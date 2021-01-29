DÜNYA yazdı, Romanya vergi kararından dönüyor

Dursun KÜÇÜKASLAN - BDO Vergi Ortağı

26 Ocak 2021 tarihli yazımda belirttiğim üzere, Romanya 2020 Aralık ayında önemli bir vergisel düzenleme yaparak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Avrupa Konseyi tarafından ilan edilen 1 ve 2 sayılı listelerde yer alan ülkelerden gelen bütün faturaların vergi hesabında gider olarak kabul edilmeyeceğine hükmetmişti. Türkiye de Avrupa Konseyi’ne olan bazı taahhütleri nedeni ile 2 Sayılı Listede yer aldığı için Romanya’nın bu sert yaptırımına muhatap olmuştu.

Türkiye ile Romanya arasındaki ticareti neredeyse durduracak olan bu düzenlemeye karşı gerek sivil toplum örgütleri, gerekse resmi kurumlar hızlı bir şekilde lobi faaliyetlerine başlayıp Romanya yetkili makamları ile temasa geçtiler.

Anlaşılan lobi faaliyetlerimiz meyvesini verdi ki, Romanya Maliye Bakanlığı bu akşam itibari ile bir basın açıklaması yayımladı.

Yapılan basın açıklamasında özetle 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilgili kanun maddesinin değiştirileceğini ve 2 Sayılı Listede yer alan ülkelere karşı herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını belirtildi. Bu durumda Türkiyede yerleşik şirketlerden Romanya’daki şirketlere düzenlenen faturalar herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan gider yazılacak. Düzenleme geçmişe dönük yapıldığı için de bu süreç hasarsız atlatılmış olacak.

İlgili basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz. Maalesef Romence.

Geçen yazımda belirttiğim üzere umarım Konsey Şubat ayında Türkiye’yi listelerden çıkartır da bundan sonraki süreçte diğer AB üyesi ülkelerle benzer sorunlar yaşamayız.