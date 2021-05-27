Dünyaca ünlü moda devinin geleceğini Türk tasarlayacak

Türk giyim markaları kadar tasarımcılar da dünyada söz sahibi oluyor. Türk perakende şirketlerinin dünyanın çeşitli ülkelerinde açtığı mağazalar kadar şu sıralar tasarımcıların da varlığı göze çarpıyor. İngiltere, Fransa, ABD gibi modanın önemli üslerinde söz sahibi olan Türk tasarımcılar, markaların da geleceğine yön veriyor. Bunlardan biri de lüks giyimde dünyanın en önemli markalarından sayılan İtalyan Trussardi. 110 yıllık geçmişi olan Trussardi, yeni kreatif direktörlerini belirledi. Trussardi, Türk tasarımcı Serhat Işık ve Benjamin Huseby’nin kurduğu Berlin merkezli GmbH adlı tasarım şirketi ile anlaştı. Bundan sonra Türk tasarımcı ve ortağı, İtalyan devinin koleksiyonlarını hazırlayacak. Trussardi CEO’su Sebastian Suhl, “Serhat ve Benjamin markanın tekrar canlanmasına öncülük edecek. Tasarım, imaj ve markalaşmanın tüm yönlerini denetleyecek. Trussardi için ilk koleksiyonları olan 2022 sonbahar / kış hazırlıklarını yürütecek. Serhat ve Benjamin, Trussardi'ye farklı ve güçlü bir vizyon getirecek. Pazara çağdaş ve sorumlu bir yaşam tarzı deneyimi getirmek amacıyla, onlarla bu yolculuğa çıkmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

110 yıllık geçmişi var

1911 yılında Dante Trussardi tarafından deri eldiven üretmek için kurulan ünlü marka, İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan Ordusu’na üretim yaptı. 1970’li yıllarda portföyüne valiz, ayakkabı, kemer, parfüm, saat gibi aksesuarları da ekleyen şirket, 1983’te kadın giyim, 1984’te de erkek giyime odaklandı. Ardından jeans üretimine başlayan İtalyan moda devi, bir dönem özel jet ve helikopterlerin iç dizaynını üstlendi.

47 ülkede 160 mağaza, 1.800 satış noktası

1992'de Trussardi, Trussardi Levriero ve Trussardi Action serilerini beş yıl içinde yaklaşık 1.4 milyar dolar karşılığında Japon şirketi C. Itoh'a lisanslayan İtalyan devi, 2006 yılında Avrupa’nın en lüks restoranlarından biri olan Michelin yıldızlı Ristorante Trussardi Alla Scala’yı Milano’da açtı. Hemen ardından Cafe Trussardi’yi hizmete alan şirket, 47 ülkede 160'tan mağaza ve 1.800'den fazla satış noktasında çalışıyor. Lüks giyimde İtalya’nın en önemli şirketi olan Trussardi, 160 milyon euroluk ciroya sahip.