Dünyada 5 bölgeye uzanacak, 2030’da 1 milyar doları bulacak

DALGAKIRAN Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, bu yılın başlarında iş dünyasının sivil toplum örgütlerinde, düzenlenen kongrelerde sık sık yinelediği sözünü düşündü:

- Sizi A noktasından B noktasına getiren strateji, B'den C'ye gitmenize yeterli olmuyor. B noktasında her şey değişiyor. Organizasyon becerisi yüksek bir şirket yaratmanız gerekiyor.

B’den C’ye giderken yeni bir aşamaya geçmek gerektiğini irdeledi:

- Biz A'dan B'ye, B'den C'ye geçişte başarılı olduk.

Dalgakıran Grubu açısından yaşanan aşamaları gözden geçirirken 1965 yılına döndü:

- Babam Ömer Dalgakıran, köyden İstanbul'a 13 yaşında gelmiş. Dalgakıran Grubu'nun temellerini 1965'te Perşembe Pazarı'nda küçük bir atölyede attı.

Aşamaları gözden geçirmeyi sürdürdü:

- Birincisi atölye seviyesinde çalışıyorsunuz. İkincisi artık daha geniş bir kadro ile yurt içinde güçlü bir firma olma mücadelesi veriyorsunuz. Üçüncüsü de yurt dışında varlığınızı hissettirme aşaması. İhracat, dünyadaki şirketlerle işbirliği.

C’den D’ye gidilen yolculukta atılması gereken adımları dikkate aldı:

- Globalde kendi sektörümüzde en iyi birkaç marka arasına girmek. Milyar dolarlık ciroya ulaşmak.

Türkiye’de “kamuya çok yaslanmadan” milyar dolarlık ciroya ulaşmada şirketlerin genelde zorlandıkları yönündeki görüşü aklına geldi:

- Genelde şirketlerimiz 100-200 milyon dolarda takılıp kalıyor. O halde Dalgakıran Grubu olarak bilgi ve becerimize çok ciddi katkılar yapacak yeni işbirliklerine ihtiyacımız var.

Mayıs ayı başında Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı olarak 4 milyar Euro’luk ciroyu yöneten Steven Young’ın 25 yıldır çalıştığı gruptan ayrılacağı açıklamasını okuyunca karar verdi:

- Dalgakıran Grubu İcra Kurulu Başkanlığı'na Steven Young'ı transfer edip, deneyimlerinden, vizyonundan yararlanmamız lazım.

O günlerde aklından şu geçti:

- 4 milyar Euro'yu yönetmiş bir kişi maceralı bir alana atılır mı?

Young’a teklifini yaptı:

- Steven'la 10 dakikada anlaştık. Steven ile birlikte Dalgakıran Grubu'nu büyütmeye karar verdik.

Adnan Dalgakıran, Steven Young’la birlikte düzenlediği sohbet toplantısında Dalgakıran Grubu’nun 2030 vizyonunu paylaştı. 2030 vizyonunu Young ortaya koydu:

- Vizyonumuz üç temel unsura dayanıyor. "Markalaşma", "Küresel ayak izi" ve "Teknoloji". 2030 yılında Dalgakıran Grubu'nun 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını hedefliyoruz.

Young, bir soru üzerine önümüzdeki dönemde şirketler için dünyanın her yerinde “müşteriye yakınlığın” öne çıkacağını belirtti:

- Biz bir sanayi şirketiyiz ve kompresör ağırlıklı çalışıyoruz. Hem bulunduğumuz alanı geliştireceğiz, hem de yeni alanlara gideceğiz.

Grup açısından dünyayı 5 bölgeye ayıracaklarını vurguladı:

- Birincisi Türkiye, evimiz. İkincisi Avrupa ve Ortadoğu, üçüncüsü Afrika, dördüncüsü Asya Pasifik, beşincisi ABD. Bu 5 bölgede de bizzat olacağız. Dünyadaki 200'ü aşkın ülkeyi tek bir noktadan yönetemezsiniz. "Küresel ayak izi" derken bunu kastediyoruz.

