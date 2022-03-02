DÜNYA’da ilk yazım 31 Mayıs 1990 Perşembe günü yayımlandı. Önceleri haftada bir gün, perşembeleri, sonraları da iki gün, salı ve perşembeleri. 2007 yılına kadar, tam 17 sene yazdım. Sonra bir ara dönem oluştu, 2007’de ayrıldığım DÜNYA’ya, 6 Nisan 2015’de yayımlanan yazımla yeniden döndüm. O günden bu güne devam. Toplam 24 sene. Beni DÜNYA ile Veysi Seviğ Hoca tanıştırdı, Osman Arolat ile Ankara dönüşü uçak sohbeti geri döndürdü. Bu arada DÜNYA 42 yaşına geldi.

DÜNYA 42 yaşına geldi ama hala genç. Yazarlarında da çalışanların da ilk günkü heyecan, her gün aynı. İlkeleri aynı, yayın politikası aynı. İlk günden bu yana tek değişen, binasının yeri. Bütün bunlar DÜNYA’yı DÜNYA yapan özelliklerinden biri.

Ekonomiyi yönlendiren, ekonomi, mali hukuk, muhasebe ve işletme alanlarında tek tabanca. Televizyonların, gazete başlık ve haberlerini aktaran sabah programlarının dahi değinmeden geçemediği tek ekonomi gazetesi. Zaten rakibi yok.

Ekonomiyi yönlendiren, ekonomi, mali hukuk, muhasebe ve işletme alanlarında tek tabanca. Televizyonların, gazete başlık ve haberlerini aktaran sabah programlarının dahi değinmeden geçemediği tek ekonomi gazetesi. Zaten rakibi yok.

Maliye ve mali hukuk derslerinde öğrenciler, “kendimizi yetiştirmek için, günceli takip etmek için ne yapalım diyorlar”. Yanıtım, “her gün DÜNYA okuyacaksınız” şeklinde.

Pek çok yazarın yazısı, kesiliyor, klasörleniyor ve saklanıyor. Pek çok makale dava dilekçelerine ek yapılıyor.

Bundan birkaç yıl önce bir gün vergi mahkemesinde duruşmaları izliyorum. Çok genç bir Hazine Vekili, DÜNYA’da 7 - 8 önce yayınlanmış çeşitli yazarların makalelerini savunmasını güçlendirmek için mahkemeye sundu. Kazandı mı davayı, bilmiyorum. Eminim o yazılar yayımlandığında Avukat bile değildi. Duruşması bittikten sonra sordum “nereden buldun bunları diye. Davalı Vergi Dairesinin Müdürü, “al bunları savunmanda kullan” diyerek ona vermiş. Meğer Müdür, bütün ilgili köşe yazılarını kesiyormuş, dairede özet çıkarttırarak arşivliyormuş. Müdüre bravo. Ama kesilecek ve saklanacak yazılar külliyatını oluşturan DÜNYA için de bu husus her halde bir gurur kaynağı.

Evet DÜNYA, 42 yaşında. Nice 42 yıllar diliyorum DÜNYA’ya. Çünkü Türk Ekonomisinin ve Ekonomi Hukukunun, bu alanlarda çalışan politika belirleyicilerinden uygulamacılara, bürokratından öğrencisine kadar herkesin sana ihtiyacı var.