Dünyada bin 950 havaalanını yönetecek 28 isim arasına girdi

Pegasus Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane’nin havayolu şirketlerinin bağlı olduğu IATA’da başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, bir önemli gelişme de havayolu işletmelerinin en büyük üst kuruluşu Uluslararası Havalimanları Konseyi’nde (ACI World) gerçekleşti. İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen ACI Europe Genel Kurulu’nda, İGA CEO’su Kadri Samsunlu, ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Samsunlu, 185 ülke ve bölgede faaliyet gösteren, bin 950 havalimanını bünyesinde barındıran ve 717 üyesi bulunan bir yapıda yönetim kurulu üyesi olan ilk Türk oldu. Daha önce ACI Europe’un yönetim kurulu üyesi olan İGA CEO’su Kadri Samsunlu, son seçim ile birlikte ACI World’de dünya havacılığına yön verecek 28 kişilik yönetim kurulu arasında yer aldı.

Kuruluşundan bu yana çok çeşitli ödüller kazanan İGA İstanbul Havalimanı, yalnızca içinde bulunduğumuz ay 5 ödüle birden değer görülmüştü. İGA’nın bu yıl gerçekleştirilen Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) “18th ACI Europe Awards” kapsamında ‘İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülü’ ve ‘Eko-İnonvasyon Ödülü’nün sahibi olduğunu belirtelim. İGA İstanbul Havalimanı ayrıca 40 milyon yolcu üstü kategorisinde de ‘Yüksek Övgüye Değer Havalimanı’ ilan edildi.

En ‘hava’lı Haziran

İçinde bulunduğumuz Haziran ayı, Türkiye havacılık sektörü için yüksek performansta geçiyor. Sektörde en büyük adım hiç kuşkusuz, yukarıda da bahsettiğim gibi IATA başkanlık koltuğuna oturan Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane’den geldi. Deneyimi, kişisel uzmanlıkları ve becerileriyle uluslararası bir kuruluşun yönetimine çok yakışacağını düşündüğüm Mehmet Nane, geçen yıl Boston’da yapılan IATA Genel Kurulu Toplantısı’ndaki seçimin ardından başkanlık görevini devralmaya hazırlanıyordu. Nitekim öyle de oldu, Şangay’dan Doha’ya alınan genel kurulda başkanlık koltuğuna resmen oturdu. Nane aynı zamanda, 3 yıllığına kuruluşun 10 kişilik İcra Komitesi’ne de girdi.

Nane’yi, başkanlık koltuğunda yalnız hissettirmeyecek bir önemli seçim daha gerçekleşti IATA genel kurulunda. 6 yıla aradan sonra Türk Hava Yolları, kuruluşa bir yönetim kurulu üyesi daha yolladı. Liyakata dayalı atamaların başarılı örneklerinin ilk sıralarına koyabileceğim şekliyle yılın başında THY’nin yönetim kurulu ve icra komitesi başkanlığına getirilen Prof. Dr. Ahmet Bolat, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşen genel kurulda IATA’nın 32 yönetim kurulu üyesinden biri oldu. IATA Başkanı Mehmet Nane, “Bütün bu gelişmeler çok gurur verici. Bu gururun en büyük sebebi ise Türk sivil havacılığının geldiği noktanın bir göstergesi olması” diyor.

THY, ihracatta lokomotif olacak

Havacılık sektörünü çok yakından takip eden deneyimli gazeteci ve televizyon programcısı Habertürk yazarı Güntay Şimşek’den öğrendiğimize göre IATA’nın gelecek yılki genel kurulu, IATA Başkanı Mehmet Nane ve Pegasus’un ev sahipliğinde önümüzdeki Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek. Göreve geldiğinden bu yana iki kez görüşme imkanı bulduğum Ahmet Bolat, uluslararası uçuşlarda İstanbul’u ‘hub’ yapacak uygulamaların devreye alınmasını sağladı. THY’nin önüne yeni stratejiler koyan, iştirakleriyle de adından dünya çapında söz ettiren bir kurum yaratmayı planlayan Bolat, aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği başkanlığının verdiği sorumlulukla kuruluşunu, ihracatta da lokomotif yapmayı hedefl iyor. İstanbul’a ilişkin kampanyalar ile sağlık ve eğitim turizminin performansının daha da artırılması öngörülüyor. THY’nin Doha’da, çevre yönetim ve değerlendirme sistemi IEnvA (Environmental Assessment) Programı’nda en üst seviyede (Stage 2) sertifika aldığını da belirtelim.

Önceki gün Fransa’da hizmetlerindeki başarıyı tescilleyen TAV’ı da sektörün Haziran performansına saymak gerekiyor. TAV Havalimanları, bu yılki Skytrax ödüllerinde 5 havalimanıyla listede yer aldı. Ödüller Paris’te düzenlenen ve 130 ülkeden 10 binden fazla sektör temsilcisini buluşturan Passenger Terminal Expo’da açıklandı.

Bir gazete emekçisine veda...

Geçen cumartesi gelen telefon mesajını okuyan DÜNYA çalışanları uzun süre inanamadı haberine. Telefonlarla teyid edildi, anlaşıldı ki aramızdan aniden ayrılmıştın.

Timuçin, üç yılına şahitlik ettiğim tempolu mesailerimizin sessiz ortağıydın. Çalışkandın, hep uyumluydun, sabırlıydın. İçimizde belki de en sessiz olandın. Tıpkı vedan gibi sayfalarını da hissettirmeden hazırladın.

Sabahları gazetene istisnasız tebessümle geldin, neşeyle çalıştın, akşam elinde alışveriş poşetin, evine gidiş saatlerinde daha bir mutluydun. İçinden adlarını sayıkladığın çocuklarına kavuşma heyecanını bizlere hep yansıttın. Onlara en büyük mirası; tertemiz kalbinle altın kişiliğini bıraktığından emin olmalısın.

Sevgili Timuçin, cenaze merasimin sana yakışan olgunluktaydı. Tüm sevenlerinle yanında olmaya çalıştık. Başta eşin Aysun, ailen yüksek metanetteydi. Naaşın başında namazın kılınırken, son istirahatgahında sana dair helallikler, gönülden, adeta haykırılarak verildi.

Beni sorarsan kardeşim, biçareydim; yakama takmakta zorlandığım fotoğrafını, kalbimde en müstesna yere sakladım.

Hep konuştuğumuz, televizyon karelerine veremediğin gür sesin kulaklarımızda yankılanacak Timuçin, yarattığın boşluğunla birlikte bizlerle olacak.

Az zamanında gönülleri fethettin, huzur içinde uyumanı dilerim, iyi yürekli kardeşim.