, eski IMF bir üst yöneticisi ve onu 80’li yıllarda Türkiye’ye kök söktüren müzakerelerinden tanıyoruz.

WTO Genel Müdürü ‘nün mülakatında öne çıkan 6 nokta var:

1-WTO’nun 164 üyeden oluşan bakanlar zirvesi Haziran ‘da toplandı ve dünya genelinde var olan tüm anlaşmaların geçerli ve işler olduğunu “teyit” etti.

2- DSM adlı “Sorun Giderme Mekanizması“ ABD‘nin yargıç atamasını bloke etmesi nedeniyle çalışmıyor(du). Ancak bu konuda ABD ikna edildi, taraflar gelecek yıla dek (2024) işleyen bir sistemin kurgulanmasında oydaştı.

3-Dijital ticaretin artması WTO‘nun önemini azaltmadı, bilakis arttırdı. Dünya ticaretinin %75‘i WTO gözetiminde yapılıyor. İTA (Enformasyon Teknolojileri Anlaşması), yine WTO şemsiyesi altında 83 ülkece imzalandı ve bu dijital ürünlerin %97’sini kapsıyor. 83 ülke “temel kurallar” üzerinde çalışıyor.

4-ABD- Çin ticari anlaşmazlıkları konusunun giderilmesi zaman alıcı olacak. Bu konuda WTO‘nun tek katkısı fikri hakları düzenleyen TRIPS Anlaşmasına “ticaret” başlığını eklemek olacak, ama yol alındığını söyleyemem.

5-Tarımsal ürünlerin ticaretinin serbestleşmesi konusunda henüz bir ilerleme yaşanmıyor. Ama serbest ticaretin gelişeceği konusunda umutluyum. Ancak bu konudaki en büyük çıkmaz, gelişmiş ülkelerin tarıma yaptıkları sübvansiyonun 750 milyar dolara ulaşmasıdır. Bu dünya tarım ticaretini az gelişmiş ülkelerden yana kısıtlayan bir olay.

6-Karar alma mekanizmaları konusunda “uzlaşma” (konsensüs) WTO‘nun temel ilkesidir, bu karar alma sürecini uzatıyor. Bunun daha esnek bir mekanizma olması gerekiyor.

Gördüğümüz gibi Dr. İweala‘nın hiç yeni mesajı yok. Pandemi ve savaş halinde WTO hükümlerine “bağışıklık” getirilmesi sorular arasında bile yer almıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en önemli “stepnesi” olan DSM Mekanizması konusunda “henüz” çalışılıyor. Tarımsal ürün ihracatında sadece “umut” var.

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