Dünyada 4 bölgede başlangıçta lojistik merkezleri kurabileceklerini aktardı:

- Ardından farklı markalarla farklı iş alanlarında ortaklıklar veya satın almalar yapacağız. Dolayısıyla bizim için global bir açılım söz konusu.

Dalgakıran Grubu’nun 2020’de pandeminin zorluklarına rağmen Euro bazında çift haneli büyüdüğünü kaydetti:

- Grubumuz geçen yıl 100 milyon Euro'yu yakaladı. Bunun 3'te 2'si ihracattan sağlandı. Bu yıl da yine Euro bazında çift haneli büyüme öngörüyoruz.

2030’a ilişkin hedefini şöyle ortaya koydu:

- 2030'da 1 milyar dolarlık ciroya ulaştığımızda bunun çok büyük bölümü yurt dışı kaynaklı olacak. Konsolide ciromuzun aslan payı uluslararası pazardan sağlanacak.

Grupta ortaklık kültürünün 2017’de Japon devi IHI ile gerçekleşen joint venture ile oluştuğunun altını çizdi:

- Şimdi biz bunu hem mevcut alanda, hem de yeni alanlarda pekiştireceğiz.

1965 yılında Perşembe Pazarı’nda küçük atölyede temelleri atılan Dalgakıran Grubu, profesyonel kaptanı Steven Young’la milyar dolarlık global oyuncu olma yolculuğuna çıkmış görünüyor…

Yolları açık olsun…

Dünyada ilk 5’e girebiliriz

DALGAKIRAN Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, dünyada kompresör pazarının 100 milyar dolar dolayında olduğunu belirtti:

- Kompresörün çok çeşitli alanları var. Hava, gaz kompresörleri ve farklı kullanım alanları bulunuyor.

1 milyar dolarlık cironun Dalgakıran Grubu’nu dünyada hangi noktaya taşıyabileceği sorusuna şu yanıtı verdi:

- Bizim bulunduğumuz alanda 1 milyar dolar ideal bir rakam. Karşımıza çıkacak fırsatlarla birlikte çok daha farklı şeyler yapacağımızı biliyorum. 1 milyar dolar, alanımızda dünyada ilk 5 arasına girmemizi sağlayabilir.

4 bini aşkın yeni istihdam olacak

DALGAKIRAN Grubu İcra Kurulu Başkanı Steven Young, bir soru üzerine 2030 yılına dönük istihdam öngörüsünü paylaştı:

- Grubumuzda şu anda 900 dolayında çalışanımız var. 2030'da 1 milyar dolarlık ciroya ulaştığımızda istihdamımız 5 bini aşacak.

Ardından ekledi:

- Yani 4 bini aşkın yeni istihdam yaratmış olacağız.

Young, halka arz konusundaki bir soruyu da şöyle yanıtladı:

- Önümüzde 10 yıllık bir yol haritamız var. Halka arz da analiz edeceğimiz noktalardan bir tanesi.

Hidrojen ve sağlık teknolojisine gireriz

DALGAKIRAN Grubu İcra Kurulu Başkanı Steven Young, grubun önümüzdeki dönemde girebileceği sektörler konusunda şu ipuçlarını verdi:

Hidrojen, bizim somut olarak odağımızda bulunan bir teknoloji. Bu teknolojiyi kullanacak sektörlere de bakarız. Hidrojeni bulunduğumuz sektöre nasıl kullanabiliriz ona da bakacağız.

Sağlıkta akıllı cihazlar konusu odağımızda olacak.

Büyüdükçe çeşitlilik stratejisi uygulamak gerektiğini vurguladı:

- İlk önce mevcut alanlarımızda azami sinerji oluşturmaya çalışacağız. Sanayi ürünlerine bakacağız ki bakmaya başladık. Makro trendlerden hareket ederek know-how'ımızı nerelerde kullanacağımıza bakacağız.

Sonra şu mesajı verdi:

- Diyelim ki dünyada parlayan bir yıldız vardır. Rekabetçi konum yakalamak için Türkiye'de bizim gibi güçlü zemine sahip şirketle işbirliği yapmak ister. Onlar da radarımızda olacak.