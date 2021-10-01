Dünya Turizm Günü ve pandemi

Fehmi KÖFTEOĞLU

BU AÇIDAN

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 1980’den beri her yıl 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü bir ana tema/başlık ile kutluyor Bu yılın konusu “Kapsayıcı Büyüme İçin Turizm.”

41.Dünya Turizm Günü yüzyılın belası 18 aydır devam eden ve ne olacağı hâlâ belli olmayan COVID-19 pandemi ortamında kutlandı. Pandemi ortamında dar tanımıyla turizm geniş tanımıyla seyahat endüstrisi tarihinin en ağır darbesini yedi, her alanda en büyük kayba uğradı Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Fuat Kabakçı’nın Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) raporlarından derlediği şu birkaç başlık bile pandeminin seyahat endüstrisinde neden olduğu kayıpların büyüklüğünü gösteriyor.

COVID-19’un dünya çapında salgının “pandemi “olarak ilan edilmesi üzerine dünya genelinde 20 Nisan 2020’de turizm destinasyonları turistlere seyahat kısıtlamaları getirmeye başladı. Dünya genelinde turist hareketliliği Şubat 2020’de yüzde 16, Mart’ta yüzde 64, nisanda yüzde 97 azaldı. 2020 Mayıs-Aralık'ta kısmi iyileşme görülse de turist hareketliliği yüzde 15'in üstüne çıkamadı.

TURİST SAYISI YÜZDE 74 AZALDI

Aynı yıl içinde otel doluluk oranları yüzde 40’lara kadar gerilerken, otel rezervasyonları yüzde 47, hava yolu seferlerinde koltuk kapasitesi yüzde 63, hava yolu rezervasyonları yüzde 81, turist sayısı yüzde 74 azaldı.

1,3 TRİLYON DOLARLIK MALİYET

2019’da 1 milyar 461 milyon ulaşan dünya genelinde turist sayısı 2020’de salgın nedeniyle 381 milyona gerileyerek yüzde 74 azaldı.

120 MİLYONLUK İŞ KAYBI

Doğrudan turizm sektörlerinde 100-120 milyon arasında iş kaybını beraberinde getiren salgının dünya genelinde turizme maliyeti 1,3 trilyon dolar olurken küresel gayrisafi hasılayı 2 trilyon dolardan fazla azalttı.

TURİZM 30 YIL GERİLEDİ

Dünyada COVID-19 salgını nedeniyle sınırların kapatılması, ülkelerin yabancı turistlere yönelik tamamen veya kısmen kısıtlama getirmesi sektörü turist sayısı bakımından 30 yıl geriye götürdü.

Pandeminin seyahat endüstrisine etkisi 2009’daki küresel ekonomik krizinin yüzde 4’lük etkisini açık ara geride bıraktı.

Şu birkaç veriden hareketle bir kez daha diyoruz ki turizm yalnız turizm değildir. UNWTO Genel Sekreteri ne diyor: “Turizm, daha başarılı ve huzurlu bir dünya ve yaratılan değerlerin geniş ve adil bir şekilde dağıtılmasını amaçlıyor."